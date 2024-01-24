Hall of Fame

1990 - 1999
1993: Rod Laver
1993: Margaret (Smith) Court
1994: Roy Emerson
1994: Neale Fraser
1994: Evonne Goolagong Cawley
1995: Lew Hoad
1995: Ken Rosewall
1996: John Bromwich
1996: Sir Norman Brookes
1996: Frank Sedgman
1996: Ashley Cooper
1996: Harry Hopman
1997: Jack Crawford
1997: Gerald Patterson
1997: Fred Stolle
1998: Lesley (Turner) Bowrey
1998: John Newcombe
1998: Adrian Quist
1998: Tony Roche
2000 – 2009
2000: Ken McGregor
2001: Malcolm Anderson
2001: Nancye (Wynne) Bolton
2002: Thelma (Coyne) Long
2002: Mervyn Rose
2003: Pat Cash
2004: Brian Tobin
2006: Daphne Jessie Akhurst
2007: Mark Edmondson
2008: Pat Rafter
2009: Wendy Turnbull
2010 – 2019
2010: Todd Woodbridge
2010: Mark Woodforde
2011: Owen Davidson
2012: Ken Fletcher
2013: Judy Dalton
2014: Kerry (Melville) Reid
2015: David Hall
2016: Rex Hartwig
2017: Beryl (Penrose) Collier
2018: Jan (Lehane) O'Neill
2020 –
2020: John Fitzgerald
2021: Mary Carter Reitano
2022: Maude Margaret Molesworth
2022: Joan Hartigan
2023: James Outram Anderson
2024: Lleyton Hewitt
2025: Esna Boyd