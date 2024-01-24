Hall of Fame

Since 1993, the Australian Tennis Hall of Fame has recognised tennis’ greatest players, unveiling their bronze busts on Australia Day at Rod Laver Arena and displayed at Melbourne Park.
Leyton Hewitt stands next to Bec Hewitt during his Australian Tennis Hall of Fame induction

2020 –

2020: John Fitzgerald

2021: Mary Carter Reitano

2022: Maude Margaret Molesworth

2022: Joan Hartigan

2023: James Outram Anderson

2024: Lleyton Hewitt

2025: Esna Boyd