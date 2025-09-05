Tennis Australia coach membership packages
Tennis Australia has a range of membership packages that cater to different coaching seniority levels. As you progress in your career, your needs evolve. Our membership program is designed to ensure you are supported at every stage of your career journey.
If you're a new coach, talk to your Head Coach about the type of membership they have so you can access special discounts.
Membership requirements
To become a Tennis Australia coach member, you must meet our membership requirements.
|Business
membership
|Qualified
membership
|Trainee
membership
|Working With Children Check
|Yes
|Yes
|Yes
|National Police Check
|Yes
|Yes
|Yes
|Complete A Safer Game Plan online course
|Yes
|Yes
|Yes
|First Aid certificate
|Yes
|Yes
|-
|Tennis Australia recognised coaching qualification
|Yes
|Yes
|-
To learn more about the coach membership requirements, visit Coach Membership Policies.
Membership benefits
Tennis Australia coach membership comes with a wide range of benefits to help you succeed in your journey – from coaching insurance and professional development opportunities to coaching apps and discounts from major sports retailers.