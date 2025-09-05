Coach membership

Explore the different types of Tennis Australia coach memberships and how they can help you elevate your coaching.

No Limits Girls Squad at the 2025 Billie Jean King Cup Qualifiers

Tennis Australia coach membership packages

Tennis Australia has a range of membership packages that cater to different coaching seniority levels. As you progress in your career, your needs evolve. Our membership program is designed to ensure you are supported at every stage of your career journey. 

If you're a new coach, talk to your Head Coach about the type of membership they have so you can access special discounts.

Trainee membership

  • Designed for coaching students and those interested in coaching.
  • On and off court benefits.
  • Special offer available if your Head Coach is a current member.

 

Package cost: $109*
*$49 if your Head Coach is a current qualified member, free if your Head Coach is a current business member.

Two hands high 5

Qualified membership

  • Designed for full-time career coaches with a Tennis Australia qualification.

  • On and off court benefits. 

  • Concession price available. Eligibility criteria apply.
     

Package cost: $319 

A tournament trophy

Business membership

  • Designed for National Program deliverers.

  • Perfect for those with their own coaching business.

  • Helping you expand your business into new markets.
     

Package cost: $549

Two hands shaking

Membership requirements

To become a Tennis Australia coach member, you must meet our membership requirements.

 Business
membership		Qualified
membership		Trainee
membership
Working With Children CheckYesYesYes
National Police CheckYesYesYes
Complete A Safer Game Plan online courseYesYesYes
First Aid certificateYesYes-
Tennis Australia recognised coaching qualificationYesYes-

To learn more about the coach membership requirements, visit Coach Membership Policies.

 

Join or upgrade today

You can join our Coach Membership program or upgrade your membership package by visiting My Tennis.

Join Coach Membership Upgrade membership
Female coach leading a stretch exercise with female players at PacificAusSports camp in Vanuatu

Have questions?