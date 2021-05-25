Aussies advance as Roland Garros qualifying begins

Three Australians - Marc Polmans, Aleksandar Vukic and Ellen Perez - have made winning starts to their Roland Garros qualifying quests.
The No.31-seeded Polmans scored a three-set win against fellow Aussie Alex Bolt, prevailing 6-3 3-6 6-3 in a two-hour battle.
Polmans next plays 16-year-old French wildcard Arthur Fils, who eliminated Bernard Tomic in the opening round.
Australia's Aleksandar Vukic had little trouble against Portugal's Frederico Ferreira Silva, scoring a 6-3 6-1 victory in 61 minutes. The 25-year-old Vukic, who is attempting to qualify in Paris for a second consecutive year, fired seven aces and lost only eight points on serve.
In women's singles qualifying action, Ellen Perez overcame Russia's Vitalia Diatchenko in a close three-set encounter.
Perez, who is making her singles debut in Paris, recorded a 7-6(5) 3-6 7-5 win against the world No.154.
Arina Rodionova made a promising start in her first-round clash with India's Ankita Raina, but was beaten in three sets.
Aussies in action - Roland Garros
RESULTS
Men's singles qualifying, first round
[31] Marc Polmans (AUS) d Alex Bolt (AUS) 6-3 3-6 6-3
Aleksandar Vukic (AUS) d Frederico Ferreira Silva (POR) 6-3 6-1
[WC] Arthur Fils (FRA) d Bernard Tomic (AUS) 6-7(5) 7-6(1) 6-3
Women's singles qualifying, first round
Ellen Perez (AUS) d Vitalia Diatchenko (RUS) 7-6(5) 3-6 7-5
Ankita Raina (IND) d Arina Rodionova (AUS) 3-6 6-1 6-4
COMING UP
Men's singles qualifying, first round
Thanasi Kokkinakis (AUS) v [9] Mackenzie McDonald (USA)
Matthew Ebden (AUS) v Alejandro Tabilo (CHI)
Men's singles qualifying, second round
[31] Marc Polmans (AUS) v [WC] Arthur Fils (FRA)
Aleksandar Vukic (AUS) v Viktor Troicki (SRB)
> VIEW: Roland Garros men's singles qualifying draw
Women's singles qualifying, first round
Lizette Cabrera (AUS) v [32] Wang Xiyu (CHN)
Storm Sanders (AUS) v [24] Katarzyna Kawa (POL)
Priscilla Hon (AUS) v Francesca Di Lorenzo (USA)
[WC] Olivia Gadecki (AUS) v Anastasia Gasanova (RUS)
Women's singles qualifying, second round
Ellen Perez (AUS) v Alexandra Dulgheru (ROU)
> VIEW: Roland Garros women's singles qualifying draw