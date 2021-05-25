Aussies advance as Roland Garros qualifying begins

Three Australians scored wins on day one of qualifying at Roland Garros, with Marc Polmans, Aleksandar Vukic and Ellen Perez all advancing to the second round.

Tuesday 25 May 2021
Leigh Rogers
Paris, France
Three Australians - Marc Polmans, Aleksandar Vukic and Ellen Perez - have made winning starts to their Roland Garros qualifying quests.

The No.31-seeded Polmans scored a three-set win against fellow Aussie Alex Bolt, prevailing 6-3 3-6 6-3 in a two-hour battle.

Polmans next plays 16-year-old French wildcard Arthur Fils, who eliminated Bernard Tomic in the opening round.

Australia's Aleksandar Vukic had little trouble against Portugal's Frederico Ferreira Silva, scoring a 6-3 6-1 victory in 61 minutes. The 25-year-old Vukic, who is attempting to qualify in Paris for a second consecutive year, fired seven aces and lost only eight points on serve.

In women's singles qualifying action, Ellen Perez overcame Russia's Vitalia Diatchenko in a close three-set encounter.

Perez, who is making her singles debut in Paris, recorded a 7-6(5) 3-6 7-5 win against the world No.154.

Arina Rodionova made a promising start in her first-round clash with India's Ankita Raina, but was beaten in three sets.

Aussies in action - Roland Garros

RESULTS
Men's singles qualifying, first round
[31] Marc Polmans (AUS) d Alex Bolt (AUS) 6-3 3-6 6-3
Aleksandar Vukic (AUS) d Frederico Ferreira Silva (POR) 6-3 6-1
[WC] Arthur Fils (FRA) d Bernard Tomic (AUS) 6-7(5) 7-6(1) 6-3

Women's singles qualifying, first round
Ellen Perez (AUS) d Vitalia Diatchenko (RUS) 7-6(5) 3-6 7-5
Ankita Raina (IND) d Arina Rodionova (AUS) 3-6 6-1 6-4

COMING UP
Men's singles qualifying, first round
Thanasi Kokkinakis (AUS) v [9] Mackenzie McDonald (USA)
Matthew Ebden (AUS) v Alejandro Tabilo (CHI)

Men's singles qualifying, second round
[31] Marc Polmans (AUS) v [WC] Arthur Fils (FRA)
Aleksandar Vukic (AUS) v Viktor Troicki (SRB)

Women's singles qualifying, first round
Lizette Cabrera (AUS) v [32] Wang Xiyu (CHN)
Storm Sanders (AUS) v [24] Katarzyna Kawa (POL)
Priscilla Hon (AUS) v Francesca Di Lorenzo (USA)
[WC] Olivia Gadecki (AUS) v Anastasia Gasanova (RUS)

Women's singles qualifying, second round
Ellen Perez (AUS) v Alexandra Dulgheru (ROU)

