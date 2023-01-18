Eighteen Aussies to contest mixed doubles at Australian Open 2023

The retiring Sam Stosur will compete in an Australian Open mixed doubles competition one last time alongside fellow Aussie Matt Ebden.

Wednesday 18 January 2023
Leigh Rogers
Melbourne, Australia
Eighteen Aussie players are set to compete in the Australian Open 2023 mixed doubles competition.

Reigning US Open champions Storm Hunter and John Peers have been handed a tough draw, pitted against the No.3 seeds and two-time Wimbledon champions Desirae Krawczyk and Neal Skupski in the opening round.

The retiring Sam Stosur is partnering fellow Aussie Matt Ebden. The AO 2021 finalists face the fifth seeds, world No.18 Demi Schuurs and world No.8 Nikola Mektic in the first round.

Australian Open 2023Mixed doubles, first round
[6] Ellen Perez (AUS)/Harri Heliovaara (FIN)vNicole Melichar-Martinez (USA)/Matwe Middelkoop (NED)
[8] Gabriela Dabrowski (CAN)/Max Purcell (AUS)vZhaoxuan Yang (CHN)/Jan Zielinski (POL)
Storm Hunter (AUS)/John Peers (AUS)v[3] Desirae Krawczyk (USA)/Neal Skupski (GBR)
[WC] Olivia Gadecki (AUS)/Marc Polmans (AUS)v[4] Ena Shibahara (JPN)/Wesley Koolhof (NED)
[WC] Sam Stosur (AUS)/Matt Ebden (AUS)v[5] Demi Schuurs (NED)/Nikola Mektic (CRO)
[WC] Maddison Inglis (AUS)/Jason Kubler (AUS)v[7] Alicja Rosolska (POL)/Jean-Julien Rojer (NED)
[WC] Alana Parnaby (AUS)/Andrew Harris (AUS)vShuai Zhang (CHN)/Robin Haase (NED)
[WC] Kimberly Birrell (AUS)/Rinky Hijikata (AUS)vLyudmyla Kichenok (UKR)/Gonzalo Escobar (ECU)
[WC] Jaimee Fourlis (AUS)/Luke Saville (AUS)vSania Mirza (IND)/Rohan Bopanna (IND)
[WC] Lizette Cabrera (AUS)/John-Patrick Smith (AUS)vKimberley Zimmermann (BEL)/Tim Puetz (GER)

All-Australian teams have performed strongly in recent history, with three wildcard pairings reaching the final in three of the past four years.

Astra Sharma and John-Patrick Smith were finalists in 2019, Stosur and Ebden finished runners-up in 2021, while Jaimee Fourlis and Jason Kubler memorably saved multiple match points during their march to the 2022 final.

The last all-Australian team to win an Australian Open mixed doubles title was Jarmila Wolfe (nee Gajdosova) and Ebden in 2013.

