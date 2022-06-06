Aussies in action: Week of 6 June 2022

Newly crowned Surbiton champion Jordan Thompson carries winning form into an ATP Challenger at Nottingham this week ...

Monday 06 June 2022
SURBITON, ENGLAND - JUNE 05: Jordan Thompson of Australia poses with the trophy after winning the Men's Singles Final match against Denis Kudla of United States on Day Eight of the Surbiton Trophy at Surbiton Racket & Fitness Club on June 05, 2022 in Surbiton, England. (Photo by Tom Dulat/Getty Images for LTA)

More than 60 Australian men are in action across 16 different professional events this week, as Nick Kyrgios makes his official return.

After opting to skip the European clay-court swing, world No.78 Kyrgios makes his comeback on grass in Stuttgart this week. He faces Czech Jiri Lehecka in the opening round.

Chris O'Connell has also qualified for the ATP 250 tournament and been pitted against former world No.1 Andy Murray in the first round.

Jordan Thompson, who claimed an ATP Challenger title in Surbiton last week, will look to continue his winning form at an ATP Challenger event in Nottingham.

Jason Kubler carries winning form too into an ATP Challenger on American hard courts. The 29-year-old Aussie claimed an ATP Challenger title as well last week, not conceding a set as he swept honours in Little Rock.

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
StuttgartStuttgart, GermanyATP 250GrassNick Kyrgios, Chris O'Connell, John Peers
Libema Opens-Hertogenbosch, NetherlandsATP 250GrassAlex de Minaur, James Duckworth, Matt Ebden, Max Purcell, Luke Saville, Bernard Tomic
Rothesay OpenNottingham, Great BritainATP Challenger 125GrassJohn Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John-Patrick Smith
Bratislava OpenBratislava, SlovakiaATP Challenger 90ClayLi Tu
Orlando OpenOrlando, USAATP Challenger 100HardJason Kubler, Rinky Hijikata, Andrew Harris, Dane Sweeny
East LansingEast Lansing, USAITF 25HardMatt Hulme, Jeremy Taylor
Kings GaumHarmon, GuamITF 25HardEric Padgham, Mudiwa Munyimani, Matthew Scheers, William Alan Yang, Hanival Kahsay
SkopjeSkopje, North MacedoniaITF 25ClayMason Naumovski, Logan Naumovski, Andrej Tasev
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 25HardDayne Kelly, Rhys Xavier, Arjun Mehrotra, Matthew Leffler
Sarajevo OpenSarajevo, Bosnia and HerzegovinaITF 15ClayLuka Vuglar, Cihan Akay, Zaharije-Zak Talic
Magic Hotel ToursMonastir, TunisiaITF 15HardAlexander Crnokrak, Jacob Bradshaw, Adrian Correa, James Hartson, Joshua Charlton, Dusan Rsovac
San DiegoSan Diego, USAITF 15HardMitchell Harper
BudvaBudva, MontenegroITF 15ClayOmar Jasika
Hai Dang Tennis CupTay Ninh, VietnamITF 15HardThomas Fancutt, Aaron Addison, Ken Cavrak, Calum Puttergill, Liam Puttergill, Sam Ryan Ziegann, Winter Meagher, Zac Osborne, Patrick Fitzgerald, Jiayang Dong, David Hough, Sam Oster, Luke Sorensen
CordobaCordoba, SpainITF 15ClayPhilip Sekulic, Ethan Cook, Ashwin Sharma
Bytom CupBytom, PolandITF 15ClayBrandon Walkin, Matthew Romios, Adam Bronka

A strong contingent of Australian women are also in action this week, competing across 12 different professional events.

It is already proven a milestone week for Taylah Preston, with the 16-year-old from Perth earning a WTA-level main draw debut as a qualifying wildcard at s-Hertogenbosch.

Jaimee Fourlis is another to watch, with the 22-year-old skyrocketing to a career-high world No.177 after claiming the biggest singles title of her career at an ITF event in Romania last week.

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
NottinghamNottingham, Great BritainWTA 250GrassAjla Tomljanovic, Sam Stosur, Astra Sharma, Arina Rodionova, Maddison Inglis, Kimberly Birrell
Libema Opens-Hertogenbosch, NetherlandsWTA 250GrassDaria Saville, Taylah Preston, Olivia Gadecki, Storm Sanders, Ellen Perez, Lizette Cabrera
BBVA OpenValencia, SpainWTA 125ClaySeone Mendez
Engie OpenBiarritz, FranceITF 60ClayAlexandra Osborne
Tbilisi CupTbilisi, GeorgiaITF 25HardErica Layton
MadridMadrid, SpainITF 25HardJaimee Fourlis, Ivana Popovic, Giorgie Jones, Alana Parnaby, Zoe Hives
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 25HardEstelle Najean
IncheonIncheon, South KoreaITF 25HardOlivia Tjandramulia, Kaylah McPhee
Santo DomingoSanto Domingo, Dominican RepublicITF 25HardMadison Frahn
Magic Hotel ToursMonastir, TunisiaITF 15HardAnnerly Poulos, Megan Markov
San DiegoSan Diego, USAITF 15HardTalia Gibson, Catherine Aulia, Tamara Bajagic
Banja Luka Ladies OpenBanja Luka, Bosnia and HerzegovinaITF 15ClayAna Prso, Andjela Reljic

To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.

