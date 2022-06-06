Aussies in action: Week of 6 June 2022

More than 60 Australian men are in action across 16 different professional events this week, as Nick Kyrgios makes his official return.
After opting to skip the European clay-court swing, world No.78 Kyrgios makes his comeback on grass in Stuttgart this week. He faces Czech Jiri Lehecka in the opening round.
Chris O'Connell has also qualified for the ATP 250 tournament and been pitted against former world No.1 Andy Murray in the first round.
Jordan Thompson, who claimed an ATP Challenger title in Surbiton last week, will look to continue his winning form at an ATP Challenger event in Nottingham.
Jason Kubler carries winning form too into an ATP Challenger on American hard courts. The 29-year-old Aussie claimed an ATP Challenger title as well last week, not conceding a set as he swept honours in Little Rock.
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|StuttgartStuttgart, Germany
|ATP 250
|Grass
|Nick Kyrgios, Chris O'Connell, John Peers
|Libema Opens-Hertogenbosch, Netherlands
|ATP 250
|Grass
|Alex de Minaur, James Duckworth, Matt Ebden, Max Purcell, Luke Saville, Bernard Tomic
|Rothesay OpenNottingham, Great Britain
|ATP Challenger 125
|Grass
|John Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John-Patrick Smith
|Bratislava OpenBratislava, Slovakia
|ATP Challenger 90
|Clay
|Li Tu
|Orlando OpenOrlando, USA
|ATP Challenger 100
|Hard
|Jason Kubler, Rinky Hijikata, Andrew Harris, Dane Sweeny
|East LansingEast Lansing, USA
|ITF 25
|Hard
|Matt Hulme, Jeremy Taylor
|Kings GaumHarmon, Guam
|ITF 25
|Hard
|Eric Padgham, Mudiwa Munyimani, Matthew Scheers, William Alan Yang, Hanival Kahsay
|SkopjeSkopje, North Macedonia
|ITF 25
|Clay
|Mason Naumovski, Logan Naumovski, Andrej Tasev
|Chiang RaiChiang Rai, Thailand
|ITF 25
|Hard
|Dayne Kelly, Rhys Xavier, Arjun Mehrotra, Matthew Leffler
|Sarajevo OpenSarajevo, Bosnia and Herzegovina
|ITF 15
|Clay
|Luka Vuglar, Cihan Akay, Zaharije-Zak Talic
|Magic Hotel ToursMonastir, Tunisia
|ITF 15
|Hard
|Alexander Crnokrak, Jacob Bradshaw, Adrian Correa, James Hartson, Joshua Charlton, Dusan Rsovac
|San DiegoSan Diego, USA
|ITF 15
|Hard
|Mitchell Harper
|BudvaBudva, Montenegro
|ITF 15
|Clay
|Omar Jasika
|Hai Dang Tennis CupTay Ninh, Vietnam
|ITF 15
|Hard
|Thomas Fancutt, Aaron Addison, Ken Cavrak, Calum Puttergill, Liam Puttergill, Sam Ryan Ziegann, Winter Meagher, Zac Osborne, Patrick Fitzgerald, Jiayang Dong, David Hough, Sam Oster, Luke Sorensen
|CordobaCordoba, Spain
|ITF 15
|Clay
|Philip Sekulic, Ethan Cook, Ashwin Sharma
|Bytom CupBytom, Poland
|ITF 15
|Clay
|Brandon Walkin, Matthew Romios, Adam Bronka
A strong contingent of Australian women are also in action this week, competing across 12 different professional events.
It is already proven a milestone week for Taylah Preston, with the 16-year-old from Perth earning a WTA-level main draw debut as a qualifying wildcard at s-Hertogenbosch.
Jaimee Fourlis is another to watch, with the 22-year-old skyrocketing to a career-high world No.177 after claiming the biggest singles title of her career at an ITF event in Romania last week.
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|NottinghamNottingham, Great Britain
|WTA 250
|Grass
|Ajla Tomljanovic, Sam Stosur, Astra Sharma, Arina Rodionova, Maddison Inglis, Kimberly Birrell
|Libema Opens-Hertogenbosch, Netherlands
|WTA 250
|Grass
|Daria Saville, Taylah Preston, Olivia Gadecki, Storm Sanders, Ellen Perez, Lizette Cabrera
|BBVA OpenValencia, Spain
|WTA 125
|Clay
|Seone Mendez
|Engie OpenBiarritz, France
|ITF 60
|Clay
|Alexandra Osborne
|Tbilisi CupTbilisi, Georgia
|ITF 25
|Hard
|Erica Layton
|MadridMadrid, Spain
|ITF 25
|Hard
|Jaimee Fourlis, Ivana Popovic, Giorgie Jones, Alana Parnaby, Zoe Hives
|Chiang RaiChiang Rai, Thailand
|ITF 25
|Hard
|Estelle Najean
|IncheonIncheon, South Korea
|ITF 25
|Hard
|Olivia Tjandramulia, Kaylah McPhee
|Santo DomingoSanto Domingo, Dominican Republic
|ITF 25
|Hard
|Madison Frahn
|Magic Hotel ToursMonastir, Tunisia
|ITF 15
|Hard
|Annerly Poulos, Megan Markov
|San DiegoSan Diego, USA
|ITF 15
|Hard
|Talia Gibson, Catherine Aulia, Tamara Bajagic
|Banja Luka Ladies OpenBanja Luka, Bosnia and Herzegovina
|ITF 15
|Clay
|Ana Prso, Andjela Reljic
To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.
