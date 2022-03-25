Australian Open 2022 patron survey winners announced

The prize winners from the Australian Open 2022 patron survey have been announced.

Friday 25 March 2022
tennis.com.au
Melbourne, Australia
Ashleigh (Ash) BARTY (AUS) and Australian fans at Melbourne Park in Melbourne on Saturday 29 January, 2022. MANDATORY PHOTO CREDIT Tracey Nearmy/TENNIS AUSTRALIA

Thanks to all patrons who completed a survey while attending the Australian Open this summer.

The prize winners are:

Recipient Prize
AO 2022 major prizeSuzanne Slingo2x tickets to Australian Open 2023 final
AO 2022 minor prizeNarelle KaneTennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)
AO 2022 minor prizeMax MartinezTennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)
AO 2022 minor prizeDerek NicolTennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)

Book online, play today: Visit play.tennis.com.au to get out on court and have some fun!