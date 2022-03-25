Australian Open 2022 patron survey winners announced

Thanks to all patrons who completed a survey while attending the Australian Open this summer.
The prize winners are:
|Recipient
|Prize
|AO 2022 major prize
|Suzanne Slingo
|2x tickets to Australian Open 2023 final
|AO 2022 minor prize
|Narelle Kane
|Tennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)
|AO 2022 minor prize
|Max Martinez
|Tennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)
|AO 2022 minor prize
|Derek Nicol
|Tennis starter pack (one tennis racquet and one can of tennis balls)
Book online, play today: Visit play.tennis.com.au to get out on court and have some fun!