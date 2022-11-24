Aussies shortlisted for 2022 ATP Fan Favourite Awards

Voting is now open for the 2022 ATP Awards - and several Australian players are in contention in the Fan Favourite category.
ATP Fan Favourite Award - singles
- Nick Kyrgios
- Alex de Minaur
- Chris O'Connell
- Jordan Thompson
- Thanasi Kokkinakis
ATP Fan Favourite Award - doubles team
- Thanasi Kokkinakis (AUS) and Nick Kyrgios (AUS)
- Matt Ebden (AUS) and Max Purcell (AUS)
- John Peers (AUS) and Dan Evans (GBR)
Fans have until 2 December to submit their Fan Favourite Award votes.
Book online, play today: Visit play.tennis.com.au to get out on court and have some fun!