Aussies shortlisted for 2022 ATP Fan Favourite Awards

Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios are among eight Australian players shortlisted for the 2022 ATP Fan Favourites Awards.

Thursday 24 November 2022
tennis.com.au
Australia
TURIN, ITALY - NOVEMBER 18: Thanasi Kokkinakis of Australia and Nick Kyrgios of Australia celebrate a point while playing Nikola Mektic of Croatia and Mate Pavic of Croatia in the doubles round robin during day six of the Nitto ATP Finals at Pala Alpitour on November 18, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Voting is now open for the 2022 ATP Awards - and several Australian players are in contention in the Fan Favourite category.

ATP Fan Favourite Award - singles
- Nick Kyrgios
- Alex de Minaur
- Chris O'Connell
- Jordan Thompson
- Thanasi Kokkinakis

ATP Fan Favourite Award - doubles team
- Thanasi Kokkinakis (AUS) and Nick Kyrgios (AUS)
- Matt Ebden (AUS) and Max Purcell (AUS)
- John Peers (AUS) and Dan Evans (GBR)

Fans have until 2 December to submit their Fan Favourite Award votes.

> SUBMIT YOUR VOTE NOW

