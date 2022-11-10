Australia to begin United Cup campaign in Sydney

The Australian team is set to begin its United Cup campaign in Sydney this summer.

Australia was drawn into Group D at this afternoon's official draw, alongside fourth seeds Spain and Great Britain.

Rafael Nadal headlines the Spanish team, meaning the world No.2 could go head-to-head with Australian No.1 Nick Kyrgios in the season's opening event.

The inaugural United Cup, an ATP-WTA event presented in partnership with Tennis Australia, offers USD $15 million in prize money and up to 500 Pepperstone ATP and 500 WTA rankings points.

Brisbane, Perth and Sydney will each host two groups of three countries competing in a round-robin format from 29 December to 4 January. Each tie comprises two men's and two women's singles matches and one mixed doubles match.

Perth

GROUP A GROUP F [1] GREECE Men: Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Stefanos Sakellardidis, Petros TsitsipasWomen: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou, Sapfo Sakellaridi [6] FRANCEMen: Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Manuel Guinard, Edouard Roger-VasselinWomen: Caroline Garcia, Alize Cornet, Leolia Jeanjean, Jessika Ponchet BELGIUMMen: David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Michael GeertsWomen: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Magali Kempen, Kirsten Flipkens CROATIAMen: Borna Coric, Borna Gojo, Matija PecoticWomen: Petra Martic, Donna Vekic, Tara Wurth, Petra Marcinko COUNTRY - TBC ARGENTINAMen: Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Federico Coria, Andres MolteniWomen: Nadia Podoroska, Maria Carle, Paula Ormaechea

Brisbane

GROUP B GROUP E [2] POLANDMen: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Daniel Michalski, Lukasz KubotWomen: Iga Swiatek, Magda Linette, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska [5] ITALYMen: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco BortolottiWomen: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Rosatello, Nuria Brancaccio SWITZERLANDMen: Stan Wawrinka, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Alexander RitschardWomen: Belinda Bencic, Jil Teichmann, Ylena In-Albon, Joanne Zuger BRAZILMen: Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Matheus Pucinelli de Almeida, Rafael MatosWomen: Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Alves, Luisa Stefani COUNTRY - TBC NORWAYMen: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Andreja PetrovicWomen: Ulrikke Eikeri, Malene Helgo, Lilly Haseth

Sydney

GROUP C GROUP D [3] USAMen: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Denis Kudla, Hunter ReeseWomen: Jessica Pegula, Madison Keys, Alycia Parks, Desirae Krawczyk [4] SPAINMen: Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Albert Ramos-Vinolas, David Vega HernandezWomen: Paula Badosa, Nuria Parrizas Diaz, Jessica Bouzas Maneiro GERMANYMen: Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Fabian FallertWomen: Laura Siegemund, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Julia Lohoff AUSTRALIAMen: Nick Kyrgios, Alex de Minaur, Jason Kubler, John PeersWomen: Ajla Tomljanovic, Zoe Hives, Maddison Inglis, Sam Stosur CZECH REPUBLICMen: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Lukas Rosol, Dalibor SvrcinaWomen: Petra Kvitova, Marie Bouzkova, Jesika Maleckova GREAT BRITAINMen: Cameron Norrie, Dan Evans, Jan Choinski, Jonny O'MaraWomen: Harriet Dart, Katie Swan, Anna Brogan, Ella McDonald

The final two remaining countries will be determined on Monday 21 November, based on the rankings published on this date.

The winners of each group will play off, with the city winners advancing to the United Cup Final Four in Sydney, to be played from 6 to 8 January. The next best performing team from the group stages will complete the quartet.

Tickets for the United Cup go on sale tomorrow.

