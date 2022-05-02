Aussies in action: Week of 2 May 2022

Take a look at where our top-ranked Australian players are competing this week ...

Monday 02 May 2022
SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 28: John Peers plays a backhand during a practice session ahead of the Davis Cup Qualifier between Australia and Hungary at Ken Rosewall Arena on February 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Matt King/Getty Images)

The European clay-court swing continues this week, with Alex de Minaur leading the Aussie charge at the Madrid Open.

Australian men are in action across 11 different professional events ...

EventLocationLevelSurfaceAussie competitors
Madrid OpenMadrid, SpainATP Masters 1000ClaySingles: Alex de MinaurDoubles: John Peers
Open Pays d'Aix CEPACAix-en-Provence, FranceATP Challenger 100ClayQualifying: Alexei Popyrin
Austria OpenMauthausen, AustriaATP Challenger 100ClaySingles: John MillmanDoubles: Thomas Fancutt
Prague OpenPrague, Czech RepublicATP Challenger 80ClaySingles: Aleksandar VukicQualifying: Max PurcellDoubles: Max Purcell
M25 NottinghamNottingham, UKITF 25HardSingles: Dane Sweeny, Omar JasikaQualifying: Calum Puttergill, Mitchell Harper
Montenegro TourUlcinj, MontenegroITF 25ClayQualifying: Stefan Vujic
Fortevillage ITF TrophySanta Margherita di Pula, ItalyITF 25ClayDoubles: Adam Taylor, Jason Taylor
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 15HardSingles: Li Tu, Matthew Dellavedova, Alexander CrnokrakQualifying: Jayden Court, Tai Sach, Jordan Smith, Cade Birrell, Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Zaharihe-Zak Talic, Derek Pham, Dusan Rsovac, Adrian Arcon
Egypt Men's FutureCairo, EgyptITF 15ClaySingles: Tristan SchoolkateQualifying: Eric Padgham
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClaySingles: Brandon Walkin, Matthew Romios, Aaron AddisonQualifying: Cihan Akay, Jacob Bradshaw, Jordan Lock
Kirschbaum InternationalMeerbusch, GermanyITF 15ClayQualifying: Edward Winter

Australian women feature in eight different professional events this week ...

EventLocationLevelSurfaceAussie competitors
Madrid OpenMadrid, SpainWTA 1000ClayDoubles: Storm Sanders, Ellen Perez, Ajla Tomljanovic
L'Open 35 de Saint MaloSaint Malo, FranceWTA 125ClaySingles: Maddison Inglis, Astra SharmaQualifying: Jaimee FourlisDoubles: Maddison Inglis, Astra Sharma, Jaimee Fourlis
Women's Pro Tennis ChampionshipBonita Springs, USAITF 100ClaySingles: Seone MendezQualifying: Olivia TjandramuliaDoubles: Olivia Tjandramulia
W60 PraguePrague, Czech RepublicITF 60ClaySingles: Priscilla Hon, Lizette Cabrera
ITF Split OpenSplit, CroatiaITF 25ClayQualifying: Ana Prso
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 25HardSingles: Kimberly Birrell
W25 NottinghamNottingham, UKITF 25HardQualifying: Alexandra Osborne, Alana Parnaby, Giorgie JonesDoubles: Alexandra Osborne, Alana Parnaby
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClayQualifying: Annerly Poulos, Angelina Graovac, Megan Markov

The Australian junior wheelchair team are the No.2 seeds at the BNP Paribas World Team Cup in Portugal this week. They are one of eight nations competing for the prestigious title.

EventLocationLevelSurfaceAussie competitors
World Team CupVillamoura, PortugalWheelchair World Team CupHardJuniors: Saalim Naser, Riley Dumsday, Ben Wenzel

> To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.

