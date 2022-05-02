Aussies in action: Week of 2 May 2022

The European clay-court swing continues this week, with Alex de Minaur leading the Aussie charge at the Madrid Open.
Australian men are in action across 11 different professional events ...
|Event
|Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Madrid Open
|Madrid, Spain
|ATP Masters 1000
|Clay
|Singles: Alex de MinaurDoubles: John Peers
|Open Pays d'Aix CEPAC
|Aix-en-Provence, France
|ATP Challenger 100
|Clay
|Qualifying: Alexei Popyrin
|Austria Open
|Mauthausen, Austria
|ATP Challenger 100
|Clay
|Singles: John MillmanDoubles: Thomas Fancutt
|Prague Open
|Prague, Czech Republic
|ATP Challenger 80
|Clay
|Singles: Aleksandar VukicQualifying: Max PurcellDoubles: Max Purcell
|M25 Nottingham
|Nottingham, UK
|ITF 25
|Hard
|Singles: Dane Sweeny, Omar JasikaQualifying: Calum Puttergill, Mitchell Harper
|Montenegro Tour
|Ulcinj, Montenegro
|ITF 25
|Clay
|Qualifying: Stefan Vujic
|Fortevillage ITF Trophy
|Santa Margherita di Pula, Italy
|ITF 25
|Clay
|Doubles: Adam Taylor, Jason Taylor
|Magic Hotels Tour
|Monastir, Tunisia
|ITF 15
|Hard
|Singles: Li Tu, Matthew Dellavedova, Alexander CrnokrakQualifying: Jayden Court, Tai Sach, Jordan Smith, Cade Birrell, Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Zaharihe-Zak Talic, Derek Pham, Dusan Rsovac, Adrian Arcon
|Egypt Men's Future
|Cairo, Egypt
|ITF 15
|Clay
|Singles: Tristan SchoolkateQualifying: Eric Padgham
|Antalya Series
|Antalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Singles: Brandon Walkin, Matthew Romios, Aaron AddisonQualifying: Cihan Akay, Jacob Bradshaw, Jordan Lock
|Kirschbaum International
|Meerbusch, Germany
|ITF 15
|Clay
|Qualifying: Edward Winter
Australian women feature in eight different professional events this week ...
|Event
|Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Madrid Open
|Madrid, Spain
|WTA 1000
|Clay
|Doubles: Storm Sanders, Ellen Perez, Ajla Tomljanovic
|L'Open 35 de Saint Malo
|Saint Malo, France
|WTA 125
|Clay
|Singles: Maddison Inglis, Astra SharmaQualifying: Jaimee FourlisDoubles: Maddison Inglis, Astra Sharma, Jaimee Fourlis
|Women's Pro Tennis Championship
|Bonita Springs, USA
|ITF 100
|Clay
|Singles: Seone MendezQualifying: Olivia TjandramuliaDoubles: Olivia Tjandramulia
|W60 Prague
|Prague, Czech Republic
|ITF 60
|Clay
|Singles: Priscilla Hon, Lizette Cabrera
|ITF Split Open
|Split, Croatia
|ITF 25
|Clay
|Qualifying: Ana Prso
|Magic Hotels Tour
|Monastir, Tunisia
|ITF 25
|Hard
|Singles: Kimberly Birrell
|W25 Nottingham
|Nottingham, UK
|ITF 25
|Hard
|Qualifying: Alexandra Osborne, Alana Parnaby, Giorgie JonesDoubles: Alexandra Osborne, Alana Parnaby
|Antalya Series
|Antalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Qualifying: Annerly Poulos, Angelina Graovac, Megan Markov
The Australian junior wheelchair team are the No.2 seeds at the BNP Paribas World Team Cup in Portugal this week. They are one of eight nations competing for the prestigious title.
|Event
|Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|World Team Cup
|Villamoura, Portugal
|Wheelchair World Team Cup
|Hard
|Juniors: Saalim Naser, Riley Dumsday, Ben Wenzel
