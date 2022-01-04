Stosur makes winning start to Australian summer

Melbourne Summer Set WTA 250 #2
Sam Stosur and Chinese partner Zhang Shuai have made an impressive start to the 2022 season, progressing to the Melbourne Summer Set doubles quarterfinals.
The top-seeded duo defeated Russian combination Natela Dzalamidze and Kamilla Rakhimova 6-3 6-4 in opening-round action at Melbourne Park today, losing only 16 points on serve in the 69-minute match.
Stosur and Zhang have claimed two Grand Slam doubles titles together, most recently at last year's US Open, and have now won 13 of their past 15 matches as a team.
Australian Monique Adamczak and China's Han Xinyun await in the quarterfinals for the AO 2019 champions.
Adamczak made a promising tour return alongside Han, scoring a 6-1 6-2 victory against Japan's Nao Hibino and Poland's Alicja Rosolska this evening.
It is 38-year-old Adamczak's first tour appearance since March 2020 and the 56-minute victory marks the former world No.44's first win on home soil since Australian Open 2019.
TODAY'S RESULTS
Women's doubles, first round
[1] Sam Stosur (AUS)/Zhang Shuai (CHN) d Natela Dzalamidze (RUS)/Kamilla Rakhimova (RUS) 6-3 6-4
Monique Adamczak (AUS)/Han Xinyun (CHN) d Nao Hibino (JPN)/Alicja Rosolska (POL) 6-1 6-2
COMING UP
Women's singles, first round
[WC] Astra Sharma (AUS) v Rebecca Peterson (SWE)
[WC] Ellen Perez (AUS) v Nuria Parrizas Diaz (ESP)
[WC] Sam Stosur (AUS) v [Q] Zhu Lin (CHN)
> VIEW: Full women's singles draw
Women's doubles, first round
Arina Rodionova (AUS)/Lesley Pattinama Kerkhove (NED) v Katarzyna Piter (POL)/Renata Voracova (CZE)
Astra Sharma (AUS)/Viktorija Golubic (SUI) v Irina Bara (ROU)/Ekaterine Gorgodze (GEO)
[WC] Alexandra Osborne (AUS)/Taylah Preston (AUS) v Aliona Bolsova (ESP)/Katarzyna Kawa (POL)
Women's doubles, quarterfinals
[1] Sam Stosur (AUS)/Zhang Shuai (CHN) v Monique Adamczak (AUS)/Han Xinyun (CHN)
