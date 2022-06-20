Aussies in action: Week of 20 June 2022

Alex de Minaur is aiming to win back-to-back titles at Eastbourne this week.

Monday 20 June 2022
EASTBOURNE, ENGLAND - JUNE 18: Alex de Minaur of Australia in action on a practice cour on day one of the Rothesay International Eastbourne at Devonshire Park on June 18, 2022 in Eastbourne, England. (Photo by Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA)

Alex de Minaur is leading the Aussie charge at Eastbourne this week. The 23-year-old is the defending champion and begins his campaign against Chile's Cristian Garin.

James Duckworth and John Millman are also competing at the ATP 250 event, earning their place as qualifiers.

The Wimbledon gentlemen's qualifying singles competition begins in London today, with world No.98 Jason Kubler one of four Australians in action.

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Wimbledon qualifyingLondon, Great BritainGrand SlamGrassJason Kubler, Max Purcell, Rinky Hijikata, Andrew Harris
EastbourneEastbourne, Great BritainATP 250GrassAlex de Minaur, James Duckworth, John Millman, John Peers, Luke Saville
MallorcaMallorca, SpainATP 250GrassNick Kyrgios, Jordan Thompson, Matt Ebden
Arlon OpenArlon, BelgiumITF 25ClayTristan Schoolkate
MungiaMungia, SpainITF 25ClayAkira Santillan, James McCabe, Philip Sekulic, James Frawley
Magic Hotel TourMonastir, TunisiaITF 15HardMoerani Bouzige, Ken Cavrak, Alexander Crnokrak, Charlie Camus, Tai Sach, Shuannon Tricerri, Ethan Cook, Dusan Rsovac, Joshua Charlton
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 15HardDayne Kelly, Nikita Volonski, Jordan Smith, Blake Bayldon, Arjun Mehrotra, Hien Pham, Eric Padgham, Sam Oster
RaananaRaanana, IsraelITF 15HardCihan Akay, Timothy Gray
AlkmaarAlkmaar, NetherlandsITF 15ClayKody Pearson
Kamen OpenKamen, GermanyITF 15ClayMatthew Dellavedova, Nicholas Jovanovski

Twelve Australian women are contesting Wimbledon qualifying this week, each hoping to earn a coveted main draw spot at the grass-court Grand Slam.

The Wimbledon ladies' qualifying singles competition begins on Tuesday.

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Wimbledon qualifyingLondon, Great BritainGrand SlamGrassMaddison Inglis, Astra Sharma, Arina Rodionova, Olivia Gadecki, Jaimee Fourlis, Lizette Cabrera, Priscilla Hon, Seone Mendez, Storm Sanders, Ellen Perez, Zoe Hives, Kaylah Mcphee
EastbourneEastbourne, Great BritainWTA 500GrassAjla Tomljanovic, Daria Saville, Samantha Stosur, Kimberly Birrell
ProkupljeProkuplje, SerbiaITF 25ClayZara Brankovic
RaananaRaanana, IsraelITF 25HardIsabella Bozicevic, Erica Layton
CantanhedeCantanhede, PortugalITF 25HardOlivia Tjandramulia, Alana Parnaby
BucharestBucharest, RomaniaITF 15ClayAngelina Graovac
Magic Hotel ToursMonastir, TunisiaITF 15HardAnnerly Poulos
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 15HardBianca Compuesto, Ella Simmons, Estelle Najean, Priscilla Stojanovska
AlkmaarAlkmaar, NetherlandsITF 15ClayGabriella Da Silva Fick
Colorado SpringsColorado Springs, USAITF 15HardTamara Bajagic, Taylah Lawless, Erin Maguire, Kiah James

To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.

