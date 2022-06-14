Aussies in action: Week of 14 June 2022

Alex de Minaur has made a strong start at Queen's Club this week, scoring a top-20 victory in the opening round at the ATP 500 tournament.

Tuesday 14 June 2022
LONDON, ENGLAND - JUNE 13: Alex de Minaur of Australia plays a backhand against Reilly Opelka of The United States during the Men's Singles First Round match on day one of the cinch Championships at The Queen's Club on June 13, 2022 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Alex de Minaur is leading the Australian charge at Queen's Club in London this week.

The 23-year-old has made a promising start to his campaign at the ATP 500 grass-court event, beating eighth-seeded American Reilly Opelka in the opening round.

De Minaur's 6-4 6-4 victory is his third top-20 win this season - and his first-ever recorded on grass.

Australian men feature in 12 professional tournaments this week ...

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Queen's ClubLondon, Great BritainATP 500GrassAlex de Minaur, James Duckworth, John Peers
HalleHalle, GermanyATP 500GrassNick Kyrgios, Matt Ebden, Max Purcell, Chris O'Connell
Ilkley TrophyIlkley, Great BritainATP Challenger 125GrassJordan Thompson, Rinky Hijikata, John Millman, Jason Kubler, Andrew Harris, Luke Saville, John-Patrick Smith, Alexei Popyrin
Wichita Tennis OpenWichita, USAITF 25HardDane Sweeny, Matt Hulme
MartosMartos, SpainITF 25HardJames McCabe, Akira Santillan, James Frawley
DuffelDuffel, BelgiumITF 15ClayPhilip Sekulic
SkopjeSkopje, North MacedoniaITF 15ClayBrandon Walkin, Mason Naumovski, Matthew Romios, Stefan Vujic, Tom Evans, Andrej Tasev
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 15HardDayne Kelly, Nikita Volonski, Blake Bayldon, Jordan Smith, Arjun Mehrotra, Hien Pham
San DiegoSan Diego, USAITF 15HardMitchell Harper
Magic Hotel TourMonastir, TunisiaITF 15HardJoshua Charlton, Matthew Dellavedova, Alexander Crnokrak, James Hartson, Ethan Cook, Dusan Rsovac, Charlie Camus, Tai Sach
Hai Dang CupTay Ninh, VietnamITF 15HardThomas Fancutt, Calum Puttergill, Aaron Addison, Ken Cavrak, Jiayang Dong, Winter Meagher, Luke Sorensen, Zac Osborne, Liam Puttergill, David Hough, Sam Ryan Ziegann, Sam Oster, Patrick Fitzgerald
RaananaRaanana, IsraelITF 15HardTimothy Gray, Dwaine Duncan

A strong contingent of Australian women are also in action this week, competing across 12 different professional events.

Daria Saville has posted three consecutive wins at a WTA 500 tournament in Berlin, earning her place in the draw as a qualifier then defeating world No.22 Jil Teichmann in the opening round.

Saville's 6-7(2) 7-5 6-2 win against Teichmann is her fourth top-30 victory this season.

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
BerlinBerlin, GermanyWTA 500GrassDaria Saville, Storm Sanders, Ellen Perez
Rothesay ClassicBirmingham, Great BritainWTA 250GrassSam Stosur, Kimberly Birrell, Olivia Gadecki, Maddison Inglis, Astra Sharma
Veneto OpenGaiba, ItalyWTA 125GrassOlivia Tjandramulia, Monique Adamczak
Ilkley TrophyIlkley, Great BritainITF 100GrassLizette Cabrera, Priscilla Hon, Arina Rodionova, Giorgie Jones, Alexandra Osborne
MadridMadrid, SpainITF 60HardJaimee Fourlis, Ivana Popovic, Alana Parnaby, Zoe Hives
DenainDenain, FranceITF 25ClayGabriella Da Silva Fick
RaananaRaanana, IsraelITF 25HardErica Layton, Isabella Bozicevic
SumterSumter, USAITF 25HardDestanee Aiava
Santo DomingoSanto Domingo, Dominican RepublicITF 25HardMadison Frahn
Magic Hotel ToursMonastir, TunisiaITF 15HardMegan Markov, Annerly Poulos
Chiang RaiChiang Rai, ThailandITF 15HardBianca Compuesto, Ella Simmons, Estelle Najean
San DiegoSan Diego, USAITF 15HardCatherina Aulia, Chelsea Elliott, Kiah James, Erin Maguire, Tamara Bajagic

To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.

