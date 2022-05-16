Aussies in action: Week of 16 May 2022

Take a look at where our top-ranked Australian players are competing this week ...

Monday 16 May 2022
ROME, ITALY - MAY 11: Alja Tomljanovic of Australia serves in her women's singles match against against Ons Jabeur of Tunisia during day four of the Internazionali BNL D'Italia at Foro Italico on May 11, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

A strong contingent of Australians feature in the Roland Garros 2022 women's qualifying singles draw this week, led by No.18 seed Maddison Inglis.

Meanwhile, Ajla Tomljanovic is the No.2 seed at a WTA 250 tournament in Rabat. The Aussie No.1 has started the event strongly, powering into the second round with a 6-2 6-1 victory against Spain's Irene Burillo Escorihuela overnight.

Australian women feature in eight different professional events this week ...

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Roland GarrosParis, FranceGrand SlamClayQualifying: Maddison Inglis, Olivia Gadecki, Lizette Cabrera, Storm Sanders, Arina Rodionova, Ellen Perez, Seone Mendez, Jaimee Fourlis, Priscilla Hon
Grand PrixRabat, MoroccoWTA 250ClaySingles: Ajla Tomljanovic, Astra Sharma
Internationaux de StrasbourgStrasbourg, FranceWTA 25oClaySingles and doubles: Daria Saville, Sam Stosur
W25 AkkoAkko, IsraelITF 25HardSingles and doubles: Olivia Tjandramulia, Alexandra Osborne
Montemor Ladies OpenMontemor-O-Novo, PortugalITF 25HardSingles: Kimberly Birrell, Alana Parnaby
CancunCancun, MexicoITF 15HardQualifying: Nessa Pratt
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClayQualifying: Megan Markov
HeraklionHeraklion, GreeceITF 15ClaySingles: Gabriella Da Silva FickQualifying: Isabella Bozicevic, Darcy Parke

As three Australian men aim to qualify at Roland Garros, other top-ranked Aussies are fine-tuning their clay-court preparations at ATP events in Geneva and Lyon.

Alex de Minaur is the No.4 seed in Lyon and competing alongside the returning James Duckworth, who has been sidelined since January following hip surgery.

Australian men are competing across 11 different professional events this week ...

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Roland GarrosParis, FranceGrand SlamClayQualifying: Aleksandar Vukic, Max Purcell, Jason Kubler
Geneva OpenGeneva, SwitzerlandATP 250ClaySingles: John Millman, Thanasi Kokkinakis, Chris O'ConnellDoubles: Thanasi Kokkinakis, Luke Saville, John-Patrick Smith
Open Parc Auvergee-Rhone-Alpes LyonLyon, FranceATP 250ClaySingles: Alex de Minaur, James DuckworthDoubles: Matt Ebden
Tunis OpenTunis, TunisiaATP Challenger 80ClaySingles: Jordan ThompsonQualifying: Li Tu, James McCabeDoubles: Li Tu
Francavilla al MareFrancavilla al Mare, ItalyATP Challenger 50ClayQualifying: Tristan Schoolkate, Thomas FancuttDoubles: Adam Taylor, Jason Taylor, Tristan Schoolkate, Thomas Fancutt
Montenegro TourUlcinj, MontenegroITF 25ClayQualifying: Stefan Vujic
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 25HardSingles: Akira Santillan, Dane Sweeny, Jayden CourtQualifying: Tai Sach, Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Zaharije-Zak Talic, Derek Pham, Dusan Rsovac, Jacob Bradshaw, Dwaine DuncanDoubles: Blake Bayldon, Zaharije-Zak Talic, Dwaine Duncan
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 15HardQualifying: Alexander Crnokrak, Jordan Smith
CancunCancun, MexicoITF 15HardQualifying: Tomislav Edward Papac, Lawrence Bataljin
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClaySingles: Brandon Walkin, Matthew RomiosQualifying: Cihan Akay, Sam Baldwin, Andrej Tasev
M15 HeraklionHeraklion, GreeceITF 15HardSingles: Omar Jasika, Aaron Addison, Matthew DellavedovaQualifying: Tom Evans, Logan Naumovski, Ethan Cook, Eric Padgham, Timothy Gray, Zachary Adam-Gedge, Mason Naumovski, Jordan Lock

To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.

