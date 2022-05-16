Aussies in action: Week of 16 May 2022

A strong contingent of Australians feature in the Roland Garros 2022 women's qualifying singles draw this week, led by No.18 seed Maddison Inglis.
Meanwhile, Ajla Tomljanovic is the No.2 seed at a WTA 250 tournament in Rabat. The Aussie No.1 has started the event strongly, powering into the second round with a 6-2 6-1 victory against Spain's Irene Burillo Escorihuela overnight.
Australian women feature in eight different professional events this week ...
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Roland GarrosParis, France
|Grand Slam
|Clay
|Qualifying: Maddison Inglis, Olivia Gadecki, Lizette Cabrera, Storm Sanders, Arina Rodionova, Ellen Perez, Seone Mendez, Jaimee Fourlis, Priscilla Hon
|Grand PrixRabat, Morocco
|WTA 250
|Clay
|Singles: Ajla Tomljanovic, Astra Sharma
|Internationaux de StrasbourgStrasbourg, France
|WTA 25o
|Clay
|Singles and doubles: Daria Saville, Sam Stosur
|W25 AkkoAkko, Israel
|ITF 25
|Hard
|Singles and doubles: Olivia Tjandramulia, Alexandra Osborne
|Montemor Ladies OpenMontemor-O-Novo, Portugal
|ITF 25
|Hard
|Singles: Kimberly Birrell, Alana Parnaby
|CancunCancun, Mexico
|ITF 15
|Hard
|Qualifying: Nessa Pratt
|Antalya SeriesAntalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Qualifying: Megan Markov
|HeraklionHeraklion, Greece
|ITF 15
|Clay
|Singles: Gabriella Da Silva FickQualifying: Isabella Bozicevic, Darcy Parke
As three Australian men aim to qualify at Roland Garros, other top-ranked Aussies are fine-tuning their clay-court preparations at ATP events in Geneva and Lyon.
Alex de Minaur is the No.4 seed in Lyon and competing alongside the returning James Duckworth, who has been sidelined since January following hip surgery.
Australian men are competing across 11 different professional events this week ...
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Roland GarrosParis, France
|Grand Slam
|Clay
|Qualifying: Aleksandar Vukic, Max Purcell, Jason Kubler
|Geneva OpenGeneva, Switzerland
|ATP 250
|Clay
|Singles: John Millman, Thanasi Kokkinakis, Chris O'ConnellDoubles: Thanasi Kokkinakis, Luke Saville, John-Patrick Smith
|Open Parc Auvergee-Rhone-Alpes LyonLyon, France
|ATP 250
|Clay
|Singles: Alex de Minaur, James DuckworthDoubles: Matt Ebden
|Tunis OpenTunis, Tunisia
|ATP Challenger 80
|Clay
|Singles: Jordan ThompsonQualifying: Li Tu, James McCabeDoubles: Li Tu
|Francavilla al MareFrancavilla al Mare, Italy
|ATP Challenger 50
|Clay
|Qualifying: Tristan Schoolkate, Thomas FancuttDoubles: Adam Taylor, Jason Taylor, Tristan Schoolkate, Thomas Fancutt
|Montenegro TourUlcinj, Montenegro
|ITF 25
|Clay
|Qualifying: Stefan Vujic
|Magic Hotels TourMonastir, Tunisia
|ITF 25
|Hard
|Singles: Akira Santillan, Dane Sweeny, Jayden CourtQualifying: Tai Sach, Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Zaharije-Zak Talic, Derek Pham, Dusan Rsovac, Jacob Bradshaw, Dwaine DuncanDoubles: Blake Bayldon, Zaharije-Zak Talic, Dwaine Duncan
|Magic Hotels TourMonastir, Tunisia
|ITF 15
|Hard
|Qualifying: Alexander Crnokrak, Jordan Smith
|CancunCancun, Mexico
|ITF 15
|Hard
|Qualifying: Tomislav Edward Papac, Lawrence Bataljin
|Antalya SeriesAntalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Singles: Brandon Walkin, Matthew RomiosQualifying: Cihan Akay, Sam Baldwin, Andrej Tasev
|M15 HeraklionHeraklion, Greece
|ITF 15
|Hard
|Singles: Omar Jasika, Aaron Addison, Matthew DellavedovaQualifying: Tom Evans, Logan Naumovski, Ethan Cook, Eric Padgham, Timothy Gray, Zachary Adam-Gedge, Mason Naumovski, Jordan Lock
To follow scores, draws and individual results, click on the event name in the above tables.
