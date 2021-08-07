Millman knocked out in Washington quarterfinals

Washington, USA
Australian John Millman has been eliminated in the quarterfinals at an ATP 500 tournament in Washington.
American wildcard Jenson Brooksby scored a 6-1 6-2 victory against the No.11-seeded Aussie, conceding only 11 points on serve in a dominant 67-minute display.
Millman also lost in the doubles quarterfinals today. New Zealand's Marcus Daniell and Brazilian Marcelo Melo recorded a 3-6 6-1 [10-8] victory against Millman and Alex de Minaur.
Aussies in action - Washington
RESULTS
Men's singles, quarterfinals
[WC] Jenson Brooksby (USA) d [11] John Millman (AUS) 6-1 6-2
Men's doubles, quarterfinals
Marcus Daniell (NZL)/Marcelo Melo (BRA) d Alex de Minaur (AUS)/John Millman (AUS) 3-6 6-1 [10-8]
Cluj-Napoca, Romania
Australia's Seone Mendez made a promising start in her first WTA-level quarterfinal, taking the first set off second seed and former top-10 player Andrea Petkovic.
However, the German fought back and was leading 6-7(6) 6-4 5-1 when play was suspended.
The quarterfinal match, at a WTA 250 tournament in Cluj-Napoca, resumes tomorrow.
Aussies in action - Cluj-Napoca
TO FINISH
Women's singles, quarterfinals
[2] Andrea Petkovic (GER) leads [Q] Seone Mendez (AUS) 6-7(6) 6-4 5-1