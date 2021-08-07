Millman knocked out in Washington quarterfinals

John Millman's winning run at an ATP 500 tournament in Washington has ended in the quarterfinals.

Saturday 07 August 2021
Leigh Rogers
Washington, USA
WASHINGTON, DC - AUGUST 06: John Millman of Australia returns a shot during a quarter final match against Jenson Booksby of the United States on Day 7 during the Citi Open at Rock Creek Tennis Center on August 6, 2021 in Washington, DC. (Photo by Mitchell Layton/Getty Images)
Australian John Millman has been eliminated in the quarterfinals at an ATP 500 tournament in Washington.

American wildcard Jenson Brooksby scored a 6-1 6-2 victory against the No.11-seeded Aussie, conceding only 11 points on serve in a dominant 67-minute display.

Millman also lost in the doubles quarterfinals today. New Zealand's Marcus Daniell and Brazilian Marcelo Melo recorded a 3-6 6-1 [10-8] victory against Millman and Alex de Minaur.

Aussies in action - Washington

RESULTS
Men's singles, quarterfinals
[WC] Jenson Brooksby (USA) d [11] John Millman (AUS) 6-1 6-2

Men's doubles, quarterfinals
Marcus Daniell (NZL)/Marcelo Melo (BRA) d Alex de Minaur (AUS)/John Millman (AUS) 3-6 6-1 [10-8]

Cluj-Napoca, Romania

Australia's Seone Mendez made a promising start in her first WTA-level quarterfinal, taking the first set off second seed and former top-10 player Andrea Petkovic.

However, the German fought back and was leading 6-7(6) 6-4 5-1 when play was suspended.

The quarterfinal match, at a WTA 250 tournament in Cluj-Napoca, resumes tomorrow.

Aussies in action - Cluj-Napoca

TO FINISH
Women's singles, quarterfinals
[2] Andrea Petkovic (GER) leads [Q] Seone Mendez (AUS) 6-7(6) 6-4 5-1