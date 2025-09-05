Biography

On Court

  • Won first professional doubles title in Serbia in 2023 alongside Anja Stankovic.
  • In 2025 earned three doubles trophies in Launceston, Burnie and Brisbane, and made a further five doubles finals
  • Broke into WTA women's doubles top 250 in 2025
  • Made first pro singles final in Darwin in 2025

Statistics

Key statistics

Born13 July 2004
BirthplaceMelbourne, Australia
PlaysRight-handed

Singles finals

  • 2025: W35 Darwin

Doubles titles

  • 2025: W35 Launceston (w/ Monique Barry), W35 Burnie (w/ Monique Barry), W75 Brisbane (w/ Petra Hule)

  • 2024: W50 Montemor-o-Novo (w/ Alana Parnaby)

  • 2023: W15 Kursumlijska Banja (w/ Anja Stankovic)

Doubles finals

  • 2026: W75 Brisbane (w/ Petra Hule)

  • 2025: W75 Sydney (1/ Petra Hule), W35 Wagga Wagga (w/ Belle Thompson), W50 Corroios-Seixal (w/ Riya Bhatia), W35 Swan Hill (w/ Monique Barry), W35 Launceston (w/ Monique Barry)

  • 2024: W50 Corroios-Seixal (w/ Matilde Jorge)

  • 2023: W15 Kursumlijska Banja (w/ Anja Stankovic)

Year-end singles ranking history

YearWorld ranking
2025348
2024422
2023757

Latest news