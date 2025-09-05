- Biography
- Statistics
- Latest News
- Gallery
Biography
On Court
- Was a finalist in junior boys’ wheelchair doubles alongside Great Britain’s Matthew Knoesen at Australian Open 2026.
- Won 18/u singles at the Australian National Wheelchair Championships to earn a wildcard into Australian Open 2026 boys’ wheelchair singles for his Grand Slam debut.
- Was a finalist in the open men’s doubles at the Australian National Wheelchair Championships alongside Joshua Brass.
- Won his first two wheelchair singles titles on hard courts in 2025 at the Melbourne Wheelchair Classic and Canberra Wheelchair Open.
Statistics
Key statistics
|Born
|2011
|Birthplace
|Australia
Singles titles
2025: Melbourne Wheelchair Classic, Canberra Wheelchair Open, Australian National Wheelchair Championships 18/u singles
Singles finals
2025: Queensland Wheelchair Open, Brisbane Wheelchair Classic
Doubles titles
2026: Victoria Wheelchair Open juniors (w/ Sonny Rennison)
2025: Canberra Wheelchair Open (w/ Hamish Baker)
2024: Canberra Wheelchair Open (w/ Sonny Rennison)
Doubles finals
2026: Australian Open junior boys’ wheelchair doubles (w/ Matthew Knoesen)
2025: Australian National Wheelchair Championships open men’s doubles (w/ Joshua Brass)
Year-end singles ranking history
|Year
|Boys' wheelchair world ranking
|2025
|12
|2024
|27
|2023
|69