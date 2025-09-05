Biography

On Court

  • Was a finalist in junior boys’ wheelchair doubles alongside Great Britain’s Matthew Knoesen at Australian Open 2026. 
  • Won 18/u singles at the Australian National Wheelchair Championships to earn a wildcard into Australian Open 2026 boys’ wheelchair singles for his Grand Slam debut. 
  • Was a finalist in the open men’s doubles at the Australian National Wheelchair Championships alongside Joshua Brass. 
  • Won his first two wheelchair singles titles on hard courts in 2025 at the Melbourne Wheelchair Classic and Canberra Wheelchair Open. 

Statistics

Key statistics

Born2011
BirthplaceAustralia

Singles titles

  • 2025: Melbourne Wheelchair Classic, Canberra Wheelchair Open, Australian National Wheelchair Championships 18/u singles 

Singles finals

  • 2025: Queensland Wheelchair Open, Brisbane Wheelchair Classic  

Doubles titles

  • 2026: Victoria Wheelchair Open juniors (w/ Sonny Rennison)

  • 2025: Canberra Wheelchair Open (w/ Hamish Baker)

  • 2024: Canberra Wheelchair Open (w/ Sonny Rennison) 

Doubles finals

  • 2026: Australian Open junior boys’ wheelchair doubles (w/ Matthew Knoesen)

  • 2025: Australian National Wheelchair Championships open men’s doubles (w/ Joshua Brass)

Year-end singles ranking history

YearBoys' wheelchair world ranking
202512
202427
202369

