Kokkinakis qualifies at Miami Open

Thanasi Kokkinakis has secured his place in the Miami Open main draw.
The 24-year-old Aussie scored a 7-5 6-1 victory against Spain's Mario Vilella Martinez in the final qualifying round, hitting 10 aces in the 84-minute win.
Kokkinakis' progression means Australia has six men in the ATP 1000 main draw, joining Alex de Minaur, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, James Duckworth and Chris O'Connell.
Kokkinakis faces fellow qualifer Shintaro Mochizuki in the opening round. It will be his first career meeting against the 17-year-old world No.654 from Japan.
TOMLJANOVIC SETS OSAKA CLASH
Ajla Tomljanovic set a second-round meeting with No.2 seed Naomi Osaka after a win over Anastasia Potapova.
The Australian recorded a 7-5 6-0 win over Potapova, a world No.75 from Russia.
Tomljanovic, ranked world No.77, fired five aces as she completed her emphatic victory in an hour and 27 minutes.
Aussies in action - Miami
RESULTS
Men's qualifying singles, final round
Thanasi Kokkinakis (AUS) d Mario Vilella Martinez (ESP) 7-5 6-1
Women's singles, first round
Ajla Tomljanovic (AUS) d Anastasia Potapova (RUS) 7-5 6-0
COMING UP
Men's singles, first round
[15] Alex de Minaur (AUS) v Bye
Alexei Popyrin (AUS) v Feliciano Lopez (ESP)
James Duckworth (AUS) v [Q] Mischa Zverev (GER)
Chris O'Connell (AUS) v Joao Sousa (POR)
Jordan Thompson (AUS) v Federico Delbonis (ARG)
[Q] Thanasi Kokkinakis (AUS) v [Q] Shintaro Mochizuki (JPN)
Women's singles, first round
[1] Ash Barty (AUS) v Bye
[WC] Storm Sanders (AUS) v [Q] Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Women's singles, second round
Ajla Tomljanovic (AUS) v [2] Naomi Osaka (JPN)
Men's doubles, first round
Luke Saville (AUS)/Oliver Marach (AUT) v Kevin Krawietz (GER)/Jan-Lennard Struff (GER)
Women's doubles, first round
Ellen Perez (AUS)/Zheng Saisai (CHN) v [4] Timea Babos (HUN)/Veronika Kudermetova (RUS)
Ash Barty (AUS)/Jennifer Brady (USA) v Lucie Hradecka (CZE)/Kristyna Pliskova (CZE)
Storm Sanders (AUS)/Anna-Lena Friedsam (GER) v Vania King (USA)/Yaroslava Shvedova (KAZ)
[WC] Ajla Tomljanovic (AUS)/Heather Watson (GBR) v Anna Kalinskaya (RUS)/Viktoria Kuzmova (SVK)