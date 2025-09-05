- ACT
- NSW
- QLD
- VIC
- WA
ACT Beach tennis venues
|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|ACT Beach Volleyball Courts
|Thurbon Rd, Lyneham ACT 2602
|N/A
|actreception@tennis.com.au
|https://play.tennis.com.au/tennisact/BeachTennis
NSW Beach tennis venues
|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|Australian Beach Tennis
|In front of N.80 North Steyne, Manly Beach, 2096 NSW
|+61 452523350
|Australianbeachtennis@gmail.com
|https://www.beachtennisaustralia.com.au/
|Cintra Park Tennis & Sports Centre
|1b Gipps Street, Concord NSW 2137
|02 9744 2767
|https://www.cpsports.com.au/tennis/
QLD Beach tennis venues
|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|Beach Tennis Gold Coast at Burleigh Heads
|Fifth Ave, Burleigh Heads QLD 4220
|451 469 546
|hello@beachtennisgoldcoast.com
|https://beachtennisgoldcoast.com/
|Beach Tennis Gold Coast at Kurrawa Beach
|Kurrawa Beach, Old Burleigh Rd, Broadbeach QLD 4218
|0450 469 546
|hello@beachtennisgoldcoast.com
|https://beachtennisgoldcoast.com/
|Beach Tennis Gold Coast at Surfers Paradise
|Anzac Memorial, Surfers Paradise, QLD 4217
|452 469 546
|hello@beachtennisgoldcoast.com
|https://beachtennisgoldcoast.com/
|Beach Tennis Sunshine Coast
|Mooloolaba Beach, 1-9 Mooloolaba Espl, Mooloolaba QLD 4557
|N/A
|beachtennis.sunnycoast@gmail.com
|https://www.facebook.com/profile.php?id=61557546564862
|Northshore Tennis Park
|257A MacArthur Ave, Hamilton QLD 4007
|0492 908 163
|beachtennisbrisbane@gmail.com
|https://www.beachtennisbrisbane.com.au/
VIC Beach tennis venues
|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|Melbourne Beach Tennis
|10-18 Jacka Blvd, St Kilda VIC 3182
|0433 590 500
|melbournebeachtennis@gmail.com
https://melbournebeachtennis.com.au
|Thompson Reserve
|66 Pier Road, Inverloch, VIC 3966
|0423 612 232
|invytennis@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/inverlochtennisclub
|Victoria Beach Tennis
|Beaconsfield Parade, Saint Kilda West VIC 3025
|0415 977 113
|vic.beachtennis@gmail.com
|Play Beach Tennis Melbourne
|Victoria Beach Tennis at Westgate Indoor Sports & Leisure Centre
|61 Dohertys Rd, Altona North VIC 3025
|0415 977 113
|vic.beachtennis@gmail.com
|Play Beach Tennis Melbourne
WA Beach tennis venues
|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|Beach Arena Scarborough
|75 Deanmore Road, Scarborough WA 6019
|0411 349 703
|beachtenniswa@gmail.com
|https://beachtenniswa.com.au/
|Ocean Beach Tennis
|Kitchener Street, North Beach - 6020 (between the tennis and bowling courts)
|0452 056 161
|oceanbtau@gmail.com
|https://www.facebook.com/ocean.beachtennis/