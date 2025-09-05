Join the Beach tennis wave

Explore venues across Australia and be part of a fast-growing sport that combines energy, social connection, and seaside vibes.

A beach tennis training session.

ACT Beach tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
ACT Beach Volleyball CourtsThurbon Rd, Lyneham ACT 2602N/Aactreception@tennis.com.auhttps://play.tennis.com.au/tennisact/BeachTennis

NSW Beach tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Australian Beach TennisIn front of N.80 North Steyne, Manly Beach, 2096 NSW+61 452523350Australianbeachtennis@gmail.com https://www.beachtennisaustralia.com.au/
Cintra Park Tennis & Sports Centre1b Gipps Street, Concord NSW 213702 9744 2767https://www.cpsports.com.au/tennis/https://www.cpsports.com.au/tennis/

QLD Beach tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Beach Tennis Gold Coast at Burleigh HeadsFifth Ave, Burleigh Heads QLD 4220451 469 546hello@beachtennisgoldcoast.comhttps://beachtennisgoldcoast.com/
Beach Tennis Gold Coast at Kurrawa Beach Kurrawa Beach, Old Burleigh Rd, Broadbeach QLD 42180450 469 546hello@beachtennisgoldcoast.comhttps://beachtennisgoldcoast.com/
Beach Tennis Gold Coast at Surfers ParadiseAnzac Memorial, Surfers Paradise, QLD 4217452 469 546hello@beachtennisgoldcoast.comhttps://beachtennisgoldcoast.com/
Beach Tennis Sunshine CoastMooloolaba Beach, 1-9 Mooloolaba Espl, Mooloolaba QLD 4557N/Abeachtennis.sunnycoast@gmail.comhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61557546564862
Northshore Tennis Park257A MacArthur Ave, Hamilton QLD 40070492 908 163beachtennisbrisbane@gmail.comhttps://www.beachtennisbrisbane.com.au/

VIC Beach tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Melbourne Beach Tennis10-18 Jacka Blvd, St Kilda VIC 31820433 590 500melbournebeachtennis@gmail.com
https://melbournebeachtennis.com.au
Thompson Reserve66 Pier Road, Inverloch, VIC 39660423 612 232invytennis@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/inverlochtennisclub
Victoria Beach Tennis Beaconsfield Parade, Saint Kilda West VIC 30250415 977 113vic.beachtennis@gmail.comPlay Beach Tennis Melbourne
Victoria Beach Tennis at Westgate Indoor Sports & Leisure Centre61 Dohertys Rd, Altona North VIC 30250415 977 113vic.beachtennis@gmail.comPlay Beach Tennis Melbourne

WA Beach tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Beach Arena Scarborough75 Deanmore Road, Scarborough WA 60190411 349 703beachtenniswa@gmail.comhttps://beachtenniswa.com.au/
Ocean Beach TennisKitchener Street, North Beach - 6020 (between the tennis and bowling courts)0452 056 161oceanbtau@gmail.comhttps://www.facebook.com/ocean.beachtennis/