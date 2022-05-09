Aussies in action: Week of 9 May 2022

Thanasi Kokkinakis returns to the tour this week, as one of five Australian men competing at an ATP Masters 1000 tournament in Rome.
The 26-year-old has been honing his clay-court game in Melbourne in recent weeks. After a first-round loss in qualifying, Kokkinakis now turns his attention to doubles alongside American Frances Tiafoe.
Australian men are competing across 14 different professional events this week ...
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Italian OpenRome, Italy
|ATP Masters 1000
|Clay
|Singles: Alex de MinaurQualifying: Thanasi KokkinakisDoubles: John Peers, Matthew Ebden, Max Purcell, Thanasi Kokkinakis
|BNP Paribas PrimroseBordeaux, France
|ATP Challenger 125
|Clay
|Singles: Alexei Popyrin
|NECKARCUP HeilbronnHeilbronn, Germany
|ATP Challenger 100
|Clay
|Qualifying: Thomas FancuttDoubles: John-Patrick Smith, Thomas Fancutt
|Zagreb OpenZagreb, Croatia
|ATP Challenger 80
|Clay
|Singles: Jordan Thompson, Aleksandar Vukic, Chris O'Connell, Jason Kubler
|M25 NottinghamNottingham, Great Britain
|ITF 25
|Hard
|Singles: Dane Sweeny, Omar JasikaQualifying: Calum Puttergill, Mitchell Harper
|Genova Prague OpenPrague, Czech Republic
|ITF 25
|Clay
|Singles: Andrew Harris
|Fortevillage ITF TrophySanta Margherita di Pula, Italy
|ITF 25
|Clay
|Singles: Tristan SchoolkateDoubles: Tristan Schoolkate, Adam Taylor, Jason Taylor
|Magic Hotels TourMonastir, Tunisia
|ITF 25
|Hard
|Singles: Akira Santillan, Li TuQualifying: Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Derek Pham, Jacob Bradshaw, Dusan Rsovac, Adrian Arcon, Dwaine Duncan
|Magic Hotels TourMonastir, Tunisia
|ITF 15
|Hard
|Singles: Alexander CrnokrakQualifying: Jayden Court, Tai Sach, Jordan Smith, Cade Birrell, Zaharije-Zak Talic
|Cancun Cancun, Mexico
|ITF 15
|Hard
|Qualifying: Tomislav Edward Papac, Lawrence Bataljin, Marin Dumitru
|Montenegro TourUlcinj, Montenegro
|ITF 15
|Clay
|Qualifying: Stefan Vujic
|Vila da ValldoreixValldoreix, Spain
|ITF 15
|Clay
|Singles: James McCabeQualifying: Alec Gaudin
|Antalya SeriesAntalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Singles: Brandon Walkin, Matthew RomiosQualifying: Cihan Akay, Andrej Tasev, Jordan Lock
|M15 HeraklionHeraklion, Greece
|ITF 15
|Hard
|Singles: Aaron Addison, Matthew DellavedovaQualifying: Tom Evans, Logan Naumovski, Ethan Cook, Timothy Gray, Mason Naumovski
Ajla Tomljanovic carries Australian hopes in the singles draw at this week's WTA 1000 tournament in Rome.
Australian women feature in 10 different professional events this week ...
|Event/Location
|Level
|Surface
|Aussie competitors
|Italian OpenRome, Italy
|WTA 1000
|Clay
|Singles: Ajla TomljanovicQualifying: Storm Sanders, Arina Rodionova, Ellen PerezDoubles: Storm Sanders, Ellen Perez
|Trophee LagardereParis, France
|WTA 125
|Clay
|Singles: Maddison Inglis, Daria SavilleQualifying: Lizette CabreraDoubles: Olivia Tjandramulia
|Liqui Moly OpenKarlsruhe, Germany
|WTA 125
|Clay
|Singles: Priscilla Hon
|Torneig InternacionalLa Bisbal D'Emporda, Spain
|ITF 100
|Clay
|Singles: Olivia Gadecki, Seone Mendez
|Edge OpenSaint-Gaudens, France
|ITF 60
|Clay
|Singles: Astra Sharma, Jaimee Fourlis
|W25 NottinghamNottingham, Great Britain
|ITF 25
|Hard
|Singles: Kimberly Birrell Qualifying: Abbie Myers, Alexandra Osborne, Alana Parnaby, Giorgie Jones
|Osijek OpenOsijek, Croatia
|ITF 25
|Clay
|Qualifying: Angelina Graovac, Ana Prso
|CancunCancun, Mexico
|ITF 15
|Hard
|Qualifying: Nessa Pratt
|Antalya SeriesAntalya, Turkey
|ITF 15
|Clay
|Qualifying: Annerly Poulos, Megan Markov
|HeraklionHeraklion, Greece
|ITF 15
|Clay
|Singles: Gabriella Da Silva Fick, Isabella BozicevicQualifying: Darcy Parke, Natasa Ilic
