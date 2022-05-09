Aussies in action: Week of 9 May 2022

Take a look at where our top-ranked Australian players are competing this week ...

Monday 09 May 2022
MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 27: Thanasi Kokkinakis of Australia comes to the nest against Denis Kudla during the Miami Open at Hard Rock Stadium on March 27, 2022 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Thanasi Kokkinakis returns to the tour this week, as one of five Australian men competing at an ATP Masters 1000 tournament in Rome.

The 26-year-old has been honing his clay-court game in Melbourne in recent weeks. After a first-round loss in qualifying, Kokkinakis now turns his attention to doubles alongside American Frances Tiafoe.

Australian men are competing across 14 different professional events this week ...

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Italian OpenRome, ItalyATP Masters 1000ClaySingles: Alex de MinaurQualifying: Thanasi KokkinakisDoubles: John Peers, Matthew Ebden, Max Purcell, Thanasi Kokkinakis
BNP Paribas PrimroseBordeaux, FranceATP Challenger 125ClaySingles: Alexei Popyrin
NECKARCUP HeilbronnHeilbronn, GermanyATP Challenger 100ClayQualifying: Thomas FancuttDoubles: John-Patrick Smith, Thomas Fancutt
Zagreb OpenZagreb, CroatiaATP Challenger 80ClaySingles: Jordan Thompson, Aleksandar Vukic, Chris O'Connell, Jason Kubler
M25 NottinghamNottingham, Great BritainITF 25HardSingles: Dane Sweeny, Omar JasikaQualifying: Calum Puttergill, Mitchell Harper
Genova Prague OpenPrague, Czech RepublicITF 25ClaySingles: Andrew Harris
Fortevillage ITF TrophySanta Margherita di Pula, ItalyITF 25ClaySingles: Tristan SchoolkateDoubles: Tristan Schoolkate, Adam Taylor, Jason Taylor
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 25HardSingles: Akira Santillan, Li TuQualifying: Shuannon Tricerri, Blake Bayldon, Derek Pham, Jacob Bradshaw, Dusan Rsovac, Adrian Arcon, Dwaine Duncan
Magic Hotels TourMonastir, TunisiaITF 15HardSingles: Alexander CrnokrakQualifying: Jayden Court, Tai Sach, Jordan Smith, Cade Birrell, Zaharije-Zak Talic
Cancun Cancun, MexicoITF 15HardQualifying: Tomislav Edward Papac, Lawrence Bataljin, Marin Dumitru
Montenegro TourUlcinj, MontenegroITF 15ClayQualifying: Stefan Vujic
Vila da ValldoreixValldoreix, SpainITF 15ClaySingles: James McCabeQualifying: Alec Gaudin
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClaySingles: Brandon Walkin, Matthew RomiosQualifying: Cihan Akay, Andrej Tasev, Jordan Lock
M15 HeraklionHeraklion, GreeceITF 15HardSingles: Aaron Addison, Matthew DellavedovaQualifying: Tom Evans, Logan Naumovski, Ethan Cook, Timothy Gray, Mason Naumovski

Ajla Tomljanovic carries Australian hopes in the singles draw at this week's WTA 1000 tournament in Rome.

Australian women feature in 10 different professional events this week ...

Event/LocationLevelSurfaceAussie competitors
Italian OpenRome, ItalyWTA 1000ClaySingles: Ajla TomljanovicQualifying: Storm Sanders, Arina Rodionova, Ellen PerezDoubles: Storm Sanders, Ellen Perez
Trophee LagardereParis, FranceWTA 125ClaySingles: Maddison Inglis, Daria SavilleQualifying: Lizette CabreraDoubles: Olivia Tjandramulia
Liqui Moly OpenKarlsruhe, GermanyWTA 125ClaySingles: Priscilla Hon
Torneig InternacionalLa Bisbal D'Emporda, SpainITF 100ClaySingles: Olivia Gadecki, Seone Mendez
Edge OpenSaint-Gaudens, FranceITF 60ClaySingles: Astra Sharma, Jaimee Fourlis
W25 NottinghamNottingham, Great BritainITF 25HardSingles: Kimberly Birrell Qualifying: Abbie Myers, Alexandra Osborne, Alana Parnaby, Giorgie Jones
Osijek OpenOsijek, CroatiaITF 25ClayQualifying: Angelina Graovac, Ana Prso
CancunCancun, MexicoITF 15HardQualifying: Nessa Pratt
Antalya SeriesAntalya, TurkeyITF 15ClayQualifying: Annerly Poulos, Megan Markov
HeraklionHeraklion, GreeceITF 15ClaySingles: Gabriella Da Silva Fick, Isabella BozicevicQualifying: Darcy Parke, Natasa Ilic

