Discover POP Tennis across Australia

Discover POP Tennis courts across Australia. Find venues near you, join the fun, and experience the fast-paced, social game everyone loves.
Boys and girls playing POP Tennis doubles

ACT venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Reid Tennis Club17A Dirrawan Gardens, Reid, ACT 26120403 207 208michael.s.poole@gmail.comPOP Tennis at Reid Tennis Club 
Kambah Tennis ClubSpringbett Street, Kambah, ACT 29020403 792 206ktc.enquiries@gmail.comPlay POP Tennis at Kambah Tennis Club
Kippax Tennis Club Cnr Southern Cross Dr & Moyes Crescent, Holt, ACT 26150422 115 293office@ecctennis.com.auECC Tennis Academy

NSW POP Tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
A Tennis Adventure8 Liverpool Street, Bundeena 223061416231925wayne.bluewater@telstra.comBundeena Tennis Courts
Advantage Tennis Group20 Downing Street, Picton 2571(041) 363-2632play@advantagetennis.com.auAdvantage Tennis Group
Albury Tennis Club560-562 Mitchell Street, Albury 264061412629753alburytennisclub@gmail.comAlbury Tennis Club 
Bar Beach Tennis Club Incorporated7 KIlgour Ave, Bar Beach 2300(040) 349-6466info@michaelmillstennis.com.auMichael Mill Tennis
Bareena Park Tennis Club Inc35 Vista Ave, Balgowlah Heights 209361411178416bareenatennis@gmail.comBareena Park Tennis Club
Bathurst Tennis Centre261 Durham Street, Bathurst 2795(041) 949-9467mitto@bathursttenniscentre.com.auwww.bathursttenniscentre.com
Bounce Tennis (Ulinga Tennis Club & Whitebridge Tennis)55A Lonus Ave, Whitebridge, New South Wales, 22900408 717 199 go_titans@hotmail.com Bounce Tennis Whitebridge / Bounce Tennis Lake Macquarie
Byron Bay Tennis33 Tennyson Street, Bryon Bay 2481(041) 499-3994abatestennis@gmail.comhttps://byronbaytennis.com/
Cessnock Tennis Club49B Aberdare Road, Cessnock 2350(040) 974-4641info@cessnocktennisclub.comwww.clubevolve.com.au
Clarence Town & District Tennis Club Inc128 Prince Street, Clarence Town 2321(041) 765-1577bradfionaelloy@outlook.comhttps://play.tennis.com.au/clarencetownanddistricttennisclub
Collaroy Tennis ClubGriffith Park Playing Field, 5 Anzac Avenue, Collaroy 2097(041) 347-8725info@collaroytennisclub.com.auhttp://www.collaroytennisclub.com.au/
Eastside Tennis Centre1 Court Avenue, Kingsford 20320493 496 426tennis@eastsidetennis.com.auhttps://eastsidetennis.com.au/
Eglinton District Tennis Club IncCubis Park, Eglinton 2795(041) 896-5580secretary@eglintontennis.com.auhttps://play.tennis.com.au/eglintondistricttennisclub
Eurobodalla Shire CouncilVulcan Street, Moruya, New South Wales, 2537(040) 791-3453Tina.Smith@esc.nsw.gov.auwww.esc.nsw.gov.au
Exeter Tennis ClubExeter Road, Exeter 2579(049) 905-6640lyndasutherland424@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/exetertennisclub
Howe Park Tennis Club37 Boundary Street, Singleton 2330(041) 999-6553markraus@icloud.comhttps://play.tennis.com.au/howeparktennisclub
Jensen's Tennis Centre / City Community TennisPrince Alfred Park Tennis Courts, Cleveland Street, Sydney NSW 20100416 119 992patrick@citycommunitytennis.com.auwww.citycommunitytennis.com.au
Keirle Park Tennis Centre277 Pittwater Road, Manly 2095(040) 522-7907info@keirleparktenniscentre.com.auhttps://www.keirleparktenniscentre.com.au
Killara Lawn Tennis Club8a Arnold St, Killara 2071(045) 183-5882membership@killaralawntennisclub.com.auhttps://killaralawntennisclub.com.au
Kooroora Tennis Club5A William Street, Roseville 2069(041) 477-2223treasurer@kooroora.asn.auhttps://kooroora.asn.au
Longueville Tennis Club 73 kenneth Street, Lougueville 20660466 269 026tennis@longuevilletennis.com.auhttps://www.longuevilletennis.com.au
Love'N Deuce Pty LtdTalus St, St Leonards 2065(041) 213-2994paul.francis@humpty.com.auhttps://www.lovendeuce.com.au
Maitland City Tennis Club130 Victoria Street, East Maitland 2323(041) 221-0700playtennismaitland22@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/playtennismaitland
Marconi Tennis Academy121 Prairie Vale Road, Bossley Park 2176(041) 257-1963stewartwhicker@gmail.comhttps://marconitennis.com.au/
Meadowbank Park Tennis CentreMeadowbank Park, Meadowbank 211461435868800ryan@voyagertennis.comhttps://voyagertennis.com
Medowie Tennis ClubGrey Gum Street, Medowie 231861404907563medowietennisclubinc@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/medowietennisclub
Mills Park Tennis Centre4X Stratford Close, Asquith 2077(029) 482-1370office@superbtennis.com.auhttps://superbtennis.com.au
Milton Ulladulla District Tennis Association151 Warden Street, Ulladulla 25390437 420 275mudtasecretary@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/miltonulladulladistricttennisassociation
Moss Vale Tennis Club IncRailway Street, Moss Vale 25770456 111 094sergio@highlandstennis.com.auhttps://www.highlandstennis.com.au/programs/poptennis/
Nelson Bay Tennis Club61 Dowling St, Nelson Bay 2315(040) 721-9049nelsonbaytennis@bigpond.comhttps://www.nelsonbaytennis.com.au
Nepean District Tennis Association IncCnr Castlereagh Road & High Street, Penrith 2750(024) 721-2880carey@ndta.com.auhttps://www.ndta.com.au
Next Generation TennisHanging Rock Sports Complex, Beach Rd, Bill Smyth Oval, Mcmillan Rd, Shore Street, Batemans Bay, Narooma, Moruya 2536, 2546, 2537(041) 475-3941rsellick@bigpond.comhttps://www.nextgenerationtennis.com.au
Oberon Indoor Sports Centre IncCnr Cunynghame & Ross Streets, Oberon 2787(042) 936-0291oberontennis@gmail.com 
Orange Ex-Services' Tennis ClubWade Park, Orange 2800 oesctennis@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/orangeexservicestennis
Oxford Falls Racquet Club1110 Oxford Falls Rd, Oxford Falls 2100(042) 356-6386chris@ofrclub.auhttps://www.ofrclub.au
Parramatta City Tennis IncJeffery Reserve, North Parramatta 21510418 246 016enquiries@parratennis.com.auhttps://parratennis.com.au
Pennant Hills Park Tennis / North-West Sydney Tennis25 Britannia St, Pennant Hills 21200408 684 452tennis@northwestsydneytennis.com.auhttps://www.northwestsydneytennis.com.au
Raymond Terrace & District Tennis Club2 Kangaroo Street, Raymond Terrace 2324(040) 827-5225raymondterracedistricttennis@gmail.com 
Rylstone Tennis Club IncCarwell Street, Rylstone 284961427791144margbucan@outlook.com 
Scone Hardcourt Tennis AssociationHill Street, Scone 2337(041) 873-4374sconetennis@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/sconehardcourttennisassociation
Shoal Bay Tennis Club13 Messines St, Shoal Bay 2315(041) 587-1598shoalbaytennis@gmail.comhttps://shoalbaytennis.net.au
Soldiers Point Tennis Club2A Soldiers Point Road, Soldiers Point 231761418224258soldierspointtennisclub@gmail.comhttps://tennis.com.au/soldierspointtennisclub
South Wagga Tennis ClubMurray St And Morgan Lane, Wagga Wagga 2650(041) 727-8217swtc.committee@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/southwaggatennisclub
Springwood Tennis Club18-32 Spring Street, Springwood 277761402972371springwoodtennisclub@live.com.auhttps://play.tennis.com.au/SpringwoodTennisClub
Stockton Tennis ClubMitchell Street, Stockton 2295(043) 964-6435stocktontennis@bigpond.comhttps://play.tennis.com.au/stocktontennisclub
The Courts @ EastTreloar Park, 102-128 Napier St, East Tamworth, 23400421 287 004info@tamworthwests.com.auhttps://www.wtlc.com.au
Tuross Head Tennis ClubKyla Park Oval, Tuross Head 2537(049) 320-2167turossheadtc@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/turossheadtennisclub
Wentworth Falls Tennis ClubWilson Park, Wentworth Falls 2782(041) 443-8869wftennisclub@gmail.comhttps://www.wentworthfallstennisclub.org
West Tamworth Tennis ClubBelmore Park, Tamworth 2340(041) 761-4054westtamworthtennis@outlook.comhttps://play.tennis.com.au/westtamworthtennisclub
Wests Tennis Club16 Old Leumeah Road, Leumeah 2560(041) 363-2632michael.jackson2@outlook.comhttps://tennismacarthur.com.au
Wooli Tennis Club IncMain Street, Wooli 2462(041) 943-3392woolitennisclub@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/WooliTennisClub
Wyong District Tennis AssociationCorner Rose & Ithome Streets, Wyong 2259(044) 872-3138wyongtennis@hotmail.comhttps://www.wyongtennis.com.au

QLD POP Tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Blackbutt Tennis Club 61 Hart Street Blackbutt QLD 43140407 378 795blackbutttennisclub52@gmail.comhttps://www.facebook.com/BlackbuttTennisClubInc/
Emerald and District Lawn Tennis Association IncCnr Opal and Esmond Street, Emerald, QLD 472007 4982 0622edlta1999@hotmail.comhttps://play.tennis.com.au/emeraldanddistrictlawntennisassociation

SA POP Tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Broadview Tennis ClubMyponga Tce, Broadview 5083  https://play.tennis.com.au/broadviewtennisclub
Mount Gambier Tennis Club10 Heriot Streeet, 5290(040) 317-2123mtgambiertennisclub@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/mountgambiertennisclub
Murray Bridge Lawn Tennis AssociationMurray Cods Drive, Murray Bridge 5253(041) 475-9078cindy.hein@sa.gov.au, treasurer_mblta@outlook.comhttps://play.tennis.com.au/murraybridgelawntennisassociation/
O'Halloran Hill Tennis ClubSerpentine Road, O'Halloran Hill 51680417 852 518ohtc@hotmail.com.auhttps://www.ohtc.org.au/
Reade Park Lawn Tennis ClubHereford Place, Colonel Light Gardens 5041(008) 276-4449dawnhurley@internode.on.nethttps://readeparktennis.net/

VIC POP Tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Chelsworth Park Tennis Club130 The Boulevard, Ivanhoe, 3079(040) 951-4940chelsworthparktc@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/chelsworthparktennisclub
East Malvern Tennis Club10 Moira Street, Malvern East, 3145(039) 886-0858admin@eastmalverntc.com.auhttps://eastmalverntc.com.au
Glen Orme Tennis Club62 Glen Orme Avenue, Ormond 3204 glenormetennisclub@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/GlenOrmeTennisClub
Long Island Tennis Club4 Gould St, Frankston, 3199(041) 612-7727russ.kerr.hol@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/longislandtennisclub
Ormond Tennis Club9 Foch Street, Ormond 3204 glenormetennisclub@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/ormondtennisclub
Sydney Parkinson ReserveSydney Parkinson Reserve, Endeavour Hills 3802(039) 700-4122ehtc.treasurer@gmail.comhttps://endeavourhillstennisclub.com.au/
Yamala Park Tennis Club1 Bowes St, Frankston South, 3199(044) 756-7532secretary@yamalaparktc.org.auhttps://play.tennis.com.au/yamalaparktennisclub

WA POP Tennis venues

Venue nameAddressPhone numberContact emailWebsite
Dumbleyung Tennis ClubStubbs Park, Dumbleyung 6350(042) 763-4714meegshenry@bigpond.comhttps://megan-henry-tennis-and-golf.square.site/
Esperance Tennis Club Black & Jane St, Esperance 64500421 768 798info@esperancetennisclub.com.auhttps://www.esperancetennisclub.com.au/
Exmouth Tennis ClubWillersdorf Road, Exmouth 67070499 088 674exmouthtenniscoaching@gmail.comhttps://play.tennis.com.au/exmouthtennisclub
Geraldton Tennis Club257 Eighth Street, Wonthella 65300474 217 807geraldtontennisclub@iinet.net.au https://play.tennis.com.au/geraldtontennisclub
Gloucester Park 51 Wallcliffe Road, Margaret River 6285N/Ainfo@mrtc.org.auhttps://play.tennis.com.au/MargaretRiverTennisClub
Goldfields Tennis ClubLot 399 Marshall Street, Kalgoorlie 643008 9021 5963gftc@westnet.com.auhttps://play.tennis.com.au/goldfieldstennisclub
Katanning Tennis Club Lot 2 Round Drive, Katanning 6317(089) 821-1817katanningtennis@gmail.com 
Kununurra Tennis Club Chestnut Drive, Kununurra 6743(040) 021-7911melanie.gray@ceresfarm.com.auhttps://play.tennis.com.au/kununurratennisclub
Narembeen Tennis Club Currall St, Narembeen 636961457480216narembeentennis@gmail.comhttps://www.facebook.com/groups/407654256093821/
Tarcoola Park Tennis Club5 Glengarry Court, Mount Tarcoola 65300409 485 117admin@tarcoolaparktennisclub.orghttps://tarcoolaparktennisclub.org
Tom Price Tennis Club 2 Willow Road, Tom Price 6751(041) 343-3370Tompricetennisclub@hotmail.comhttps://play.tennis.com.au/tompricetennisclub
Wyalkatchem Tennis ClubCnr Aquatic Rd and Riches St, Wyalkatchem 6485(042) 788-5267cassie.stone@education.wa.edu.auhttps://play.tennis.com.au/wyalkatchemtennisclub