|Venue name
|Address
|Phone number
|Contact email
|Website
|A Tennis Adventure
|8 Liverpool Street, Bundeena 2230
|61416231925
|wayne.bluewater@telstra.com
|Bundeena Tennis Courts
|Advantage Tennis Group
|20 Downing Street, Picton 2571
|(041) 363-2632
|play@advantagetennis.com.au
|Advantage Tennis Group
|Albury Tennis Club
|560-562 Mitchell Street, Albury 2640
|61412629753
|alburytennisclub@gmail.com
|Albury Tennis Club
|Bar Beach Tennis Club Incorporated
|7 KIlgour Ave, Bar Beach 2300
|(040) 349-6466
|info@michaelmillstennis.com.au
|Michael Mill Tennis
|Bareena Park Tennis Club Inc
|35 Vista Ave, Balgowlah Heights 2093
|61411178416
|bareenatennis@gmail.com
|Bareena Park Tennis Club
|Bathurst Tennis Centre
|261 Durham Street, Bathurst 2795
|(041) 949-9467
|mitto@bathursttenniscentre.com.au
|www.bathursttenniscentre.com
|Bounce Tennis (Ulinga Tennis Club & Whitebridge Tennis)
|55A Lonus Ave, Whitebridge, New South Wales, 2290
|0408 717 199
|go_titans@hotmail.com
| Bounce Tennis Whitebridge / Bounce Tennis Lake Macquarie
|Byron Bay Tennis
|33 Tennyson Street, Bryon Bay 2481
|(041) 499-3994
|abatestennis@gmail.com
|https://byronbaytennis.com/
|Cessnock Tennis Club
|49B Aberdare Road, Cessnock 2350
|(040) 974-4641
|info@cessnocktennisclub.com
|www.clubevolve.com.au
|Clarence Town & District Tennis Club Inc
|128 Prince Street, Clarence Town 2321
|(041) 765-1577
|bradfionaelloy@outlook.com
|https://play.tennis.com.au/clarencetownanddistricttennisclub
|Collaroy Tennis Club
|Griffith Park Playing Field, 5 Anzac Avenue, Collaroy 2097
|(041) 347-8725
|info@collaroytennisclub.com.au
|http://www.collaroytennisclub.com.au/
|Eastside Tennis Centre
|1 Court Avenue, Kingsford 2032
|0493 496 426
|tennis@eastsidetennis.com.au
|https://eastsidetennis.com.au/
|Eglinton District Tennis Club Inc
|Cubis Park, Eglinton 2795
|(041) 896-5580
|secretary@eglintontennis.com.au
|https://play.tennis.com.au/eglintondistricttennisclub
|Eurobodalla Shire Council
|Vulcan Street, Moruya, New South Wales, 2537
|(040) 791-3453
|Tina.Smith@esc.nsw.gov.au
|www.esc.nsw.gov.au
|Exeter Tennis Club
|Exeter Road, Exeter 2579
|(049) 905-6640
|lyndasutherland424@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/exetertennisclub
|Howe Park Tennis Club
|37 Boundary Street, Singleton 2330
|(041) 999-6553
|markraus@icloud.com
|https://play.tennis.com.au/howeparktennisclub
|Jensen's Tennis Centre / City Community Tennis
|Prince Alfred Park Tennis Courts, Cleveland Street, Sydney NSW 2010
|0416 119 992
|patrick@citycommunitytennis.com.au
|www.citycommunitytennis.com.au
|Keirle Park Tennis Centre
|277 Pittwater Road, Manly 2095
|(040) 522-7907
|info@keirleparktenniscentre.com.au
|https://www.keirleparktenniscentre.com.au
|Killara Lawn Tennis Club
|8a Arnold St, Killara 2071
|(045) 183-5882
|membership@killaralawntennisclub.com.au
|https://killaralawntennisclub.com.au
|Kooroora Tennis Club
|5A William Street, Roseville 2069
|(041) 477-2223
|treasurer@kooroora.asn.au
|https://kooroora.asn.au
|Longueville Tennis Club
| 73 kenneth Street, Lougueville 2066
|0466 269 026
|tennis@longuevilletennis.com.au
|https://www.longuevilletennis.com.au
|Love'N Deuce Pty Ltd
|Talus St, St Leonards 2065
|(041) 213-2994
|paul.francis@humpty.com.au
|https://www.lovendeuce.com.au
|Maitland City Tennis Club
|130 Victoria Street, East Maitland 2323
|(041) 221-0700
|playtennismaitland22@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/playtennismaitland
|Marconi Tennis Academy
|121 Prairie Vale Road, Bossley Park 2176
|(041) 257-1963
|stewartwhicker@gmail.com
|https://marconitennis.com.au/
|Meadowbank Park Tennis Centre
|Meadowbank Park, Meadowbank 2114
|61435868800
|ryan@voyagertennis.com
|https://voyagertennis.com
|Medowie Tennis Club
|Grey Gum Street, Medowie 2318
|61404907563
|medowietennisclubinc@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/medowietennisclub
|Mills Park Tennis Centre
|4X Stratford Close, Asquith 2077
|(029) 482-1370
|office@superbtennis.com.au
|https://superbtennis.com.au
|Milton Ulladulla District Tennis Association
|151 Warden Street, Ulladulla 2539
|0437 420 275
|mudtasecretary@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/miltonulladulladistricttennisassociation
|Moss Vale Tennis Club Inc
|Railway Street, Moss Vale 2577
|0456 111 094
|sergio@highlandstennis.com.au
|https://www.highlandstennis.com.au/programs/poptennis/
|Nelson Bay Tennis Club
|61 Dowling St, Nelson Bay 2315
|(040) 721-9049
|nelsonbaytennis@bigpond.com
|https://www.nelsonbaytennis.com.au
|Nepean District Tennis Association Inc
|Cnr Castlereagh Road & High Street, Penrith 2750
|(024) 721-2880
|carey@ndta.com.au
|https://www.ndta.com.au
|Next Generation Tennis
|Hanging Rock Sports Complex, Beach Rd, Bill Smyth Oval, Mcmillan Rd, Shore Street, Batemans Bay, Narooma, Moruya 2536, 2546, 2537
|(041) 475-3941
|rsellick@bigpond.com
|https://www.nextgenerationtennis.com.au
|Oberon Indoor Sports Centre Inc
|Cnr Cunynghame & Ross Streets, Oberon 2787
|(042) 936-0291
|oberontennis@gmail.com
|
|Orange Ex-Services' Tennis Club
|Wade Park, Orange 2800
|
|oesctennis@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/orangeexservicestennis
|Oxford Falls Racquet Club
|1110 Oxford Falls Rd, Oxford Falls 2100
|(042) 356-6386
|chris@ofrclub.au
|https://www.ofrclub.au
|Parramatta City Tennis Inc
|Jeffery Reserve, North Parramatta 2151
|0418 246 016
|enquiries@parratennis.com.au
|https://parratennis.com.au
|Pennant Hills Park Tennis / North-West Sydney Tennis
|25 Britannia St, Pennant Hills 2120
|0408 684 452
|tennis@northwestsydneytennis.com.au
|https://www.northwestsydneytennis.com.au
|Raymond Terrace & District Tennis Club
|2 Kangaroo Street, Raymond Terrace 2324
|(040) 827-5225
|raymondterracedistricttennis@gmail.com
|
|Rylstone Tennis Club Inc
|Carwell Street, Rylstone 2849
|61427791144
|margbucan@outlook.com
|
|Scone Hardcourt Tennis Association
|Hill Street, Scone 2337
|(041) 873-4374
|sconetennis@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/sconehardcourttennisassociation
|Shoal Bay Tennis Club
|13 Messines St, Shoal Bay 2315
|(041) 587-1598
|shoalbaytennis@gmail.com
|https://shoalbaytennis.net.au
|Soldiers Point Tennis Club
|2A Soldiers Point Road, Soldiers Point 2317
|61418224258
|soldierspointtennisclub@gmail.com
|https://tennis.com.au/soldierspointtennisclub
|South Wagga Tennis Club
|Murray St And Morgan Lane, Wagga Wagga 2650
|(041) 727-8217
|swtc.committee@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/southwaggatennisclub
|Springwood Tennis Club
|18-32 Spring Street, Springwood 2777
|61402972371
|springwoodtennisclub@live.com.au
|https://play.tennis.com.au/SpringwoodTennisClub
|Stockton Tennis Club
|Mitchell Street, Stockton 2295
|(043) 964-6435
|stocktontennis@bigpond.com
|https://play.tennis.com.au/stocktontennisclub
|The Courts @ East
|Treloar Park, 102-128 Napier St, East Tamworth, 2340
|0421 287 004
|info@tamworthwests.com.au
|https://www.wtlc.com.au
|Tuross Head Tennis Club
|Kyla Park Oval, Tuross Head 2537
|(049) 320-2167
|turossheadtc@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/turossheadtennisclub
|Wentworth Falls Tennis Club
|Wilson Park, Wentworth Falls 2782
|(041) 443-8869
|wftennisclub@gmail.com
|https://www.wentworthfallstennisclub.org
|West Tamworth Tennis Club
|Belmore Park, Tamworth 2340
|(041) 761-4054
|westtamworthtennis@outlook.com
|https://play.tennis.com.au/westtamworthtennisclub
|Wests Tennis Club
|16 Old Leumeah Road, Leumeah 2560
|(041) 363-2632
|michael.jackson2@outlook.com
|https://tennismacarthur.com.au
|Wooli Tennis Club Inc
|Main Street, Wooli 2462
|(041) 943-3392
|woolitennisclub@gmail.com
|https://play.tennis.com.au/WooliTennisClub
|Wyong District Tennis Association
|Corner Rose & Ithome Streets, Wyong 2259
|(044) 872-3138
|wyongtennis@hotmail.com
|https://www.wyongtennis.com.au