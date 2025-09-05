- Biography
Biography
On Court
Singles titles:
- 2015 New Caledonia Junior Open
- 2015 South Pacific Open Junior Championships
- 2015 Queensland Junior Winter International 1
- 2021 M15 Monastir
- 2021 M15 Monastir
- 2024 M15 Tauranga
Singles finals:
- 2016 Oceania Closed Junior Championships
- 2021 M15 Monastir
- 2025 Noumea Challenger
Doubles titles:
- 2016 Chengdu Juniors
- 2016 Queensland Junior Winter International 1
- 2016 Hong Kong Open Junior Tennis Championships
Doubles finals:
- 2015 Oceania Closed Junior Championships
- 2016 Beijing Juniors
- 2016 Japan Open Junior Tennis Championships
- 2024 M15 Bali
Off Court
Statistics
Key statistics
|Age
|25
|Born
|13 July 1999
|Lives
|Coomera, QLD
|Coach
|Mitch Walden