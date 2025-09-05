Biography

On Court

Singles titles:

  • 2015 New Caledonia Junior Open
  • 2015 South Pacific Open Junior Championships
  • 2015 Queensland Junior Winter International 1
  • 2021 M15 Monastir
  • 2024 M15 Tauranga

Singles finals: 

  • 2016 Oceania Closed Junior Championships
  • 2021 M15 Monastir
  • 2025 Noumea Challenger 

Doubles titles: 

  • 2016 Chengdu Juniors
  • 2016 Queensland Junior Winter International 1
  • 2016 Hong Kong Open Junior Tennis Championships

Doubles finals: 

  • 2015 Oceania Closed Junior Championships
  • 2016 Beijing Juniors
  • 2016 Japan Open Junior Tennis Championships
  • 2024 M15 Bali  

Off Court

Statistics

Key statistics

Age25
Born13 July 1999
LivesCoomera, QLD
CoachMitch Walden