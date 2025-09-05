- Biography
Biography
On Court
- Won biggest junior singles title at her career at Traralgon (Australia) in January 2023, where she beat Mirra Andreeva in the final
- Best junior Grand Slam singles result is a third-round appearance at Roland Garros in 2023
- Achieved a career-high junior ranking of world No.26 in June 2023
- Scored her first pro-level ITF main-draw singles win at Swan Hill (Australia) in February 2023
- Ercan joined Tennis Australia’s National Tennis Academy in 2023
- Won four consecutive ITF singles titles, across three different countries, between June-August 2023
Off Court
- Originally from Turkey, Ercan received Australian citizenship in 2023
- Ercan and her family live in Brisbane
- Lists clay as her favourite surface
Statistics
Key statistics
|Lives
|Brisbane, Queensland
Year-end singles ranking history
|Year
|Australian Ranking
|2023
|574
Latest news
Gallery
Melisa Ercan Australian Open Qualifying 2025
Melisa Ercan during qualifying match on Court 7 at the Australian Open, Melbourne Park
Melisa Ercan Australian Open Qualifying 2024
Melisa Ercan of Australia competes against Yuriko Lily Miyazaki of Great Britain on KIA Arena during Australian Open qualifying
Melisa Ercan Australian Open Qualifying 2024
Melisa Ercan of Australia plays Yuriko Lily Miyazaki of Great Britain on KIA Arena during Australian Open qualifying
Melisa Ercan Australian Open 2024
Melisa Ercan of Australia plays Lily Miyazaki of Great Britain at KIA Arena before the 2024 Australian Open
Melisa Ercan Australian Open Qualifying 2024
Melisa Ercan of Australia in action against Yuriko Lily Miyazaki of Great Britain on KIA Arena during Australian Open qualifying
Melisa Ercan at the 2024 Australian Open Qualifying
Melisa Ercan plays Yuriko Lily Miyazaki on KIA Arena during the 2024 Australian Open Qualifying in Melbourne.
