Biography

On Court

  • Won biggest junior singles title at her career at Traralgon (Australia) in January 2023, where she beat Mirra Andreeva in the final
  • Best junior Grand Slam singles result is a third-round appearance at Roland Garros in 2023
  • Achieved a career-high junior ranking of world No.26 in June 2023
  • Scored her first pro-level ITF main-draw singles win at Swan Hill (Australia) in February 2023
  • Ercan joined Tennis Australia’s National Tennis Academy in 2023
  • Won four consecutive ITF singles titles, across three different countries, between June-August 2023

Off Court

  • Originally from Turkey, Ercan received Australian citizenship in 2023
  • Ercan and her family live in Brisbane
  • Lists clay as her favourite surface

Statistics

Key statistics

LivesBrisbane, Queensland

Year-end singles ranking history

YearAustralian Ranking
2023 574

Gallery