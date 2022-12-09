- Biography
Biography
On Court
- Singles finalist at the 14/u Australian Invitational Masters in 2022
- Won back-to-back ITF junior singles titles on clay in March 2024, triumphing in Mornington and Canberra
- Represented Australia in the 2024 Junior Billie Jean King Cup competition
Statistics
Key statistics
|Lives
|Melbourne, Australia
|Plays
|Right-handed
Year-end singles ranking history
|Year
|Australian ranking
|Move
|2024
|No. 1
|+11
|2023
|No. 12
|+12
|2022
|No. 24
|+10
|2021
|No. 34
|-11
|2020
|No. 23
|+5
|2019
|No. 18
|+13
|2018
|No. 31
|+177
|2017
|No. 208
|+146
|2016
|No. 354
|+1197
|2015
|No. 1551
|-----
Latest news
Gallery
Ava Beck in U18 Championship Final at 2024 Australian Junior Tour Finals
Ava Beck in action during her 18/u Championship Final match at the 2024 Australian Junior Tour Finals at Bendigo Regional Tennis Centre on December 15, 2024.
Ava Beck and Koharu Nishikawa at the 2025 Australian Open
Ava Beck and Koharu Nishikawa in action during Junior Girls’ Doubles 1st Round on Court 8 at the 2025 Australian Open at Melbourne Park.
Ava Beck in Hobart International Qualifying
Ava Beck competing on centre court during Day 1 of Qualifying at the 2025 Hobart International at Domain Tennis Centre.
Ava Beck at the 2023 Australian Teams Championships
Ava Beck, Victoria, 15/u, in action at the 2023 Australian Teams Championships at KDV Sport on the Gold Coast on June 30, 2023.
Ava Beck at the 2025 Hobart International
Ava Beck in action on centre court during Day 1 of Qualifying at the 2025 Hobart International at Domain Tennis Centre.
Ava Beck wins U18 title at 2024 Australian Junior Tour Finals
Ava Beck with the trophy during the presentation for the 2024 16/u and 18/u Australian Junior Tour Finals at Bendigo Regional Tennis Centre on December 15, 2024.
