Playing against the best girls around the world was such a great experience and such a good learning experience. It was an honour being a part of the team, just three girls being selected. It was such an honour to represent Australia.

Ava Beck, 16 Dec 2024
Ava Beck hits a forehand shot

Biography

On Court

  • Singles finalist at the 14/u Australian Invitational Masters in 2022
  • Won back-to-back ITF junior singles titles on clay in March 2024, triumphing in Mornington and Canberra
  • Represented Australia in the 2024 Junior Billie Jean King Cup competition

Statistics

Key statistics

LivesMelbourne, Australia
PlaysRight-handed

Year-end singles ranking history

YearAustralian rankingMove
2024No. 1+11
2023No. 12+12
2022No. 24+10
2021No. 34-11
2020No. 23+5
2019No. 18+13
2018No. 31+177
2017No. 208+146
2016No. 354+1197
2015No. 1551-----

Gallery