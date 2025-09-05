Community 1 Point Slam events

- ACT
- NSW
- NT
- QLD
- SA
- TAS
- VIC
- WA
|Date
|Time
|Venue name
|Venue address
|Entry deadline
|Registration
|15 Nov 2025
|2.30 - 3.30 pm
|Weston Creek Tennis Club
|Dillon Close Weston Creek 2611
|12 Nov 2025
|Register for the event
|16 Nov 2025
|2-4 pm
|Melba Tennis Club
|Brownlee Place Melba 2615
|13 Nov 2025
|Register for the event
|30 Nov 2025
|1-3 pm
|Kaleen Tennis Club
|Birie Place, Kaleen 2617
|27 Nov 2025
|Register for the event
|6 Dec 2025
|1-5 pm
|Tennis World Canberra
|3 Riggall Place, Lyneham 2602
|3 Dec 2025
|Register for the event
|8 November 2025
|12:00pm
|1:30pm
|Centennial Parklands
|Centennial Parklands Sports Centre Moore Park Centennial Park 2021
|5 November 2025
|See the draw
|16 November 2025
|10:00am
|12:00pm
|Sylvania Waters Tennis Centre
|223c Belgrave Esplanade Sylvania Waters 2224
|13 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|9:00am
|10:30am
|Tennis NSW
|2 Rod Laver Drive Sydney Olympic Park 2127
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|10:00am
|2:00pm
|Pinecourt Tennis Club
|2b Headland Avenue Coledale 2515
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|10:00am
|11:30am
|Forster Tennis Club
|51 Lake Street Forster Forster 2428
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|12:00pm
|8:00pm
|Oxford Falls Racquet Club
|1110 Oxford Falls Road Oxford Falls 2100
|20 November 2025
|Register for the event
|28 November 2025
|5:00pm
|7:00pm
|Primrose Park Tennis
|Matora Lane off Young Street Neutral Bay 2088
|25 November 2025
|Register for the event
|29 November 2025
|4:00pm
|6:00pm
|Eastside Tennis Centre
|1 Court Avenue Kingsford 2032
|26 November 2025
|Register for the event
|1 December 2025
|7:00pm
|8:30pm
|Milton Ulladulla District Tennis Association
|151 Warden St Ulladulla 2539
|28 November 2025
|Register for the event
|1 December 2025
|6:00pm
|6:30pm
|Tenterfield District Tennis Association inc
|71 Wood St Tenterfield 2372
|28 November 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|12:30pm
|2:30pm
|Wollongong City Tennis Club
|37 Foley Street Gwynneville 2500
|3 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|11:30am
|3:00pm
|Manly Lawn Tennis Club
|Raglan street Manly 2095
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|12:30pm
|5:00pm
|Blacktown Tennis Inc
|Rooty Hill Tennis and Squash, 13-15 Learmonth Street Rooty Hill 2766
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|8:30am
|2:00pm
|Meadows Tennis Club
|Cambridge Ave Fairy Meadow 2519
|4 December 2025
|Register for the event
|12 December 2025
|6:00pm
|9:00pm
|Narromine Tennis Club
|106 Merilba St Narromine 2821
|9 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|1:00pm
|5:30pm
|Vince Barclay Tennis
|Macquarie Uni. Sport Field Macquarie Park 2122
|10 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|10:00am
|2:00pm
|Total Tennis Lake Macquarie
|20 Dunkley Parade Mount Hutton 2290
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|10:00am
|12:00pm
|Strathfield Sports Club
|4A Lyons St Strathfield 2135
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|12:00pm
|1:00pm
|Trumper Park Tennis Centre
|Quarry St Paddington 2021
|11 December 2025
|Register for the event
|16 December 2025
|7:00pm
|8:00pm
|Tennis Macarthur
|16 Old Leumeah Rd Leumeah 2560
|13 December 2025
|Register for the event
|17 December 2025
|5:30pm
|8:00pm
|Cowra Tennis Club
|1 Grenfell Rd Cowra 2794
|14 December 2025
|Register for the event
|18 December 2025
|4:00pm
|6:00pm
|Nepean Tennis
|2260 Castlereagh rd Penrith 2753
|15 December 2025
|Register for the event
There are no events scheduled in the Northern Territory.
|16 November 2025
|11:00am
|2:00pm
|Queensland Tennis Centre
|190 King Arthur Terrace Brisbane 4105
|13 November 2025
|Register for the event
|22 November 2025
|4:00pm
|6:00pm
|Peregian Tennis Club Inc
|Rufous st Peregian Beach 4573
|19 November 2025
|Register for the event
|26 November 2025
|6:30pm
|8:00pm
|Gladstone Tennis & Squash Association
|Glenlyon St Gladstone Central 4680
|23 November 2025
|Register for the event
|29 November 2025
|7:00am
|10:00am
|Copper City Tennis Club
|47 Rebecca St Mount Isa 4825
|26 November 2025
|Register for the event
|1 December 2025
|7:30pm
|8:30pm
|Sunshine Tennis
|47 Glen Retreat Rd Brisbane 4053
|28 November 2025
|Register for the event
|5 December 2025
|7:00pm
|8:00pm
|Chinchilla Tennis Association
|63 Boyd Street Chinchilla 4413
|2 December 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|8:00am
|5:00pm
|Mission Beach Tennis Club Inc
|2290 Tully/Mission Beach Road Mission Beach 4852
|3 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|9:00am
|1:00pm
|Sunshine Coast Tennis Centre
|2 Central Park Road Caloundra 4551
|4 December 2025
|Register for the event
|12 December 2025
|7:00pm
|8:30pm
|Rockhampton Regional Tennis Centre
|4 Graeme Acton Way Wandal 4700
|9 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|9:30am
|11:00am
|Team Brisbane Tennis Inc.
|190 King Arthur Terrace Tennyson 410510
|December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|2:00pm
|5:00pm
|Matchpoint Tennis Australia - North Lakes
|Joyner Circuit Borth Lakes 4509
|10 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|4:00pm
|6:00pm
|Mooloolaba Tennis Club
|112 Lady Musgrave Drive Mountain Creek 4557
|11 December 2025
|Register for the event
|15 November 2025
|6:30pm
|8:00pm
|Henley South Tennis Club
|Corner of Lexington and Burford Roads Henley Beach South 5022
|12 November 2025
|Register for the event
|4 December 2025
|6:00pm
|7:30pm
|Mount Gambier Tennis Club
|10 Heriot Street Mount Gambier 5290
|1 December 2025
|Register for the event
|4 December 2025
|7:00pm
|10:00pm
|Seaside Tennis Club
|61 Cudmore Tce Henley Beach 5052
|1 December 2025
|Register for the event
|10 December 2025
|6:30pm
|7:30pm
|Uraidla Tennis Club
|1208 Swamp Rd Uraidla 5142
|7 December 2025
|Register for the event
|5 December 2025
|5:30pm
|6:30pm
|Sorell Tennis Club
|52 Henwood Drive Kingston 7050
|2 December 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|11:30am
|2:00pm
|Burnie Tennis Club
|1 Eastwood Drive, Park Grove Burnie 7320
|3 December 2025
|Register for the event
|11 December 2025
|6:30pm
|7:30pm
|Devonport Tennis Club
|Eugene St Devonport 7310
|8 December 2025
|Register for the event
|12 November 2025
|7:00pm
|8:00pm
|Sunshine Park Tennis Club
|Parsons Reserve Sunshine 3020
|9 November 2025
|Register for the event
|16 November 2025
|12:30pm
|6:00pm
|Gardiner Tennis Club
|2-14 Kyarra Road Glen Iris 3146
|13 November 2025
|Register for the event
|16 November 2025
|9:00am
|4:00pm
|Airport West Tennis Club
|15 Olive Grove Airport West 3042
|13 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|1:00pm
|2:30pm
|Upwey South Tennis Club
|Eloera Street Upwey 3158
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|12:00pm
|6:00pm
|Oakleigh Tennis Club
|85 Atkinson Street Oakleigh 3166
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|4:00pm
|6:00pm
|Karingal Drive Tennis Club
|124 Karingal Drive Greensborough 3088
|20 November 2025
|Register for the event
|23 November 2025
|9:00am
|4:00pm
|Sale Tennis Club
|51 Guthridge Parade Sale 3850
|20 November 2025
|Register for the event
|26 November 2025
|6:00pm
|7:00pm
|Ballarat Regional Tennis Centre
|497 Dowling Street Wendouree 3355
|23 November 2025
|Register for the event
|28 November 2025
|6:00pm
|9:00pm
|Vermont Tennis Club
|12 Nunkeri St Vermont 3133
|25 November 2025
|Register for the event
|29 November 2025
|1:00pm
|5:00pm
|Red Hill Tennis Club
|184 Arthurs Seat Road Red Hill 3937
|26 November 2025
|Register for the event
|29 November 2025
|12:30pm
|5:00pm
|Aintree Tennis Club
|Frontier Park, Fields Street Aintree 3336
|26 November 2025
|Register for the event
|30 November 2025
|1:30pm
|4:30pm
|Knox City Tennis Club
|13 Neville Street Wantirna South 3152
|27 November 2025
|Register for the event
|30 November 2025
|12:00pm
|6:00pm
|Surfcoast Tennis Club
|Spring Creek Reserve, Torquay 3228
|27 November 2025
|Register for the event
|30 November 2025
|2:00pm
|3:00pm
|East Croydon Kilsyth Tennis Club
|119-131 Hull Road Croydon 3136
|27 November 2025
|Register for the event
|30 November 2025
|4:00pm
|8:00pm
|Caulfield Park Tennis Centre
|280c Balaclava Rd Caulfield North 3161
|27 November 2025
|Register for the event
|2 December 2025
|7:00pm
|8:00pm
|Mansfield Tennis Association
|14-16 Elvins Street Mansfield 3722
|29 November 2025
|Register for the event
|5 December 2025
|6:30pm
|9:30pm
|Fawkner Park Tennis Centre
|65W Toorak road South Yarra 3141
|2 December 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|11:00am
|6:00pm
|East Coburg Tennis Club
|43 Pentridge Blvd, (corner of Bell Street) Coburg 3058
|3 December 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|12:00pm
|1:00pm
|Swan Hill Tennis and Croquet Club
|Yana St Swan Hill 3585
|3 December 2025
|Register for the event
|6 December 2025
|5:00pm
|8:30pm
|Yarra Glen Tennis Club
|14 Anzac Avenue Yarra Glen 3775
|3 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|1:00pm
|5:00pm
|Frankston Centenary Tennis Club
|240 Centenary Park Drive Frankston North 3200
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|10:00am
|1:00pm
|Balnarring Tennis Club
|Civic Ct Balnarring 3926
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|10:00am
|2:00pm
|Hadfield Tennis Club
|90 Middle Street Hadfield 3046
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|10:00am
|3:00pm
|Croydon Tennis Club
|Hewish Road , Croydon Park Croydon 3136
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|2:30pm
|6:00pm
|Burden Park Tennis Club
|1 Olympic Ave Springvale South 3172
|4 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|10:00am
|2:00pm
|Bulleen Tennis Club
|284 Thompsons Road Templestowe Lower 3107
|10 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|11:00am
|2:00pm
|Lakeview Tennis Club
|75 Leamington St Reservoir 3073
|10 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|2:00pm
|4:00pm
|Hume Tennis and Community Centre
|Marathon Boulevard Craigieburn 3064
|10 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|3:00pm
|4:00pm
|Saltwater Reserve Tennis Centre
|Saltwater Promenade Point Cook 3030
|10 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|9:00am
|6:00pm
|Fawkner Tennis Club
|3 Creedon Street Fawkner 3060
|10 December 2025
|Register for the event
|13 December 2025
|9:00am
|6:00pm
|Dingley Tennis Club
|2 Roman Road Dingley Village 3172
|10 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|12:00pm
|3:00pm
|Doveton Tennis Club
|Robinsons Reserve Frawley Road Doveton 3177
|10 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|1:00pm
|8:00pm
|Powlett Reserve Tennis Center
|153 Simpson st East Melbourne 3002
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|1:00pm
|5:00pm
|Mornington Tennis Centre
|350 Dunns Road Mornington 3931
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|1:30pm
|3:30pm
|Moolap Tennis Club
|20 Wills Crescent Moolap 3224
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|2:00pm
|4:00pm
|MCC Glen Iris Valley Tennis Club
|260 High Street Road Mount Waverley 3149
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|4:30pm
|5:30pm
|East Malvern Tennis Club
|15 Moira St Glen Iris 3146
|11 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|5:00pm
|5:45pm
|Ocean Grove Tennis Club
|139-161 Asbury St Ocean Grove 3226
|11 December 2025
|Register for the event
|7 November 2025
|5:00pm
|6:30pm
|Blue Gum Park Tennis Club
|Disney St Brentwood 6153
|4 November 2025
|View the draw
|23 November 2025
|9:00am
|3:00pm
|Nollamara Tennis Club
|Kindra Way Nollamara 6061
|20 November 2025
|Register for the event
|30 November 2025
|2:00pm
|5:00pm
|Mosman Park Tennis Club
|80 McCabe Street Mosman Park 6012
|27 November 2025
|Register for the event
|5 December 2025
|5:30pm
|6:45pm
|Alexander Park Tennis Club
|Clyde Rd Menora 6050
|2 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|10:00am
|2:00pm
|Bayswater Tennis Club
|Garratt St Bayswater 6053
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|8:30am
|11:30am
|Manning Tennis Club
|Corner Griffin Crescent and Elderfield Road Manning 6152
|4 December 2025
|Register for the event
|7 December 2025
|12:00pm
|2:00pm
|Safety Bay Tennis Club
|Royal Road Safety Bay 6169
|4 December 2025
|Register for the event
|12 December 2025
|5:00pm
|6:00pm
|Dalkeith Tennis Club
|Cnr Beatrice Ave & Victoria Ave Dalkeith 6009
|9 December 2025
|Register for the event
|12 December 2025
|4:30pm
|5:30pm
|Mandurah Tennis Club
|60 Thomson Road Mandurah 6210
|9 December 2025
|Register for the event
|14 December 2025
|10:00am
|12:00pm
|Cottesloe Tennis Club
|17 Napier St Cottesloe 6011
|11 December 2025
|Register for the event