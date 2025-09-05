Community 1 Point Slam events

AO26 1 Point Slam logo

DateTimeVenue nameVenue addressEntry deadlineRegistration
15 Nov 20252.30 - 3.30 pmWeston Creek Tennis ClubDillon Close Weston Creek 261112 Nov 2025Register for the event
16 Nov 20252-4 pmMelba Tennis ClubBrownlee Place Melba 261513 Nov 2025Register for the event
30 Nov 20251-3 pmKaleen Tennis ClubBirie Place, Kaleen 261727 Nov 2025Register for the event
6 Dec 20251-5 pmTennis World Canberra3 Riggall Place, Lyneham 26023 Dec 2025Register for the event
8 November 202512:00pm1:30pmCentennial Parklands Centennial Parklands Sports Centre Moore Park Centennial Park 20215 November 2025See the draw
16 November 202510:00am12:00pmSylvania Waters Tennis Centre223c Belgrave Esplanade Sylvania Waters 222413 November 2025Register for the event
23 November 20259:00am10:30amTennis NSW2 Rod Laver Drive Sydney Olympic Park 212720 November 2025Register for the event
23 November 202510:00am2:00pm Pinecourt Tennis Club2b Headland Avenue Coledale 251520 November 2025Register for the event
23 November 202510:00am 11:30amForster Tennis Club51 Lake Street Forster Forster 242820 November 2025Register for the event
23 November 202512:00pm 8:00pmOxford Falls Racquet Club1110 Oxford Falls Road Oxford Falls 210020 November 2025Register for the event
28 November 20255:00pm7:00pmPrimrose Park Tennis Matora Lane off Young Street Neutral Bay 208825 November 2025Register for the event
29 November 20254:00pm6:00pmEastside Tennis Centre 1 Court Avenue Kingsford 203226 November 2025Register for the event
1 December 20257:00pm8:30pmMilton Ulladulla District Tennis Association151 Warden St Ulladulla 253928 November 2025Register for the event
1 December 20256:00pm6:30pmTenterfield District Tennis Association inc71 Wood St Tenterfield 237228 November 2025Register for the event
6 December 202512:30pm2:30pmWollongong City Tennis Club37 Foley Street Gwynneville 25003 December 2025Register for the event
7 December 202511:30am3:00pmManly Lawn Tennis ClubRaglan street Manly 20954 December 2025Register for the event
7 December 202512:30pm5:00pmBlacktown Tennis IncRooty Hill Tennis and Squash, 13-15 Learmonth Street Rooty Hill 27664 December 2025Register for the event
7 December 20258:30am2:00pmMeadows Tennis ClubCambridge Ave Fairy Meadow 25194 December 2025Register for the event
12 December 20256:00pm9:00pmNarromine Tennis Club106 Merilba St Narromine 28219 December 2025Register for the event
13 December 20251:00pm5:30pmVince Barclay TennisMacquarie Uni. Sport Field Macquarie Park 212210 December 2025Register for the event
14 December 202510:00am 2:00pmTotal Tennis Lake Macquarie20 Dunkley Parade Mount Hutton 229011 December 2025Register for the event
14 December 202510:00am 12:00pmStrathfield Sports Club4A Lyons St Strathfield 213511 December 2025Register for the event
14 December 202512:00pm1:00pmTrumper Park Tennis CentreQuarry St Paddington 202111 December 2025Register for the event
16 December 20257:00pm8:00pmTennis Macarthur16 Old Leumeah Rd Leumeah 256013 December 2025Register for the event
17 December 20255:30pm 8:00pmCowra Tennis Club1 Grenfell Rd Cowra 279414 December 2025Register for the event
18 December 20254:00pm 6:00pmNepean Tennis2260 Castlereagh rd Penrith 275315 December 2025Register for the event

 

 

There are no events scheduled in the Northern Territory.

16 November 202511:00am 2:00pmQueensland Tennis Centre190 King Arthur Terrace Brisbane 410513 November 2025Register for the event
22 November 20254:00pm6:00pmPeregian Tennis Club IncRufous st Peregian Beach 457319 November 2025Register for the event
26 November 20256:30pm8:00pmGladstone Tennis & Squash AssociationGlenlyon St Gladstone Central 468023 November 2025Register for the event
29 November 20257:00am10:00amCopper City Tennis Club47 Rebecca St Mount Isa 482526 November 2025Register for the event
1 December 20257:30pm8:30pmSunshine Tennis47 Glen Retreat Rd Brisbane 405328 November 2025Register for the event
5 December 20257:00pm8:00pmChinchilla Tennis Association63 Boyd Street Chinchilla 44132 December 2025Register for the event
6 December 20258:00am 5:00pmMission Beach Tennis Club Inc2290 Tully/Mission Beach Road Mission Beach 48523 December 2025Register for the event
7 December 20259:00am 1:00pmSunshine Coast Tennis Centre2 Central Park Road Caloundra 45514 December 2025Register for the event
12 December 20257:00pm8:30pmRockhampton Regional Tennis Centre4 Graeme Acton Way Wandal 47009 December 2025Register for the event
13 December 20259:30am11:00amTeam Brisbane Tennis Inc.190 King Arthur Terrace Tennyson 410510 December 2025Register for the event
13 December 20252:00pm5:00pmMatchpoint Tennis Australia - North LakesJoyner Circuit Borth Lakes 450910 December 2025Register for the event
14 December 20254:00pm6:00pmMooloolaba Tennis Club 112 Lady Musgrave Drive Mountain Creek 4557 11 December 2025Register for the event
15 November 20256:30pm8:00pmHenley South Tennis Club Corner of Lexington and Burford Roads Henley Beach South 502212 November 2025Register for the event
4 December 20256:00pm7:30pmMount Gambier Tennis Club10 Heriot Street Mount Gambier 52901 December 2025Register for the event
4 December 20257:00pm10:00pmSeaside Tennis Club61 Cudmore Tce Henley Beach 50521 December 2025Register for the event
10 December 20256:30pm7:30pmUraidla Tennis Club1208 Swamp Rd Uraidla 51427 December 2025Register for the event
5 December 20255:30pm 6:30pmSorell Tennis Club52 Henwood Drive Kingston 70502 December 2025Register for the event
6 December 202511:30am2:00pmBurnie Tennis Club1 Eastwood Drive, Park Grove Burnie 73203 December 2025Register for the event
11 December 20256:30pm7:30pmDevonport Tennis ClubEugene St Devonport 73108 December 2025Register for the event

 

12 November 20257:00pm8:00pmSunshine Park Tennis ClubParsons Reserve Sunshine 30209 November 2025Register for the event
16 November 202512:30pm6:00pmGardiner Tennis Club2-14 Kyarra Road Glen Iris 314613 November 2025Register for the event
16 November 20259:00am4:00pmAirport West Tennis Club15 Olive Grove Airport West 304213 November 2025Register for the event
23 November 20251:00pm 2:30pmUpwey South Tennis ClubEloera Street Upwey 315820 November 2025Register for the event
23 November 202512:00pm6:00pmOakleigh Tennis Club85 Atkinson Street Oakleigh 316620 November 2025Register for the event
23 November 20254:00pm6:00pmKaringal Drive Tennis Club124 Karingal Drive Greensborough 308820 November 2025Register for the event
23 November 20259:00am4:00pmSale Tennis Club 51 Guthridge Parade Sale 385020 November 2025Register for the event
26 November 20256:00pm7:00pmBallarat Regional Tennis Centre497 Dowling Street Wendouree 335523 November 2025Register for the event
28 November 20256:00pm9:00pmVermont Tennis Club12 Nunkeri St Vermont 313325 November 2025Register for the event
29 November 20251:00pm 5:00pmRed Hill Tennis Club184 Arthurs Seat Road Red Hill 393726 November 2025Register for the event
29 November 202512:30pm5:00pmAintree Tennis ClubFrontier Park, Fields Street Aintree 333626 November 2025Register for the event
30 November 20251:30pm4:30pmKnox City Tennis Club13 Neville Street Wantirna South 315227 November 2025Register for the event
30 November 202512:00pm6:00pmSurfcoast Tennis ClubSpring Creek Reserve, Torquay 322827 November 2025Register for the event
30 November 20252:00pm3:00pmEast Croydon Kilsyth Tennis Club119-131 Hull Road Croydon 313627 November 2025Register for the event
30 November 20254:00pm8:00pmCaulfield Park Tennis Centre280c Balaclava Rd Caulfield North 316127 November 2025Register for the event
2 December 20257:00pm8:00pmMansfield Tennis Association14-16 Elvins Street Mansfield 372229 November 2025Register for the event
5 December 20256:30pm9:30pmFawkner Park Tennis Centre 65W Toorak road South Yarra 31412 December 2025Register for the event
6 December 202511:00am6:00pmEast Coburg Tennis Club43 Pentridge Blvd, (corner of Bell Street) Coburg 30583 December 2025Register for the event
6 December 202512:00pm1:00pmSwan Hill Tennis and Croquet Club Yana St Swan Hill 35853 December 2025Register for the event
6 December 20255:00pm 8:30pmYarra Glen Tennis Club14 Anzac Avenue Yarra Glen 37753 December 2025Register for the event
7 December 20251:00pm5:00pmFrankston Centenary Tennis Club240 Centenary Park Drive Frankston North 32004 December 2025Register for the event
7 December 202510:00am1:00pmBalnarring Tennis Club Civic Ct Balnarring 39264 December 2025Register for the event
7 December 202510:00am2:00pmHadfield Tennis Club90 Middle Street Hadfield 30464 December 2025Register for the event
7 December 202510:00am3:00pmCroydon Tennis ClubHewish Road , Croydon Park Croydon 31364 December 2025Register for the event
7 December 20252:30pm6:00pmBurden Park Tennis Club1 Olympic Ave Springvale South 31724 December 2025Register for the event
13 December 202510:00am2:00pmBulleen Tennis Club284 Thompsons Road Templestowe Lower 310710 December 2025Register for the event
13 December 202511:00am2:00pmLakeview Tennis Club75 Leamington St Reservoir 307310 December 2025Register for the event
13 December 20252:00pm4:00pmHume Tennis and Community CentreMarathon Boulevard Craigieburn 306410 December 2025Register for the event
13 December 20253:00pm4:00pmSaltwater Reserve Tennis CentreSaltwater Promenade Point Cook 303010 December 2025Register for the event
13 December 20259:00am6:00pmFawkner Tennis Club3 Creedon Street Fawkner 306010 December 2025Register for the event
13 December 20259:00am6:00pmDingley Tennis Club 2 Roman Road Dingley Village 317210 December 2025Register for the event
14 December 202512:00pm3:00pmDoveton Tennis ClubRobinsons Reserve Frawley Road Doveton 317710 December 2025Register for the event
14 December 20251:00pm8:00pmPowlett Reserve Tennis Center153 Simpson st East Melbourne 300211 December 2025Register for the event
14 December 20251:00pm5:00pmMornington Tennis Centre350 Dunns Road Mornington 393111 December 2025Register for the event
14 December 20251:30pm3:30pmMoolap Tennis Club 20 Wills Crescent Moolap 322411 December 2025Register for the event
14 December 20252:00pm4:00pmMCC Glen Iris Valley Tennis Club260 High Street Road Mount Waverley 314911 December 2025Register for the event
14 December 20254:30pm5:30pmEast Malvern Tennis Club 15 Moira St Glen Iris 314611 December 2025Register for the event
14 December 20255:00pm5:45pmOcean Grove Tennis Club139-161 Asbury St Ocean Grove 322611 December 2025Register for the event

 

7 November 20255:00pm6:30pmBlue Gum Park Tennis ClubDisney St Brentwood 61534 November 2025View the draw
23 November 20259:00am3:00pmNollamara Tennis Club Kindra Way Nollamara 606120 November 2025Register for the event
30 November 20252:00pm5:00pmMosman Park Tennis Club80 McCabe Street Mosman Park 601227 November 2025Register for the event
5 December 20255:30pm6:45pmAlexander Park Tennis ClubClyde Rd Menora 60502 December 2025Register for the event
7 December 202510:00am2:00pmBayswater Tennis ClubGarratt St Bayswater 60534 December 2025Register for the event
7 December 20258:30am11:30amManning Tennis ClubCorner Griffin Crescent and Elderfield Road Manning 61524 December 2025Register for the event
7 December 202512:00pm2:00pmSafety Bay Tennis ClubRoyal Road Safety Bay 61694 December 2025Register for the event
12 December 20255:00pm6:00pmDalkeith Tennis ClubCnr Beatrice Ave & Victoria Ave Dalkeith 60099 December 2025Register for the event
12 December 20254:30pm5:30pmMandurah Tennis Club60 Thomson Road Mandurah 62109 December 2025Register for the event
14 December 202510:00am 12:00pmCottesloe Tennis Club17 Napier St Cottesloe 601111 December 2025Register for the event