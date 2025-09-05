Jim Miller
Tennis Australia Director since 2025
Master of Economics, Fellow of Institute of Actuaries of Australia
Jim has more than 30 years’ experience in investment banking as a principal and advisor across a full range of corporate and government sectors in Australia, New Zealand, Asia, North America, and Europe. Chair (Inaugural), Infrastructure Victoria (2015-25). Vice-Chair, J.P. Morgan (Australia) (2018-2023) and Executive Director, Macquarie Group (1994-2015). Current Director at Mercer Super and Independent Advisor for the Australian Government, Department of Defence.