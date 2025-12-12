Junior Teams Carnival Teams Announced

We’re also excited to share that this year we are welcoming back teams from South Australia, Northern Territory and New South Wales. For the first time, we’re thrilled that Western Australia and South Korea will also be joining the tournament.

This year’s carnival has been reimagined to put team spirit, fair play, and player experience at the heart of the event. A new additional to the event will feature a teams-only format, giving players the chance to represent their region, build friendships, and enjoy the fun of competing together.

We’ve introduced tiered divisions to ensure fair and exciting matches for all skill levels, and added on-court coaching, so coaches can provide live advice and encouragement during play.

We’re excited to announce the official team lists! See the incredible line-up of players representing their regions in the 12s, 14s, and 17s age groups below.

Central Region

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Central)

Players:

Joseph Murree

Maxim Love

Luke Llewellyn

Elizabeth Nye

Amelia Wieden

Elly Buckingham

Staff: Coach – Sophie Nye | Manager – Christine McCoombes

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Central)

Players:

Xavier Vickers

Romeo Bowtell-Harris

Jack Cruckshank

Hannah Hooper

Mikaela Winterberg

Staff: Coach – Rhett McKinnon | Manager – Christine McCoombes

North Region

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North)

Players:

Lewis Robinson

Callum Anderson

Thomas Mudie

Lyla Frost

Chelsea Drummond

Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (North)

Players:

Connor Moore

Billy Squire

Lacey Yates

Keerah Osabel

Mia Bennett

Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North)

Players:

Christian Weeks

Curtis Reardon

Archie Sayers

Sophia Kawane

Mya Freeman

Staff: Coach – Paula Simpson | Manager – Brooke Milner

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North)

Players:

Liam Howard

Wynn Tapp

Sho Kodama

Sienna Moore

Abigail Lerch

Staff: Manager – Brooke Milner

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North)

Players:

Oliver Zagami

Zachary Godkin

Ayato Sato

Karma Havini

Sophie Potter

Staff: Coach – Dylan Emmerson | Manager – Brooke Milner

Gold Coast Region

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 1)

Players:

Maxwell Bennett

Samuel Gale

Yuji Kusano

India Bates

Avani Parulkar

Grace Barbosa

Coach – Abhishek Shukla, Kellie Melia

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 2)

Players:

Elia Kaplanidis

Leo Toby

harrison riddoch

Milla Haines

Skye O’Hagan

Ruby Campbell

Coach – Faustine Liope, Kellie Melia

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Gold Coast 3)

Players:

Myles Mariconte

Rihaan Nehra

Kash Beaver

Elyssa Carroll

Zara Sahovic

Morgan Sonnex

Coach: Dianne Evers, Kellie Melia

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Gold Coast 1)

Players:

Misha Malakhov

Henry Joyce

Kainan Warner

Cleo Bates

Sophie Good-Giles

Maddison Sonnex

Coach: Michael Cheung, Kellie Melia

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Gold Coast)

Players:

Adrian Rionata

Cooper Kong

Elson Chong

Brooke Anderson

Molly Hayward

Olivia Cartwright

Coach – Ella Borcak

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Gold Coast 1)

Players:

Ojas Parulkar

Ryan Axelby

Beau Axelby

Katie Bolger

Bella Merrik-Reilly

Coach: Kellie Melia, Elijah Patuto

Metro Region

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustang Black)

Players:

Cooper Gezorke

Matthew Lee

Makayla Cole-Hurst

Emily Maher

Cooper Law

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Black)

Players:

Patrick Raschke

Dhruva Gurudu

Alyosha New

Emmi Henriquez

Eleni Papoulias

Iva Basnet

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

Joshua Burns

Vansh Deshmukh

Peter Lavrentiev

Naila Velic

Alarna Sheather

Megan Jin

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

Thomas Binder

Alexander Rumsey

Zara Spillman

Juliet Rojas

Caitlin Gordon

Dylan Bennett

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

Samuel Murree

Justin Cheng

Jonathan Zhang

Emily Reed

Zinta Marshall

Kirrily Hoole

Staff: Coach – Ben Waugh

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Green)

Players:

Igor Andreev

Sarp Karabiyikoglu

Samyar Ehya

Lexie Newton

Sienna Tran

Kaley Rutter

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Green)

Players:

Bayden Farren-Price

Vanne Thomas-Greer

Erika Wdowiak Orjuela

Zoe Bogatyreva

Staff: Coach – Archie Mills

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

Kevin Chen

Tatenda Mawere

Jamie Ngai

Sophie Newton

Tallara Noon

Lucy Brisbane

Staff: Coach – David Glinster

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

Michael Maddalena

Baden Watson

Liana Yang

Laleisha Claxton

Annie Tran

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

Jacob Volker

Reuben Wagels

Jake Johnson Karathra

Saebra Brayshaw

Ruby Owen

Nicoletta Savvas

Staff: Coach – Ian Malpass

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Metro Mustang White)

Players:

Winston Zhang

Isaac Chong

Sophie Yang

Emme Li

Ayana Wijethunga

Gabriel Zhang

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Metro Mustang Yellow)

Players:

William Purcell

Alice Maher

Jacob Muridge

Grace McCormack

Daniel Vince Alcazaren

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Yellow)

Players:

Bodhi Morrish

Cuba Curtis

Isaiah Murree

Eileen Kwon

Alexis Tran

Cheha Rhee

Staff: Coach – Anastasiia Artamonova

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Yellow)

Players:

Andre Rafael Tumala

Kevin Cao

Aiden Chan

Amelia Lorenzo McMillan

Chelsy Beveridge

Halle Heffernan

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustangs White)

Players:

Sophie McCormack

Greer Ringuet

Liam Besgrove

Rhys Gezorke

Sunshine Coast Region

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

Riyon Walpola

Ty Swartz

Ryker Dunn

Emma Thomson

Adelaide Madill

Alana Champney

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)

Players:

Ares Mika

William Manning

Saoirse Manji

Indigo Fincham

Daisy Hooper

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

Benjamin Porter

Jack Dodd

Gigi King

Amy Thomson

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Hurricanes)

Players:

Tasman Kahler

Phoebe Madill

Navah Hayes

Ivy Hall

Aria Jackson

Staff: Coach – Jack Mellish

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

Aarush Gururaj

Felix Vickers

Gareth Schenk

Maleah Lyons

Maeve Forward

Eden White

Staff: Coach – Jack Mellish

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

Joshua Lo

Sam Ryan

Jesper Andersson

Lily McManus

Lily Fraser

Staff: Coach – Jack Mellish

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

James Sculli

Jake Kong

Grace Gearing

Freya Meredith

Staff: Coach – Jack Mellish

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

Walter Watt

Huon Forward

Joshua Fortey

Lucy Flynn

Phoenix Jackson

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)

Players:

Sonny Bateup

Matthew Herd

Isaac Rafter

Lina Thomson

Enid Schenk

Staff: Coach – Jack Mellish

South Region

The Scott Draper Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – ALPHA CENTAURI)

Players:

Harrison Schick

Jett Beutel

James Statton

Tara Kate Russell

Marley Ellis

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – CAPELLA)

Players:

Riley Coutts

William Jackson

Amelia Beattie

Alice Hubbard

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – RIGEL)

Players:

Kingsley Lai

Yarin Panchal

Chase Savor

Elise Cumner

Cyra Abedian

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (SOUTHERN STARS – BETELGEUSE)

Players:

Anantpal Josan

Charlie Hubbard

Hunter Beutel

Madeline Moore

Madeleine Smith

Staff: Coach – Ben Campbell | Manager – Utsav Patel

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (SOUTHERN STARS – Polaris)

Players:

Charlie Farrell

Samuel Aspromourgos

Harold Jorgensen

Elsa Smith

Emma Maunder

Staff: Coach – Monique Cumner | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – SIRIUS)

Players:

George Maroske

Benjamin Chiang

Harry Von Blanckensee

Vismaya Gowda

Sophie Von Blanckensee

Staff: Coach – Regan Cumner | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – VEGA)

Players:

Koby McInnis

Max Edward Moore

Jimmy Campbell

Emma Brittain

Sophia Jorgensen

Kenzie Cumner

Staff: Coach – Leigh Matthew | Manager – Utsav Patel

North-East NSW

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North East NSW)

Players:

Jack Higgins

Jackson Cheney

Beau Jubber

Mackenzie Mutch

Ayla Peart

Marley Holster

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

Mitchell Job

William Gorrie

Hudson Adams

Natalia Chlumsky

Ariah Smith

Ashlinn Tuthill

Staff: Coach – adam berrada, adam berrada, Eli Baylis, adam berrada

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (North East NSW)

Players:

Teo Amit

Arlo Geddes

Sonny Reid

Frankie Smith

Olivia Cheney

Lila Hayes

Staff: Coach – Stephen GORT, adam berrada

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North East NSW)

Players:

Oakley Baylis

Isaiah Mammen

Poppy Sexton

Sophie Newman

Djidji Bertram

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

Yali Amit

Remy Balmain

Lewis Fairfull

Sienna Anderson

Kira Slomka

Mahala Hitchings

Staff: Coach – Eli Baylis, adam berrada

The Scott Draper Cup – 12 & Under (North East NSW)

Players:

Henry Hogan

Jensen Homewood

Sam Ritchie

Harper Clinton

Emily Kenney

Vayyde Raven

Staff: Coach – Stephen GORT, Adam Berrada, Eli Baylis

The Scott Draper Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

HARLEM SELVEY

Noah Baylis

Logan Bell

Alice Palmer

Onyx Raven

Mia Beytell

Staff: Coach – adam berrada, Eli Baylis

North-West NSW

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North West NSW)

Players:

Oliver Riley

Eddie Martin

Ryan Budda-Deen

macy graham

Zoe Savovski

Molly Murphy

Staff: Manager – Ellie Ryan

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North West NSW)

Players:

Samuel Savovski

Orlando York

emmett graham

Trista Dorrian

Sophie Neilsen

Brigid Murphy

Staff: Manager – Ellie Ryan

The Scott Draper Cup – 12 & Under (North West NSW)

Players:

Olivia O’Neill

Charlotte Murphy

Adalie Muddle

Harry Tudgey

Zoe Savovski

Joshua Turner

Staff: Manager – Ellie Ryan

Regional WA

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Regional Western Australia)

Players:

Dylan Stone

Zander Wilkie

Ronan Hall

Leila Cordero

Catrin Stenner

Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional Western Australia)

Players:

Denby Sharpe

Deezil Piper

Fernando Gatti

Tea Zizek

Zuri Ochieng

Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti

South Australia

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Regional South Australia)

Players:

Tate Jackson

Will Staehr

Ashton Kruger

Olivia Romeo

Alana Clark

charlee garrard

Staff: Coach – Jacinta O’Loughlin

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional South Australia)

Players:

Reuben Otta

Sebastiaan Erasmus

Andrew Allan

Mia Schlink

Mia Jones

Indy Venning

Staff: Coach – Mitch Reilly

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Regional South Australia)

Players:

Will Trengove

Javier Keatley

Jacob Suter

Lara Novakovic

Layla McPherson

Heidi Brattoli

Staff: Coach – Jordan ODonohoe

Northern Territory

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Northern Territory)

Players:

William Pengelly

Roy Vo

Riley Clark

Lucy McNaught

Caitlyn Casey

Alicia Ward

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Northern Territory)

Players:

Niranjan Ilayaraja

Hunter Mills

Kai Dysart

Mia Rose O’Connor

Charlotte McKay

Hanna pingo

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Northern Territory)

Players:

Maximillian Lai

Regan McGregor

Imogen Hoppo

Alana Ward

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

South Korea

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (South Korea)

Players:

yul kwon

Rahee Kim

Jiho Park

seohyun Jung

DOYEON KIM

Staff: Coach – David Chang