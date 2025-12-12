Junior Teams Carnival Teams Announced

The annual QLD Junior Teams Carnival 2025 kicks off tomorrow, Saturday 13 December, bringing together over 400 players from across Queensland and beyond for five incredible days of tennis!

Friday 12 December 2025

We’re also excited to share that this year we are welcoming back teams from South Australia, Northern Territory and New South Wales. For the first time, we’re thrilled that Western Australia and South Korea will also be joining the tournament.

This year’s carnival has been reimagined to put team spirit, fair play, and player experience at the heart of the event. A new additional to the event will feature a teams-only format, giving players the chance to represent their region, build friendships, and enjoy the fun of competing together.

We’ve introduced tiered divisions to ensure fair and exciting matches for all skill levels, and added on-court coaching, so coaches can provide live advice and encouragement during play.

We’re excited to announce the official team lists! See the incredible line-up of players representing their regions in the 12s, 14s, and 17s age groups below.

Central Region

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Central)

Players:

  • Joseph Murree
  • Maxim Love
  • Luke Llewellyn
  • Elizabeth Nye
  • Amelia Wieden
  • Elly Buckingham

Staff: Coach – Sophie Nye | Manager – Christine McCoombes

 

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Central)

Players:

  • Xavier Vickers
  • Romeo Bowtell-Harris
  • Jack Cruckshank
  • Hannah Hooper
  • Mikaela Winterberg

Staff: Coach – Rhett McKinnon | Manager – Christine McCoombes

North Region

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North)

Players:

  • Lewis Robinson
  • Callum Anderson
  • Thomas Mudie
  • Lyla Frost
  • Chelsea Drummond

Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner

 

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (North)

Players:

  • Connor Moore
  • Billy Squire
  • Lacey Yates
  • Keerah Osabel
  • Mia Bennett

Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner

 

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North)

Players:

  • Christian Weeks
  • Curtis Reardon
  • Archie Sayers
  • Sophia Kawane
  • Mya Freeman

Staff: Coach – Paula Simpson | Manager – Brooke Milner

 

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North)

Players:

  • Liam Howard
  • Wynn Tapp
  • Sho Kodama
  • Sienna Moore
  • Abigail Lerch

Staff: Manager – Brooke Milner

 

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North)

Players:

  • Oliver Zagami
  • Zachary Godkin
  • Ayato Sato
  • Karma Havini
  • Sophie Potter

Staff: Coach – Dylan Emmerson | Manager – Brooke Milner

Gold Coast Region

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 1)

Players:

  • Maxwell Bennett
  • Samuel Gale
  • Yuji Kusano
  • India Bates
  • Avani Parulkar
  • Grace Barbosa

Coach – Abhishek Shukla, Kellie Melia

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 2)

Players:

  • Elia Kaplanidis
  • Leo Toby
  • harrison riddoch
  • Milla Haines
  • Skye O’Hagan
  • Ruby Campbell

Coach – Faustine Liope, Kellie Melia

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Gold Coast 3)

Players:

  • Myles Mariconte
  • Rihaan Nehra
  • Kash Beaver
  • Elyssa Carroll
  • Zara Sahovic
  • Morgan Sonnex

Coach: Dianne Evers, Kellie Melia

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Gold Coast 1)

Players:

  • Misha Malakhov
  • Henry Joyce
  • Kainan Warner
  • Cleo Bates
  • Sophie Good-Giles
  • Maddison Sonnex

Coach: Michael Cheung, Kellie Melia

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Gold Coast)

Players:

  • Adrian Rionata
  • Cooper Kong
  • Elson Chong
  • Brooke Anderson
  • Molly Hayward
  • Olivia Cartwright

Coach – Ella Borcak

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Gold Coast 1)

Players:

  • Ojas Parulkar
  • Ryan Axelby
  • Beau Axelby
  • Katie Bolger
  • Bella Merrik-Reilly

Coach: Kellie Melia, Elijah Patuto

Metro Region

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustang Black)

Players:

  • Cooper Gezorke
  • Matthew Lee
  • Makayla Cole-Hurst
  • Emily Maher
  • Cooper Law

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Black)

Players:

  • Patrick Raschke
  • Dhruva Gurudu
  • Alyosha New
  • Emmi Henriquez
  • Eleni Papoulias
  • Iva Basnet

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

  • Joshua Burns
  • Vansh Deshmukh
  • Peter Lavrentiev
  • Naila Velic
  • Alarna Sheather
  • Megan Jin

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

  • Thomas Binder
  • Alexander Rumsey
  • Zara Spillman
  • Juliet Rojas
  • Caitlin Gordon
  • Dylan Bennett

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Blue)

Players:

  • Samuel Murree
  • Justin Cheng
  • Jonathan Zhang
  • Emily Reed
  • Zinta Marshall
  • Kirrily Hoole

Staff: Coach – Ben Waugh

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Green)

Players:

  • Igor Andreev
  • Sarp Karabiyikoglu
  • Samyar Ehya
  • Lexie Newton
  • Sienna Tran
  • Kaley Rutter

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Green)

Players:

  • Bayden Farren-Price
  • Vanne Thomas-Greer
  • Erika Wdowiak Orjuela
  • Zoe Bogatyreva

Staff: Coach – Archie Mills

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

  • Kevin Chen
  • Tatenda Mawere
  • Jamie Ngai
  • Sophie Newton
  • Tallara Noon
  • Lucy Brisbane

Staff: Coach – David Glinster

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

  • Michael Maddalena
  • Baden Watson
  • Liana Yang
  • Laleisha Claxton
  • Annie Tran

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Red)

Players:

  • Jacob Volker
  • Reuben Wagels
  • Jake Johnson Karathra
  • Saebra Brayshaw
  • Ruby Owen
  • Nicoletta Savvas

Staff: Coach – Ian Malpass

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Metro Mustang White)

Players:

  • Winston Zhang
  • Isaac Chong
  • Sophie Yang
  • Emme Li
  • Ayana Wijethunga
  • Gabriel Zhang

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Metro Mustang Yellow)

Players:

  • William Purcell
  • Alice Maher
  • Jacob Muridge
  • Grace McCormack
  • Daniel Vince Alcazaren

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Yellow)

Players:

  • Bodhi Morrish
  • Cuba Curtis
  • Isaiah Murree
  • Eileen Kwon
  • Alexis Tran
  • Cheha Rhee

Staff: Coach – Anastasiia Artamonova

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Yellow)

Players:

  • Andre Rafael Tumala
  • Kevin Cao
  • Aiden Chan
  • Amelia Lorenzo McMillan
  • Chelsy Beveridge
  • Halle Heffernan

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustangs White)

Players:

  • Sophie McCormack
  • Greer Ringuet
  • Liam Besgrove
  • Rhys Gezorke

 

Sunshine Coast Region

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

  • Riyon Walpola
  • Ty Swartz
  • Ryker Dunn
  • Emma Thomson
  • Adelaide Madill
  • Alana Champney

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)

Players:

  • Ares Mika
  • William Manning
  • Saoirse Manji
  • Indigo Fincham
  • Daisy Hooper

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

  • Benjamin Porter
  • Jack Dodd
  • Gigi King
  • Amy Thomson

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Hurricanes)

Players:

  • Tasman Kahler
  • Phoebe Madill
  • Navah Hayes
  • Ivy Hall
  • Aria Jackson

Staff: Coach – Jack Mellish

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

  • Aarush Gururaj
  • Felix Vickers
  • Gareth Schenk
  • Maleah Lyons
  • Maeve Forward
  • Eden White

Staff: Coach – Jack Mellish

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)

Players:

  • Joshua Lo
  • Sam Ryan
  • Jesper Andersson
  • Lily McManus
  • Lily Fraser

Staff: Coach – Jack Mellish

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

  • James Sculli
  • Jake Kong
  • Grace Gearing
  • Freya Meredith

Staff: Coach – Jack Mellish

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)

Players:

  • Walter Watt
  • Huon Forward
  • Joshua Fortey
  • Lucy Flynn
  • Phoenix Jackson

Staff: Coach – Jack Mellish

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)

Players:

  • Sonny Bateup
  • Matthew Herd
  • Isaac Rafter
  • Lina Thomson
  • Enid Schenk

Staff: Coach – Jack Mellish

South Region

The Scott Draper Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – ALPHA CENTAURI)

Players:

  • Harrison Schick
  • Jett Beutel
  • James Statton
  • Tara Kate Russell
  • Marley Ellis

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – CAPELLA)

Players:

  • Riley Coutts
  • William Jackson
  • Amelia Beattie
  • Alice Hubbard

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – RIGEL)

Players:

  • Kingsley Lai
  • Yarin Panchal
  • Chase Savor
  • Elise Cumner
  • Cyra Abedian

Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (SOUTHERN STARS – BETELGEUSE)

Players:

  • Anantpal Josan
  • Charlie Hubbard
  • Hunter Beutel
  • Madeline Moore
  • Madeleine Smith

Staff: Coach – Ben Campbell | Manager – Utsav Patel

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (SOUTHERN STARS – Polaris)

Players:

  • Charlie Farrell
  • Samuel Aspromourgos
  • Harold Jorgensen
  • Elsa Smith
  • Emma Maunder

Staff: Coach – Monique Cumner | Manager – Utsav Patel

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – SIRIUS)

Players:

  • George Maroske
  • Benjamin Chiang
  • Harry Von Blanckensee
  • Vismaya Gowda
  • Sophie Von Blanckensee

Staff: Coach – Regan Cumner | Manager – Utsav Patel

 

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – VEGA)

Players:

  • Koby McInnis
  • Max Edward Moore
  • Jimmy Campbell
  • Emma Brittain
  • Sophia Jorgensen
  • Kenzie Cumner

Staff: Coach – Leigh Matthew | Manager – Utsav Patel

North-East NSW

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North East NSW)

Players:

  • Jack Higgins
  • Jackson Cheney
  • Beau Jubber
  • Mackenzie Mutch
  • Ayla Peart
  • Marley Holster

The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

  • Mitchell Job
  • William Gorrie
  • Hudson Adams
  • Natalia Chlumsky
  • Ariah Smith
  • Ashlinn Tuthill

Staff: Coach – adam berrada, adam berrada, Eli Baylis, adam berrada

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (North East NSW)

Players:

  • Teo Amit
  • Arlo Geddes
  • Sonny Reid
  • Frankie Smith
  • Olivia Cheney
  • Lila Hayes

Staff: Coach – Stephen GORT, adam berrada

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North East NSW)

Players:

  • Oakley Baylis
  • Isaiah Mammen
  • Poppy Sexton
  • Sophie Newman
  • Djidji Bertram

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

  • Yali Amit
  • Remy Balmain
  • Lewis Fairfull
  • Sienna Anderson
  • Kira Slomka
  • Mahala Hitchings

Staff: Coach – Eli Baylis, adam berrada

The Scott Draper Cup – 12 & Under (North East NSW)

Players:

  • Henry Hogan
  • Jensen Homewood
  • Sam Ritchie
  • Harper Clinton
  • Emily Kenney
  • Vayyde Raven

Staff: Coach – Stephen GORT, Adam Berrada, Eli Baylis

The Scott Draper Cup – 17 & Under (North East NSW)

Players:

  • HARLEM SELVEY
  • Noah Baylis
  • Logan Bell
  • Alice Palmer
  • Onyx Raven
  • Mia Beytell

Staff: Coach – adam berrada, Eli Baylis

North-West NSW

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North West NSW)

Players:

  • Oliver Riley
  • Eddie Martin
  • Ryan Budda-Deen
  • macy graham
  • Zoe Savovski
  • Molly Murphy

Staff: Manager – Ellie Ryan

The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North West NSW)

Players:

  • Samuel Savovski
  • Orlando York
  • emmett graham
  • Trista Dorrian
  • Sophie Neilsen
  • Brigid Murphy

Staff: Manager – Ellie Ryan

The Scott Draper Cup – 12 & Under (North West NSW)

Players:

  • Olivia O’Neill
  • Charlotte Murphy
  • Adalie Muddle
  • Harry Tudgey
  • Zoe Savovski
  • Joshua Turner

Staff: Manager – Ellie Ryan

 

Regional WA

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Regional Western Australia)

Players:

  • Dylan Stone
  • Zander Wilkie
  • Ronan Hall
  • Leila Cordero
  • Catrin Stenner

Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional Western Australia)

Players:

  • Denby Sharpe
  • Deezil Piper
  • Fernando Gatti
  • Tea Zizek
  • Zuri Ochieng

Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti

 

South Australia

The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Regional South Australia)

Players:

  • Tate Jackson
  • Will Staehr
  • Ashton Kruger
  • Olivia Romeo
  • Alana Clark
  • charlee garrard

Staff: Coach – Jacinta O’Loughlin

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional South Australia)

Players:

  • Reuben Otta
  • Sebastiaan Erasmus
  • Andrew Allan
  • Mia Schlink
  • Mia Jones
  • Indy Venning

Staff: Coach – Mitch Reilly

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Regional South Australia)

Players:

  • Will Trengove
  • Javier Keatley
  • Jacob Suter
  • Lara Novakovic
  • Layla McPherson
  • Heidi Brattoli

Staff: Coach – Jordan ODonohoe

 

Northern Territory

14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Northern Territory)

Players:

  • William Pengelly
  • Roy Vo
  • Riley Clark
  • Lucy McNaught
  • Caitlyn Casey
  • Alicia Ward

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Northern Territory)

Players:

  • Niranjan Ilayaraja
  • Hunter Mills
  • Kai Dysart
  • Mia Rose O’Connor
  • Charlotte McKay
  • Hanna pingo

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

The Scott Draper Cup – 17 & Under (Northern Territory)

Players:

  • Maximillian Lai
  • Regan McGregor
  • Imogen Hoppo
  • Alana Ward

Staff: Manager – Emily Ooms-Webb

 

South Korea

The Sam Stosur Cup – 14 & Under (South Korea)

Players:

  • yul kwon
  • Rahee Kim
  • Jiho Park
  • seohyun Jung
  • DOYEON KIM

Staff: Coach – David Chang