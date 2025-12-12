Junior Teams Carnival Teams Announced

We’re also excited to share that this year we are welcoming back teams from South Australia, Northern Territory and New South Wales. For the first time, we’re thrilled that Western Australia and South Korea will also be joining the tournament.
This year’s carnival has been reimagined to put team spirit, fair play, and player experience at the heart of the event. A new additional to the event will feature a teams-only format, giving players the chance to represent their region, build friendships, and enjoy the fun of competing together.
We’ve introduced tiered divisions to ensure fair and exciting matches for all skill levels, and added on-court coaching, so coaches can provide live advice and encouragement during play.
We’re excited to announce the official team lists! See the incredible line-up of players representing their regions in the 12s, 14s, and 17s age groups below.
Central Region
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Central)
Players:
- Joseph Murree
- Maxim Love
- Luke Llewellyn
- Elizabeth Nye
- Amelia Wieden
- Elly Buckingham
Staff: Coach – Sophie Nye | Manager – Christine McCoombes
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Central)
Players:
- Xavier Vickers
- Romeo Bowtell-Harris
- Jack Cruckshank
- Hannah Hooper
- Mikaela Winterberg
Staff: Coach – Rhett McKinnon | Manager – Christine McCoombes
North Region
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North)
Players:
- Lewis Robinson
- Callum Anderson
- Thomas Mudie
- Lyla Frost
- Chelsea Drummond
Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (North)
Players:
- Connor Moore
- Billy Squire
- Lacey Yates
- Keerah Osabel
- Mia Bennett
Staff: Coach – Wayne Fielder | Manager – Brooke Milner
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North)
Players:
- Christian Weeks
- Curtis Reardon
- Archie Sayers
- Sophia Kawane
- Mya Freeman
Staff: Coach – Paula Simpson | Manager – Brooke Milner
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North)
Players:
- Liam Howard
- Wynn Tapp
- Sho Kodama
- Sienna Moore
- Abigail Lerch
Staff: Manager – Brooke Milner
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North)
Players:
- Oliver Zagami
- Zachary Godkin
- Ayato Sato
- Karma Havini
- Sophie Potter
Staff: Coach – Dylan Emmerson | Manager – Brooke Milner
Gold Coast Region
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 1)
Players:
- Maxwell Bennett
- Samuel Gale
- Yuji Kusano
- India Bates
- Avani Parulkar
- Grace Barbosa
Coach – Abhishek Shukla, Kellie Melia
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Gold Coast 2)
Players:
- Elia Kaplanidis
- Leo Toby
- harrison riddoch
- Milla Haines
- Skye O’Hagan
- Ruby Campbell
Coach – Faustine Liope, Kellie Melia
The Scott Draper Cup – 12 & Under (Gold Coast 3)
Players:
- Myles Mariconte
- Rihaan Nehra
- Kash Beaver
- Elyssa Carroll
- Zara Sahovic
- Morgan Sonnex
Coach: Dianne Evers, Kellie Melia
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Gold Coast 1)
Players:
- Misha Malakhov
- Henry Joyce
- Kainan Warner
- Cleo Bates
- Sophie Good-Giles
- Maddison Sonnex
Coach: Michael Cheung, Kellie Melia
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Gold Coast)
Players:
- Adrian Rionata
- Cooper Kong
- Elson Chong
- Brooke Anderson
- Molly Hayward
- Olivia Cartwright
Coach – Ella Borcak
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Gold Coast 1)
Players:
- Ojas Parulkar
- Ryan Axelby
- Beau Axelby
- Katie Bolger
- Bella Merrik-Reilly
Coach: Kellie Melia, Elijah Patuto
Metro Region
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustang Black)
Players:
- Cooper Gezorke
- Matthew Lee
- Makayla Cole-Hurst
- Emily Maher
- Cooper Law
The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Black)
Players:
- Patrick Raschke
- Dhruva Gurudu
- Alyosha New
- Emmi Henriquez
- Eleni Papoulias
- Iva Basnet
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Blue)
Players:
- Joshua Burns
- Vansh Deshmukh
- Peter Lavrentiev
- Naila Velic
- Alarna Sheather
- Megan Jin
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Blue)
Players:
- Thomas Binder
- Alexander Rumsey
- Zara Spillman
- Juliet Rojas
- Caitlin Gordon
- Dylan Bennett
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Blue)
Players:
- Samuel Murree
- Justin Cheng
- Jonathan Zhang
- Emily Reed
- Zinta Marshall
- Kirrily Hoole
Staff: Coach – Ben Waugh
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Green)
Players:
- Igor Andreev
- Sarp Karabiyikoglu
- Samyar Ehya
- Lexie Newton
- Sienna Tran
- Kaley Rutter
The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Green)
Players:
- Bayden Farren-Price
- Vanne Thomas-Greer
- Erika Wdowiak Orjuela
- Zoe Bogatyreva
Staff: Coach – Archie Mills
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Metro Mustang Red)
Players:
- Kevin Chen
- Tatenda Mawere
- Jamie Ngai
- Sophie Newton
- Tallara Noon
- Lucy Brisbane
Staff: Coach – David Glinster
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Metro Mustang Red)
Players:
- Michael Maddalena
- Baden Watson
- Liana Yang
- Laleisha Claxton
- Annie Tran
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Metro Mustang Red)
Players:
- Jacob Volker
- Reuben Wagels
- Jake Johnson Karathra
- Saebra Brayshaw
- Ruby Owen
- Nicoletta Savvas
Staff: Coach – Ian Malpass
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Metro Mustang White)
Players:
- Winston Zhang
- Isaac Chong
- Sophie Yang
- Emme Li
- Ayana Wijethunga
- Gabriel Zhang
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Metro Mustang Yellow)
Players:
- William Purcell
- Alice Maher
- Jacob Muridge
- Grace McCormack
- Daniel Vince Alcazaren
The Scott Draper Cup – 12 & Under (Metro Mustang Yellow)
Players:
- Bodhi Morrish
- Cuba Curtis
- Isaiah Murree
- Eileen Kwon
- Alexis Tran
- Cheha Rhee
Staff: Coach – Anastasiia Artamonova
The Scott Draper Cup – 17 & Under (Metro Mustang Yellow)
Players:
- Andre Rafael Tumala
- Kevin Cao
- Aiden Chan
- Amelia Lorenzo McMillan
- Chelsy Beveridge
- Halle Heffernan
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (Metro Mustangs White)
Players:
- Sophie McCormack
- Greer Ringuet
- Liam Besgrove
- Rhys Gezorke
Sunshine Coast Region
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)
Players:
- Riyon Walpola
- Ty Swartz
- Ryker Dunn
- Emma Thomson
- Adelaide Madill
- Alana Champney
Staff: Coach – Jack Mellish
The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)
Players:
- Ares Mika
- William Manning
- Saoirse Manji
- Indigo Fincham
- Daisy Hooper
Staff: Coach – Jack Mellish
The Scott Draper Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)
Players:
- Benjamin Porter
- Jack Dodd
- Gigi King
- Amy Thomson
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Sunshine Coast Storm | Hurricanes)
Players:
- Tasman Kahler
- Phoebe Madill
- Navah Hayes
- Ivy Hall
- Aria Jackson
Staff: Coach – Jack Mellish
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Sunshine Coast Storm | Lightning)
Players:
- Aarush Gururaj
- Felix Vickers
- Gareth Schenk
- Maleah Lyons
- Maeve Forward
- Eden White
Staff: Coach – Jack Mellish
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Lightning)
Players:
- Joshua Lo
- Sam Ryan
- Jesper Andersson
- Lily McManus
- Lily Fraser
Staff: Coach – Jack Mellish
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (Sunshine Coast Storm | Thunder)
Players:
- James Sculli
- Jake Kong
- Grace Gearing
- Freya Meredith
Staff: Coach – Jack Mellish
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Thunder)
Players:
- Walter Watt
- Huon Forward
- Joshua Fortey
- Lucy Flynn
- Phoenix Jackson
Staff: Coach – Jack Mellish
The Scott Draper Cup – 17 & Under (Sunshine Coast Storm | Cyclones)
Players:
- Sonny Bateup
- Matthew Herd
- Isaac Rafter
- Lina Thomson
- Enid Schenk
Staff: Coach – Jack Mellish
South Region
The Scott Draper Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – ALPHA CENTAURI)
Players:
- Harrison Schick
- Jett Beutel
- James Statton
- Tara Kate Russell
- Marley Ellis
Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – CAPELLA)
Players:
- Riley Coutts
- William Jackson
- Amelia Beattie
- Alice Hubbard
Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (SOUTHERN STARS – RIGEL)
Players:
- Kingsley Lai
- Yarin Panchal
- Chase Savor
- Elise Cumner
- Cyra Abedian
Staff: Coach – Adolfo Garcia | Manager – Utsav Patel
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (SOUTHERN STARS – BETELGEUSE)
Players:
- Anantpal Josan
- Charlie Hubbard
- Hunter Beutel
- Madeline Moore
- Madeleine Smith
Staff: Coach – Ben Campbell | Manager – Utsav Patel
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (SOUTHERN STARS – Polaris)
Players:
- Charlie Farrell
- Samuel Aspromourgos
- Harold Jorgensen
- Elsa Smith
- Emma Maunder
Staff: Coach – Monique Cumner | Manager – Utsav Patel
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – SIRIUS)
Players:
- George Maroske
- Benjamin Chiang
- Harry Von Blanckensee
- Vismaya Gowda
- Sophie Von Blanckensee
Staff: Coach – Regan Cumner | Manager – Utsav Patel
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (SOUTHERN STARS – VEGA)
Players:
- Koby McInnis
- Max Edward Moore
- Jimmy Campbell
- Emma Brittain
- Sophia Jorgensen
- Kenzie Cumner
Staff: Coach – Leigh Matthew | Manager – Utsav Patel
North-East NSW
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North East NSW)
Players:
- Jack Higgins
- Jackson Cheney
- Beau Jubber
- Mackenzie Mutch
- Ayla Peart
- Marley Holster
The Lisa McShea-Ayres Cup – 17 & Under (North East NSW)
Players:
- Mitchell Job
- William Gorrie
- Hudson Adams
- Natalia Chlumsky
- Ariah Smith
- Ashlinn Tuthill
Staff: Coach – adam berrada, adam berrada, Eli Baylis, adam berrada
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (North East NSW)
Players:
- Teo Amit
- Arlo Geddes
- Sonny Reid
- Frankie Smith
- Olivia Cheney
- Lila Hayes
Staff: Coach – Stephen GORT, adam berrada
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (North East NSW)
Players:
- Oakley Baylis
- Isaiah Mammen
- Poppy Sexton
- Sophie Newman
- Djidji Bertram
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North East NSW)
Players:
- Yali Amit
- Remy Balmain
- Lewis Fairfull
- Sienna Anderson
- Kira Slomka
- Mahala Hitchings
Staff: Coach – Eli Baylis, adam berrada
The Scott Draper Cup – 12 & Under (North East NSW)
Players:
- Henry Hogan
- Jensen Homewood
- Sam Ritchie
- Harper Clinton
- Emily Kenney
- Vayyde Raven
Staff: Coach – Stephen GORT, Adam Berrada, Eli Baylis
The Scott Draper Cup – 17 & Under (North East NSW)
Players:
- HARLEM SELVEY
- Noah Baylis
- Logan Bell
- Alice Palmer
- Onyx Raven
- Mia Beytell
Staff: Coach – adam berrada, Eli Baylis
North-West NSW
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool B (North West NSW)
Players:
- Oliver Riley
- Eddie Martin
- Ryan Budda-Deen
- macy graham
- Zoe Savovski
- Molly Murphy
Staff: Manager – Ellie Ryan
The Sam Stosur Cup – 17 & Under (North West NSW)
Players:
- Samuel Savovski
- Orlando York
- emmett graham
- Trista Dorrian
- Sophie Neilsen
- Brigid Murphy
Staff: Manager – Ellie Ryan
The Scott Draper Cup – 12 & Under (North West NSW)
Players:
- Olivia O’Neill
- Charlotte Murphy
- Adalie Muddle
- Harry Tudgey
- Zoe Savovski
- Joshua Turner
Staff: Manager – Ellie Ryan
Regional WA
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Regional Western Australia)
Players:
- Dylan Stone
- Zander Wilkie
- Ronan Hall
- Leila Cordero
- Catrin Stenner
Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional Western Australia)
Players:
- Denby Sharpe
- Deezil Piper
- Fernando Gatti
- Tea Zizek
- Zuri Ochieng
Staff: Coach – Colin Thompson | Manager – Marisa Gianotti
South Australia
The Sam Stosur Cup – 12 & Under (Regional South Australia)
Players:
- Tate Jackson
- Will Staehr
- Ashton Kruger
- Olivia Romeo
- Alana Clark
- charlee garrard
Staff: Coach – Jacinta O’Loughlin
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (Regional South Australia)
Players:
- Reuben Otta
- Sebastiaan Erasmus
- Andrew Allan
- Mia Schlink
- Mia Jones
- Indy Venning
Staff: Coach – Mitch Reilly
The Scott Draper Cup – 17 & Under (Regional South Australia)
Players:
- Will Trengove
- Javier Keatley
- Jacob Suter
- Lara Novakovic
- Layla McPherson
- Heidi Brattoli
Staff: Coach – Jordan ODonohoe
Northern Territory
14 & Under – Draper/McShea-Ayres Pool A (Northern Territory)
Players:
- William Pengelly
- Roy Vo
- Riley Clark
- Lucy McNaught
- Caitlyn Casey
- Alicia Ward
Staff: Manager – Emily Ooms-Webb
The Lisa McShea-Ayres Cup – 12 & Under (Northern Territory)
Players:
- Niranjan Ilayaraja
- Hunter Mills
- Kai Dysart
- Mia Rose O’Connor
- Charlotte McKay
- Hanna pingo
Staff: Manager – Emily Ooms-Webb
The Scott Draper Cup – 17 & Under (Northern Territory)
Players:
- Maximillian Lai
- Regan McGregor
- Imogen Hoppo
- Alana Ward
Staff: Manager – Emily Ooms-Webb
South Korea
The Sam Stosur Cup – 14 & Under (South Korea)
Players:
- yul kwon
- Rahee Kim
- Jiho Park
- seohyun Jung
- DOYEON KIM
Staff: Coach – David Chang