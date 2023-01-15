Queenslanders to watch in Australian Open Doubles Draw

Sunday 15 January 2023

A strong contingent of Queenslanders are set to contest the doubles of their home Slam, with all the action kicking off on Day 3 of the Australian Open (Wednesday 18 January).

Australian Open 2023 - Men's doubles, first round

John-Patrick Smith (QLD)/Alexander Bublik (KAZ)v[1] Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR)
[WC] Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (QLD)vHans Hach Verdugo (MEX)/John Isner (USA)
[WC] John Millman (QLD)/Aleksandar Vukic (AUS)vBenjamin Bonzi (FRA)/Arthur Rinderknech (FRA)
[WC] Dane Sweeny (QLD)/Li Tu (AUS)vAndrey Golubev (KAZ)/Aleksandr Nedovyesov (KAZ)

> VIEW: Full Australian Open 2023 men's doubles draw

Australian Open 2023 - Women's doubles, first round

[WC] Olivia Gadecki (QLD)/Priscilla Hon (QLD)vAna Bogdan (ROU)/Tatjana Maria (GER)
[WC] Alexandra Bozovic (AUS)/Lizette Cabrera (QLD)vNadiia Kichenok (UKR)/Kimberley Zimmermann (BEL)
[WC] Sam Stosur (QLD)/Alize Cornet (FRA)v[11] Hao-Ching Chan (TPE)/Zhaoxuan Yang (CHN)
[WC] Talia Gibson (AUS)/Olivia Tjandramulia (QLD)v[WC] Moyuka Uchijima (JPN)/Wang Xinyu (CHN)

> VIEW: Full Australian Open 2023 women's doubles draw

> BUY NOW: Australian Open 2023 tickets

