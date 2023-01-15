Queenslanders to watch in Australian Open Doubles Draw

A strong contingent of Queenslanders are set to contest the doubles of their home Slam, with all the action kicking off on Day 3 of the Australian Open (Wednesday 18 January).
Australian Open 2023 - Men's doubles, first round
|John-Patrick Smith (QLD)/Alexander Bublik (KAZ)
|v
|[1] Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR)
|[WC] Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (QLD)
|v
|Hans Hach Verdugo (MEX)/John Isner (USA)
|[WC] John Millman (QLD)/Aleksandar Vukic (AUS)
|v
|Benjamin Bonzi (FRA)/Arthur Rinderknech (FRA)
|[WC] Dane Sweeny (QLD)/Li Tu (AUS)
|v
|Andrey Golubev (KAZ)/Aleksandr Nedovyesov (KAZ)
> VIEW: Full Australian Open 2023 men's doubles draw
Australian Open 2023 - Women's doubles, first round
|[WC] Olivia Gadecki (QLD)/Priscilla Hon (QLD)
|v
|Ana Bogdan (ROU)/Tatjana Maria (GER)
|[WC] Alexandra Bozovic (AUS)/Lizette Cabrera (QLD)
|v
|Nadiia Kichenok (UKR)/Kimberley Zimmermann (BEL)
|[WC] Sam Stosur (QLD)/Alize Cornet (FRA)
|v
|[11] Hao-Ching Chan (TPE)/Zhaoxuan Yang (CHN)
|[WC] Talia Gibson (AUS)/Olivia Tjandramulia (QLD)
|v
|[WC] Moyuka Uchijima (JPN)/Wang Xinyu (CHN)
> VIEW: Full Australian Open 2023 women's doubles draw
