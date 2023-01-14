Queenslanders to watch in the 2023 Australian Open Main Draw

Queenslanders Kim Birrell, Olivia Gadecki, Jason Kubler and John Millman are set to embark on Melbourne Park from tomorrow, contesting the main draw of the Australian Open.
|Australian Open 2023Men's singles, first round
|Player
|Rank
|Player
|Rank
|[WC] Jason Kubler (AUS)
|86
|v
|Sebastian Baez (ARG)
|41
|[WC] John Millman (AUS)
|148
|v
|Marc-Andrea Huesler (SUI)
|55
> VIEW: Full Australian Open 2023 men's singles draw
|Australian Open 2023Women's singles, first round
|Player
|Rank
|Player
|Rank
|[WC] Kimberly Birrell (AUS)
|166
|v
|[31] Kaia Kanepi (EST)
|32
|[WC] Olivia Gadecki (AUS)
|200
|v
|[Q] Polina Kudermetova
|182
> VIEW: Full Australian Open 2023 women's singles draw
Main-draw action at the first Grand Slam tournament of the season begins at Melbourne Park on Monday.
