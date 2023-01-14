Queenslanders to watch in the 2023 Australian Open Main Draw

Saturday 14 January 2023

Queenslanders Kim Birrell, Olivia Gadecki, Jason Kubler and John Millman are set to embark on Melbourne Park from tomorrow, contesting the main draw of the Australian Open.

Australian Open 2023Men's singles, first round
PlayerRankPlayerRank
[WC] Jason Kubler (AUS)86vSebastian Baez (ARG)41
[WC] John Millman (AUS)148vMarc-Andrea Huesler (SUI)55

Australian Open 2023Women's singles, first round
PlayerRankPlayerRank
[WC] Kimberly Birrell (AUS)166v[31] Kaia Kanepi (EST)32
[WC] Olivia Gadecki (AUS)200v[Q] Polina Kudermetova182

Main-draw action at the first Grand Slam tournament of the season begins at Melbourne Park on Monday.

