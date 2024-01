Reigning champions Rinky Hijikata and Jason Kubler charge into the second round of the Australian Open 2024 men's doubles competition.

Melbourne, Australia, 19 January 2024 | Leigh Rogers

Defending champions Rinky Hijikata and Jason Kubler have made a winning start to their men’s doubles campaign at Australian Open 2024.

The 16th seeds scored a comfortable 6-2 6-4 victory against fellow Australian Chris O’Connell and his Serbian partner Laslo Djere in opening-round action today at Melbourne Park.

The 22-year-old Hijikata and 30-year-old Kubler did not drop a service game in the 70-minute encounter.

This keeps their unbeaten record as a team intact at the tournament and extends their winning streak at Melbourne Park to seven matches.

Another all-Aussie duo, Max Purcell and Jordan Thompson, have also advanced to the second round.

The 25-year-old Purcell and 29-year-old Thompson held off a late challenge from Austrian pair Alexander Erler and Lucas Miedler to record a 6-2 7-6(8) victory.

This sets up a second-round rematch with the seventh seeds, Hugo Nys of Monaco and Jan Zielinski from Poland.

These two teams faced off in the same stage at last year’s Australian Open, with Nys and Zielinksi winning a tight three-set battle and then going onto reach the final.

Aussies in action – Australian Open

TODAY’S RESULTS

Men’s doubles, first round

[16] Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS) d Chris O’Connell (AUS)/Laslo Djere (SRB) 6-2 6-4

Max Purcell (AUS)/Jordan Thompson (AUS) d Alexander Erler (AUT)/Lucas Miedler (AUT) 6-2 7-6(8)

Men’s doubles, second round

[6] Maximo Gonzalez (ARG)/Andreas Molteni (ARG) d Aleksandar Vukic (AUS)/Nuno Borges (POR) walkover



Women’s doubles, second round

Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya d [WC] Taylah Preston (AUS)/Arina Rodionova (AUS) 6-2 6-3



Mixed doubles, first round

[7] Nicole Melichar-Martinez (USA)/Kevin Krawietz (GER) d [WC] Maya Joint (AUS)/Dane Sweeny (AUS) 6-2 6-4



COMING UP

Men’s doubles, first round

Thanasi Kokkinakis (AUS)/Alexei Popyrin (AUS) v John-Patrick Smith (AUS)/Andreas Mies (GER)

Men’s doubles, second round

[2] Matt Ebden (AUS)/Rohan Bopanna (IND) v [WC] John Millman (AUS)/Edward Winter (AUS)

[16] Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS) v Yannick Hanfmann (GER)/Dominik Koepfer (GER)

Max Purcell (AUS)/Jordan Thompson (AUS) v [7] Hugo Nys (MON)/Jan Zielinksi (POL)

John Peers (AUS)/Harri Heliovaara (FIN) v [14] Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO)

> VIEW: Australian Open 2024 men’s doubles draw

Women’s doubles, second round

[3] Storm Hunter (AUS)/Katerina Siniakova (CZE) v [WC] Destanee Aiava (AUS)/Maddison Inglis (AUS)

[WC] Daria Saville (AUS)/Ajla Tomljanovic (AUS) v [2] Hsieh Su-Wei (TPE)/Elise Mertens (BEL)

[WC] Kimberly Birrell (AUS)/Olivia Gadecki (AUS) v [11] Lyudmyla Kichenok (UKR)/Jelena Ostapenko (LAT)

> VIEW: Australian Open 2024 women’s doubles draw

Mixed doubles, first round

[1] Storm Hunter (AUS)/Matt Ebden (AUS) v Lyudmyla Kichenok (UKR)/Mate Pavic (CRO)

[8] Ellen Perez (AUS)/Jean-Julien Rojer (NED) v Ulrikke Eikeri (NOR)/Harri Heliovaara (FIN)

[WC] Kimberly Birrell (AUS)/John Peers (AUS) v [3] Hsieh Su-Wei (TPE)/Jan Zielinski (POL)

[WC] Olivia Gadecki (AUS)/Marc Polmans (AUS) v [4] Chan Hao-Ching (TPE)/Santiago Gonzalez (MEX)

[WC] Arina Rodionova (AUS)/Max Purcell (AUS) v [5] Laura Siegemund (GER)/Sander Gille (BEL)

[WC] Priscilla Hon (AUS)/Adam Walton (AUS) v [6] Gabriela Dabrowski (CAN)/Nathaniel Lammons (USA)

[WC] Jaimee Fourlis (AUS)/Andrew Harris (AUS) v Anna Danilina (KAZ)/Andres Molteni (ARG)

[WC] Daria Saville (AUS)/Luke Saville (AUS) v Liudmila Samsonova/Andrea Vavassori (ITA)

> VIEW: Australian Open 2024 mixed doubles draw

