Updated player acceptance list released for Adelaide International

The Adelaide International will proceed from 22-27 February 2021.
The player acceptance list has been updated ahead of the tournament starting on Monday.
Wildcards for the Adelaide International will be announced at a later date.
Adelaide International 2021 field
As at Wednesday 17 February 2021
Women
|Rank
|First name
|Last name
|Nationality
|8
|Bianca
|Andreescu
|CAN
|12
|Belinda
|Bencic
|SUI
|14
|Johanna
|Konta
|GBR
|17
|Iga
|Swiatek
|POL
|18
|Petra
|Martic
|CRO
|19
|Elena
|Rybakina
|KAZ
|20
|Elise
|Mertens
|BEL
|24
|Jennifer
|Brady
|USA
|28
|Yulia
|Putintseva
|KAZ
|32
|Donna
|Vekic
|CRO
|34
|Qiang
|Wang
|CHN
|35
|Shuai
|Zhang
|CHN
|36
|Veronika
|Kudermetova
|RUS
|39
|Anastasia
|Pavlyuchenkova
|RUS
|42
|Saisai
|Zheng
|CHN
|44
|Caroline
|Garcia
|FRA
|46
|Danielle
|Collins
|USA
Tickets are on sale via Ticketmaster. Tickets start at $20 for adults, with free tickets available for children at all sessions.