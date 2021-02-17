Updated player acceptance list released for Adelaide International

Wednesday 17 February 2021
Belinda BENCIC (SUI) plays Elise MERTENS (BEL) on Rod Laver Arena during Day 6 of the Australian Open at Melbourne Park on Saturday, February 13, 2021. MANDATORY PHOTO CREDIT Tennis Australia/ ROB PREZIOSO

The Adelaide International will proceed from 22-27 February 2021.

The player acceptance list has been updated ahead of the tournament starting on Monday.

Wildcards for the Adelaide International will be announced at a later date.

Adelaide International 2021 field
As at Wednesday 17 February 2021

Women

Rank First nameLast nameNationality
8BiancaAndreescuCAN
12BelindaBencicSUI
14JohannaKontaGBR
17IgaSwiatekPOL
18PetraMarticCRO
19ElenaRybakinaKAZ
20EliseMertensBEL
24JenniferBradyUSA
28YuliaPutintsevaKAZ
32DonnaVekicCRO
34QiangWangCHN
35ShuaiZhangCHN
36VeronikaKudermetovaRUS
39AnastasiaPavlyuchenkovaRUS
42SaisaiZhengCHN
44CarolineGarciaFRA
46DanielleCollinsUSA

Tickets are on sale via Ticketmaster. Tickets start at $20 for adults, with free tickets available for children at all sessions.