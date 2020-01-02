Preliminary women’s doubles acceptance list released

BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 30: Bethanie Mattek - Sands of the United States and Sofia Kenin of United States return a shot against Alison Riske of the United States and Raluca Olaru of Romania in the first round match of 2019 China Open at the China National Tennis Center on September 30, 2019 in Beijing, China. (Photo by Emmanuel Wong/Getty Images)

Adelaide International 2020 preliminary women's doubles acceptance list

RankFirst nameLast nameNationality
820YifanNicoleXuMelicharCHNUSA
1421DemiKvetaSchuursPeschkeNEDCZE
842GabrielaDarijaDabrowskiJurakCANCRO
2829LucieAndrejaHradeckaKlepacCZESLO
2631ShukoEnaAoyamaShibaharaJPNJPN
1740YingyingDesiraeDuanKrawczykCHNUSA
2437BethanieSofiaMattek-SandsKeninUSAUSA
3941ZhaoxuanLyudmylaYangKichenokCHNUKR
6165AlexaKaitlynGuarachiChristianCHIUSA
6069KatarinaMoniqueSrebotnikAdamczakSLOAUS
32102AlicjaDanielleRosolskaCollinsPOLUSA

 