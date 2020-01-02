Preliminary women’s doubles acceptance list released

Adelaide International 2020 preliminary women's doubles acceptance list
|Rank
|First name
|Last name
|Nationality
|820
|YifanNicole
|XuMelichar
|CHNUSA
|1421
|DemiKveta
|SchuursPeschke
|NEDCZE
|842
|GabrielaDarija
|DabrowskiJurak
|CANCRO
|2829
|LucieAndreja
|HradeckaKlepac
|CZESLO
|2631
|ShukoEna
|AoyamaShibahara
|JPNJPN
|1740
|YingyingDesirae
|DuanKrawczyk
|CHNUSA
|2437
|BethanieSofia
|Mattek-SandsKenin
|USAUSA
|3941
|ZhaoxuanLyudmyla
|YangKichenok
|CHNUKR
|6165
|AlexaKaitlyn
|GuarachiChristian
|CHIUSA
|6069
|KatarinaMonique
|SrebotnikAdamczak
|SLOAUS
|32102
|AlicjaDanielle
|RosolskaCollins
|POLUSA