Preliminary men's doubles acceptance list released

Tuesday 31 December 2019
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: Juan Sebastian Cabal and Robert Farah of Colombia stretch to play a shot in their doubles match against Kevin Krawietz of Germany and Andreas Mies of Germany during Day Six of the Nitto ATP Finals at The O2 Arena on November 15, 2019 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Adelaide International 2020 preliminary men's doubles acceptance list

Rank First nameLast nameNationality
11Juan SebastianRobertCabalFarahCOLCOL
67LukaszMarceloKubotMeloPOLBRA
911KevinAndreasKrawietzMiesGERGER
1213IvanFilipDodigPolasekCROSVK
1413WesleyNikolaKoolhofMekticNEDCRO
832RavenOliverKlaasenMarachRSAAUT
2422RajeevJoeRamSalisburyUSAGBR
3616JurgenEdouardMelzerRoger-VasselinAUTFRA
2331JamieNealMurraySkupskiGBRGBR
3429MaximoFabriceGonzalezMartinARGFRA

Please note: List is subject to change