Preliminary men's doubles acceptance list released

Adelaide International 2020 preliminary men's doubles acceptance list
|Rank
|First name
|Last name
|Nationality
|11
|Juan SebastianRobert
|CabalFarah
|COLCOL
|67
|LukaszMarcelo
|KubotMelo
|POLBRA
|911
|KevinAndreas
|KrawietzMies
|GERGER
|1213
|IvanFilip
|DodigPolasek
|CROSVK
|1413
|WesleyNikola
|KoolhofMektic
|NEDCRO
|832
|RavenOliver
|KlaasenMarach
|RSAAUT
|2422
|RajeevJoe
|RamSalisbury
|USAGBR
|3616
|JurgenEdouard
|MelzerRoger-Vasselin
|AUTFRA
|2331
|JamieNeal
|MurraySkupski
|GBRGBR
|3429
|MaximoFabrice
|GonzalezMartin
|ARGFRA
Please note: List is subject to change