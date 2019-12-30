Adelaide International qualifying fields released

The qualifying fields for the Adelaide International have been released ahead of matches starting on Saturday 11 January.
Adelaide International 2020 qualifying fields
Women
|Rank
|First name
|Last name
|Nationality
|32
|Su-Wei
|Hsieh
|TPE
|33
|Barbora
|Strycova
|CZE
|34
|Yulia
|Putintesva
|KAZ
|35
|Ekaterina
|Alexandrova
|RUS
|39
|Kristina
|Mladenovic
|FRA
|42
|Saisai
|Zheng
|CHN
|49
|Polona
|Hercog
|SLO
|51
|Ajla
|Tomljanovic
|AUS
|54
|Carla
|Suarez Navarro
|ESP
|55
|Jennifer
|Brady
|USA
|62
|Aliaksandra
|Sasnovich
|BLR
|66
|Bernarda
|Pera
|USA
|70
|Daria
|Kasatkina
|RUS
|80
|Viktorija
|Golubic
|SUI
|81
|Taylor
|Townsend
|USA
|82
|Misaki
|Doi
|JPN
|83
|Jessica
|Pegula
|USA
|86
|Tatjana
|Maria
|GER
|89
|Timea
|Babos
|HUN
|90
|Vitalia
|Diatchenko
|RUS
Men
|Rank
|First name
|Last name
|Nationality
|56
|Alexander
|Bublik
|KAZ
|69
|Kyle
|Edmund
|GBR
|72
|Andreas
|Seppi
|ITA
|76
|Federico
|Delbonis
|ARG
|77
|Nicolas
|Jarry
|CHI
|82
|Gregoire
|Barrere
|FRA
|86
|Jaume
|Munar
|ESP
|90
|Tommy
|Paul
|USA
|96
|Salvatore
|Caruso
|ITA
|97
|Alexei
|Popyrin
|AUS
|99
|Lloyd
|Harris
|RSA
|101
|Kamil
|Majchrzak
|POL
|111
|Marcel
|Granollers
|ESP
|134
|Marc
|Polmans
|AUS
Entry is free on Saturday 11 January.
Adelaide International tickets from Sunday 12 January onwards start at $25 for adults and children are free at selected sessions. For more information please visit Ticketmaster.