Adelaide International qualifying fields released

Monday 30 December 2019
BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 28: Su-Wei Hsieh of Chinese Taipei returns a shot against Belinda Bencic of Switzerland during women's singles first round match of 2019 China Open at the China National Tennis Center on September 28, 2019 in Beijing, China. (Photo by Xinyu Cui/Getty Images)

The qualifying fields for the Adelaide International have been released ahead of matches starting on Saturday 11 January.

Adelaide International 2020 qualifying fields

Women

Rank First nameLast nameNationality
32Su-WeiHsiehTPE
33BarboraStrycovaCZE
34YuliaPutintesvaKAZ
35EkaterinaAlexandrovaRUS
39KristinaMladenovicFRA
42SaisaiZhengCHN
49PolonaHercogSLO
51AjlaTomljanovicAUS
54CarlaSuarez NavarroESP
55JenniferBradyUSA
62AliaksandraSasnovichBLR
66BernardaPeraUSA
70DariaKasatkinaRUS
80ViktorijaGolubicSUI
81TaylorTownsendUSA
82MisakiDoiJPN
83JessicaPegulaUSA
86TatjanaMariaGER
89TimeaBabosHUN
90VitaliaDiatchenkoRUS

Men

Rank First nameLast nameNationality
56AlexanderBublikKAZ
69KyleEdmundGBR
72AndreasSeppiITA
76FedericoDelbonisARG
77NicolasJarryCHI
82GregoireBarrereFRA
86JaumeMunarESP
90TommyPaulUSA
96SalvatoreCarusoITA
97AlexeiPopyrinAUS
99LloydHarrisRSA
101KamilMajchrzakPOL
111MarcelGranollersESP
134MarcPolmansAUS

Entry is free on Saturday 11 January.

Adelaide International tickets from Sunday 12 January onwards start at $25 for adults and children are free at selected sessions. For more information please visit Ticketmaster.