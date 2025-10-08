Singles champions
Celebrate the champions of the Hobart International from 1994 to 2025 – from icons such as Kim Clijsters and Alicia Molik to recent stars McCartney Kessler, Emma Navarro and Elise Mertens.
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|McCartney Kessler (USA)
|Elise Mertens (BEL)
|6-4, 3-6, 6-0
|2024
|Emma Navarro (USA)
|Elise Mertens (BEL)
|6-1, 4-6, 7-5
|2023
|Lauren Davis (USA)
|Elisabetta Cocciaretto (ITA)
|7-6 6-2
|2020
|Elena Rybakina (KAZ)
|Shuai Zhang (CHN)
|7-6 6-3
|2019
|Sofia Kenin (USA)
|Anna Karolina Schmiedlova (SVK)
|6-3 6-0
|2018
|Elise Mertens (BEL)
|Mihaela Buzarnescu (ROU)
|6-1 4-6 6-3
|2017
|Elise Mertens (BEL)
|Monica Niculescu (ROU)
|6-3 6-1
|2016
|Alize Cornet (FRA)
|Eugenie Bouchard (CAN)
|6-1 6-2
|2015
|Heather Watson (GBR)
|Madison Brengle (USA)
|6-3 6-4
|2014
|Garbine Muguruza (ESP)
|Klara Zakopalova (CZE)
|6-4 6-0
|2013
|Elena Vesnina
|Mona Barthel (GER)
|6-3 6-4
|2012
|Mona Barthel (GER)
|Yanina Wickmayer (BEL)
|6-1 6-2
|2011
|Jarmila Groth (AUS)
|Bethanie Mattek-Sands (USA)
|6-4 6-3
|2010
|Alona Bondarenko (UKR)
|Shahar Peer
|6-2 6-4
|2009
|Petra Kvitova (CZE)
|Iveta Benesova (CZE)
|7-5 6-1
|2008
|Eleni Daniilidou (GRE)
|Vera Zvonareva
|Walkover
|2007
|Anna Chakvetadze
|Vasilisa Bardina
|6-3 7-6(3)
|2006
|Michaella Krajicek (NED)
|Iveta Benesova (CZE)
|6-2 6-1
|2005
|Zheng Jie (CHN)
|Gisela Dulko (ARG)
|6-2 6-0
|2004
|Amy Frazier (USA)
|Shinobu Asagoe (JPN)
|6-3 6-3
|2003
|Alicia Molik (AUS)
|Amy Frazier (USA)
|6-2 4-6 6-4
|2002
|Martina Sucha (SVK)
|Anabel Medina Garrigues (ESP)
|7-6(7) 6-1
|2001
|Rita Grande (ITA)
|Jennifer Hopkins (USA)
|0-6 6-3 6-3
|2000
|Kim Clijsters (BEL)
|Chanda Rubin (USA)
|2-6 6-2 6-2
|1999
|Chanda Rubin (USA)
|Rita Grande (ITA)
|6-2 6-3
|1998
|Patty Schnyder (SUI)
|Dominique van Roost (BEL)
|6-3 6-2
|1997
|Dominique Van Roost (BEL)
|Marianne Werdel Witmeyer (USA)
|6-3 6-3
|1996
|Julie Halard-Decugis (FRA)
|Mana Endo (JPN)
|6-1 6-2
|1995
|Leila Meskhi (GEO)
|Li Fang (CHN)
|6-2 6-3
|1994
|Mana Endo (JPN)
|Rachel McQuillan (AUS)
|6-1 6-7(1) 6-4