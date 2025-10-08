Singles champions

Celebrate the champions of the Hobart International from 1994 to 2025 – from icons such as Kim Clijsters and Alicia Molik to recent stars McCartney Kessler, Emma Navarro and Elise Mertens.

Year Champion Finalist Score
2025 McCartney Kessler (USA) Elise Mertens (BEL) 6-4, 3-6, 6-0
2024 Emma Navarro (USA) Elise Mertens (BEL) 6-1, 4-6, 7-5
2023 Lauren Davis (USA) Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-6 6-2
2020 Elena Rybakina (KAZ) Shuai Zhang (CHN) 7-6 6-3
2019 Sofia Kenin (USA) Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-3 6-0
2018 Elise Mertens (BEL) Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-1 4-6 6-3
2017 Elise Mertens (BEL) Monica Niculescu (ROU) 6-3 6-1
2016 Alize Cornet (FRA) Eugenie Bouchard (CAN) 6-1 6-2
2015 Heather Watson (GBR) Madison Brengle (USA) 6-3 6-4
2014 Garbine Muguruza (ESP) Klara Zakopalova (CZE) 6-4 6-0
2013 Elena Vesnina Mona Barthel (GER) 6-3 6-4
2012 Mona Barthel (GER) Yanina Wickmayer (BEL) 6-1 6-2
2011 Jarmila Groth (AUS) Bethanie Mattek-Sands (USA) 6-4 6-3
2010 Alona Bondarenko (UKR) Shahar Peer 6-2 6-4
2009 Petra Kvitova (CZE) Iveta Benesova (CZE) 7-5 6-1
2008 Eleni Daniilidou (GRE) Vera Zvonareva Walkover
2007 Anna Chakvetadze Vasilisa Bardina 6-3 7-6(3)
2006 Michaella Krajicek (NED) Iveta Benesova (CZE) 6-2 6-1
2005 Zheng Jie (CHN) Gisela Dulko (ARG) 6-2 6-0
2004 Amy Frazier (USA) Shinobu Asagoe (JPN) 6-3 6-3
2003 Alicia Molik (AUS) Amy Frazier (USA) 6-2 4-6 6-4
2002 Martina Sucha (SVK) Anabel Medina Garrigues (ESP) 7-6(7) 6-1
2001 Rita Grande (ITA) Jennifer Hopkins (USA) 0-6 6-3 6-3
2000 Kim Clijsters (BEL) Chanda Rubin (USA) 2-6 6-2 6-2
1999 Chanda Rubin (USA) Rita Grande (ITA) 6-2 6-3
1998 Patty Schnyder (SUI) Dominique van Roost (BEL) 6-3 6-2
1997 Dominique Van Roost (BEL) Marianne Werdel Witmeyer (USA) 6-3 6-3
1996 Julie Halard-Decugis (FRA) Mana Endo (JPN) 6-1 6-2
1995 Leila Meskhi (GEO) Li Fang (CHN) 6-2 6-3
1994 Mana Endo (JPN) Rachel McQuillan (AUS) 6-1 6-7(1) 6-4