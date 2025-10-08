Doubles champions
Discover the rich history of doubles at the Hobart International, where world-class partnerships have battled for glory since 1994. From rising stars to Grand Slam winners, explore the champions who have left their mark on our courts.
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Xinyu Jiang/Fang-Hsien Wu (CHN/TPE)
|Fanny Stollar/Monica Niculescu (HUN/ROU)
|6-1 7-6
|2024
|Giuliana Olmos/Hao-Ching Chan (MEX/TPE)
|Hanyu Guo/Xinyu Jiang (CHN/CHN)
|6-3 6-3
|2023
|Kirsten Flipkens/Laura Siegemund (BEL/GER)
|Panna Udvardy/Viktorija Golubic (HUN/SUI)
|6-4 7-5
|2020
|Nadiia Kichenok/Sania Mirza (UKR/IND)
|Shuai Peng/Shuai Zhang (CHN/CHN)
|6-4 6-4
|2019
|Latisha Chan/Hao-Ching Chan (TPE/TPE)
|Kirsten Flipkens/Johanna Larsson (BEL/SWE)
|6-3 3-6 [10-6]
|2018
|Elise Mertens/Demi Schuurs (BEL/NED)
|Lyudmyla Kichenok/Makato Ninomiya (UKR/JPN)
|6-2 6-2
|2017
|Raluca Olaru/Olga Savchuk (ROU/UKR)
|Gabriela Dabrowski/Zhaoxuan Yang (CAN/CHN)
|0-6 6-4 [10-5]
|2016
|Xinyun Han/Christina McHale (CHN/USA)
|Kimberly Birrell/Jarmila Wolfe (AUS/AUS)
|6-3 6-0
|2015
|Kiki Bertens/Johanna Larsson (NED/SWE)
|Monica Niculescu/Vitalia Diatchenko (ROU/RUS)
|7-5 6-3
|2014
|Monica Niculescu/Klara Zakopalova (ROM/CZE)
|Lisa Raymond/Shuai Zhang (USA/CHN)
|6-2 6-7(5) [10-8]
|2013
|Garbine Muguruza/Maria-Teresa Torro-Flor (ESP/ESP)
|Timea Babos/Mandy Minella (HUN/LUX)
|6-3 7-6(5)
|2012
|Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu (ROU/ROU)
|Chuang Chia-Jung/Marina Erakovic (TPE/NZL)
|6-7(4) 7-6(4) [10-5]
|2011
|Sara Errani/Roberta Vinci (ITA/ITA)
|Kateryna Bondarenko/Liga Dekmeijere (UKR/LAT)
|6-3 7-5
|2010
|Chia-Jung Chuang/Kveta Peschke (TPE/CZE)
|Chan Yung-Jan/Monica Niculescu (TPE/ROU)
|3-6 6-3 [10-7]
|2009
|Gisela Dulko/Flavia Pennetta (ARG/ITA)
|Alona Bondarenko/Kateryna Bondarenko (UKR/UKR)
|6-2 7-6(4)
|2008
|Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pasual (ESP/ESP)
|Eleni Danillidou/Jasmin Wohr (GRE/GER)
|6-2 6-4
|2007
|Elena Likhovtseva/Elena Vesnina (RUS/RUS)
|Anabel Medina Garrigues/Viginia Ruano Pascual (ESP/ESP)
|2-6 6-1 6-2
|2006
|Emilie Loit/Nicole Pratt (FRA/AUS)
|Jill Craybas/Jelena Kostanic (USA/CRO)
|6-2 6-1
|2005
|Zi Yan/Jie Zheng (CHN/CHN)
|Anabel Medina Garrigues/Dinara Safina (ESP/RUS)
|6-4 7-5
|2004
|Shinobu Asagoe/Seiko Okamoto (JPN/JPN)
|Els Callens/Barbara Schett (GER/AUT)
|2-6 6-4 6-3
|2003
|Cara Black/Elena Likhovtseva (ZIM/RUS)
|Barbara Schett/Patricia Wartusch (AUT/AUT)
|7-5 7-6(1)
|2002
|Tathiana Garbin/Rita Grande (ITA/ITA)
|Catherine Barclay-Reitz/Christina Wheeler (AUS/AUS)
|6-2 7-6(3)
|2001
|Cara Black/Elena Likhovtseva (ZIM/RUS)
|Ruxandra Dragomir/Virginia Ruano Pascual (ROU/ESP)
|6-4 6-1
|2000
|Rita Grande/Emilie Loit (ITA/FRA)
|Kim Clijsters/Alicia Molik (BEL/AUS)
|6-2 2-6 6-3
|1999
|Mariaan De Swardt/Elena Tatarkova (RSA/UKR)
|Alexia Dechaume-Ballerat/Emilie Loit (FRA/FRA)
|6-2 6-2
|1998
|Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez (ESP/ARG)
|Julie Halard-Decugis/Janette Husarova (FRA/SVK)
|7-6(6) 6-3
|1997
|Naoko Kijimuta/Nana Miyagi (JPN/JPN)
|Barbara Rittner/Dominique Monami (GER/BEL)
|6-3 6-1
|1996
|Yayuk Basuki/Kyoko Nagatsuka (INA/JPN)
|Kerry-Anne Guse/Park Sung-Hee (AUS/KOR)
|7-6(7) 6-3
|1995
|Kyoko Nagatsuka/Ai Sugiyama (JPN/JPN)
|Manon Bollegraf/Larisa Neiland (NED/LAT)
|2-6 6-4 6-2
|1994
|Linda Wild/Chanda Rubin (USA/USA)
|Jenny Byrne/Rachel McQuillan (AUS/AUS)
|7-5 4-6 7-6(1)