Doubles champions

Discover the rich history of doubles at the Hobart International, where world-class partnerships have battled for glory since 1994. From rising stars to Grand Slam winners, explore the champions who have left their mark on our courts.

Year Champion Finalist Score
2025 Xinyu Jiang/Fang-Hsien Wu (CHN/TPE) Fanny Stollar/Monica Niculescu (HUN/ROU) 6-1 7-6
2024 Giuliana Olmos/Hao-Ching Chan (MEX/TPE) Hanyu Guo/Xinyu Jiang (CHN/CHN) 6-3 6-3
2023 Kirsten Flipkens/Laura Siegemund (BEL/GER) Panna Udvardy/Viktorija Golubic (HUN/SUI) 6-4 7-5
2020 Nadiia Kichenok/Sania Mirza (UKR/IND) Shuai Peng/Shuai Zhang (CHN/CHN) 6-4 6-4
2019 Latisha Chan/Hao-Ching Chan (TPE/TPE) Kirsten Flipkens/Johanna Larsson (BEL/SWE) 6-3 3-6 [10-6]
2018 Elise Mertens/Demi Schuurs (BEL/NED) Lyudmyla Kichenok/Makato Ninomiya (UKR/JPN) 6-2 6-2
2017 Raluca Olaru/Olga Savchuk (ROU/UKR) Gabriela Dabrowski/Zhaoxuan Yang (CAN/CHN) 0-6 6-4 [10-5]
2016 Xinyun Han/Christina McHale (CHN/USA) Kimberly Birrell/Jarmila Wolfe (AUS/AUS) 6-3 6-0
2015 Kiki Bertens/Johanna Larsson (NED/SWE) Monica Niculescu/Vitalia Diatchenko (ROU/RUS) 7-5 6-3
2014 Monica Niculescu/Klara Zakopalova (ROM/CZE) Lisa Raymond/Shuai Zhang (USA/CHN) 6-2 6-7(5) [10-8]
2013 Garbine Muguruza/Maria-Teresa Torro-Flor (ESP/ESP) Timea Babos/Mandy Minella (HUN/LUX) 6-3 7-6(5)
2012 Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu (ROU/ROU) Chuang Chia-Jung/Marina Erakovic (TPE/NZL) 6-7(4) 7-6(4) [10-5]
2011 Sara Errani/Roberta Vinci (ITA/ITA) Kateryna Bondarenko/Liga Dekmeijere (UKR/LAT) 6-3 7-5
2010 Chia-Jung Chuang/Kveta Peschke (TPE/CZE) Chan Yung-Jan/Monica Niculescu (TPE/ROU) 3-6 6-3 [10-7]
2009 Gisela Dulko/Flavia Pennetta (ARG/ITA) Alona Bondarenko/Kateryna Bondarenko (UKR/UKR) 6-2 7-6(4)
2008 Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pasual (ESP/ESP) Eleni Danillidou/Jasmin Wohr (GRE/GER) 6-2 6-4
2007 Elena Likhovtseva/Elena Vesnina (RUS/RUS) Anabel Medina Garrigues/Viginia Ruano Pascual (ESP/ESP) 2-6 6-1 6-2
2006  Emilie Loit/Nicole Pratt (FRA/AUS) Jill Craybas/Jelena Kostanic (USA/CRO) 6-2 6-1
2005  Zi Yan/Jie Zheng (CHN/CHN) Anabel Medina Garrigues/Dinara Safina (ESP/RUS) 6-4 7-5
2004  Shinobu Asagoe/Seiko Okamoto (JPN/JPN) Els Callens/Barbara Schett (GER/AUT) 2-6 6-4 6-3
2003  Cara Black/Elena Likhovtseva (ZIM/RUS) Barbara Schett/Patricia Wartusch (AUT/AUT) 7-5 7-6(1)
2002  Tathiana Garbin/Rita Grande (ITA/ITA) Catherine Barclay-Reitz/Christina Wheeler (AUS/AUS) 6-2 7-6(3)
2001  Cara Black/Elena Likhovtseva (ZIM/RUS) Ruxandra Dragomir/Virginia Ruano Pascual (ROU/ESP) 6-4 6-1
2000  Rita Grande/Emilie Loit (ITA/FRA) Kim Clijsters/Alicia Molik (BEL/AUS) 6-2 2-6 6-3
1999 Mariaan De Swardt/Elena Tatarkova (RSA/UKR) Alexia Dechaume-Ballerat/Emilie Loit (FRA/FRA) 6-2 6-2
1998 Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez (ESP/ARG) Julie Halard-Decugis/Janette Husarova (FRA/SVK) 7-6(6) 6-3
1997 Naoko Kijimuta/Nana Miyagi (JPN/JPN) Barbara Rittner/Dominique Monami (GER/BEL) 6-3 6-1
1996 Yayuk Basuki/Kyoko Nagatsuka (INA/JPN) Kerry-Anne Guse/Park Sung-Hee (AUS/KOR) 7-6(7) 6-3
1995 Kyoko Nagatsuka/Ai Sugiyama (JPN/JPN) Manon Bollegraf/Larisa Neiland (NED/LAT) 2-6 6-4 6-2
1994 Linda Wild/Chanda Rubin (USA/USA) Jenny Byrne/Rachel McQuillan (AUS/AUS) 7-5 4-6 7-6(1)