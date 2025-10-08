Honour roll
Discover the rich history of Brisbane International presented by ANZ champions, where world-class players have battled for glory since 2009. From rising stars to Grand Slam winners, explore the champions who have left their mark on our courts.
Men's singles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Jiri Lehecka (CZE)
|Reilly Opelka (USA)
|4-1 ret.
|2024
|[2] Grigor Dimitrov (BUL)
|[1] Holger Rune (DNK)
|7-6(5) 6-4
|2019
|[2] Kei Nishikori (JPN)
|[4] Daniil Medvedev
|6-4 3-6 6-2
|2018
|[3] Nick Kyrgios (AUS)
|Ryan Harrison (USA)
|6-4 6-2
|2017
|[7] Grigor Dimitrov (BUL)
|[3] Kei Nishikori (JPN)
|6-2 2-6 6-3
|2016
|[4] Milos Raonic (CAN)
|[1] Roger Federer (SUI)
|6-4 6-4
|2015
|[1] Roger Federer (SUI)
|[3] Milos Raonic (CAN)
|6-4 6-7(2) 6-4
|2014
|Lleyton Hewitt (AUS)
|[1] Roger Federer (SUI)
|6-1 4-6 6-3
|2013
|[1] Andy Murray (GBR)
|Grigor Dimitrov (BUL)
|7-6(0) 6-4
|2012
|[1] Andy Murray (GBR)
|[3] Alexandr Dolgopolov (UKR)
|6-1 6-3
|2011
|[1] Robin Soderling (SWE)
|[2] Andy Roddick (USA)
|6-3 7-5
|2010
|[1] Andy Roddick (USA)
|[2] Radek Stepanek (CZE)
|7-6(2) 7-6(7)
|2009
|[8] Radek Stepanek (CZE)
|[3] Fernando Verdasco (ESP)
|3-6 6-3 6-4
Women's singles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|[1] Aryna Sabalenka
|Polina Kudermetova
|6-4 6-3
|2024
|[2] Elena Rybakina (KAZ)
|[1] Aryna Sabalenka
|6-0 6-3
|2020
|[2] Karolina Pliskova (CZE)
|[8] Madison Keys (USA)
|6-4 4-6 7-5
|2019
|[5] Karolina Pliskova (CZE)
|Lesia Tsurenko (UKR)
|4-6 7-5 6-2
|2018
|[3] Elina Svitolina (UKR)
|[Q] Aliaksandra Sasnovich
|6-2 6-1
|2017
|[3] Karolina Pliskova (CZE)
|Alize Cornet (FRA)
|6-0 6-3
|2016
|Victoria Azarenka
|[4] Angelique Kerber (GER)
|6-3 6-1
|2015
|[1] Maria Sharapova
|[2] Ana Ivanovic (SRB)
|6-7(4) 6-3 6-3
|2014
|[1] Serena Williams (USA)
|[2] Victoria Azarenka
|6-4 7-5
|2013
|[3] Serena Williams (USA)
|Anastasia Pavlyuchenkova
|6-2 6-1
|2012
|Kaia Kanepi (EST)
|Daniela Hantuchova (SVK)
|6-2 6-1
|2011
|Petra Kvitova (CZE)
|Andrea Petkovic (GER)
|6-1 6-3
|2010
|[1] Kim Clijsters (BEL)
|[WC] Justine Henin (BEL)
|6-3 4-6 7-6(6)
|2009
|[2] Victoria Azarenka
|[3] Marion Bartoli (FRA)
|6-3 6-1
Men's doubles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|[5] Lloyd Glasspool / Julian Cash (GBR/GBR)
|Jiri Lehecka / Jakub Mensik (CZE/CZE)
|6-3 6-7(2) 10-6
|2024
|[2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer (GBR/NED)
|[1] Kevin Krawietz / Tim Putz (GER)
|7-6(3) 5-7 [12-10]
|2019
|Marcus Daniell / Wesley Koolhof (NZL/NED)
|[4] Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR)
|6-4 7-6(6)
|2018
|[1] Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS)
|Leonardo Mayer / Horacio Zeballos (ARG)
|3-6 6-3 10-2
|2017
|Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson (AUS)
|Gilles Muller / Sam Querrey (LUX/USA)
|7-6(7) 6-4
|2016
|Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS)
|James Duckworth / Chris Guccione (AUS)
|7-6(4) 6-1
|2015
|Jamie Murray / John Peers (GBR/AUS)
|Alexandr Dolgopolov / Kei Nishikori (UKR/JPN)
|6-3 7-6(4)
|2014
|[2] Daniel Nestor / Mariusz Fyrstenberg (CAN/POL)
|[4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (COL)
|6-7(4) 6-4 [10-7]
|2013
|Marcelo Melo / Tommy Robredo (BRA/ESP)
|[1] Eric Butorac / Paul Hanley (USA/AUS)
|4-6 6-1 [10-5]
|2012
|[1] Max Mirnyi / Daniel Nestor (BLR/CAN)
|[2] Jurgen Melzer / Philipp Petzschner (AUT/GER)
|6-1 6-2
|2011
|[3] Paul Hanley / Lukas Dlouhy (AUS/CZE)
|[4] Robert Lindstedt / Horia Tacau (SWE/ROU)
|6-4 ret.
|2010
|Jeremy Chardy / Marc Gicquel (FRA)
|[1] Lukas Dlouhy / Leander Paes (CZE/IND)
|6-3 7-6(5)
|2009
|Marc Gicquel / Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
|Fernando Verdasco / Mischa Zverev (ESP/GER)
|6-4 6-3
Women's doubles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Mirra Andreeva / Diana Shnaider
|Priscilla Hon / Anna Kalinskaya (AUS)
|7-6(6) 7-5
|2024
|[5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (UKR/LVA)
|Greet Minnen / Heather Watson (BEL/GBR)
|7-5 6-2
|2020
|[1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova (TPE/CZE)
|Ashleigh Barty / Kiki Bertens (AUS/NED)
|3-6 7-6(7) [10-8]
|2019
|[3] Nicole Melichar / Kveta Peschke (USA/CZE)
|[4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan (TPE)
|6-1 6-1
|2018
|Kiki Bertens / Demi Schuurs (NED)
|[4] Andreja Klepac / María José Martinez Sanchez (SLO/ESP)
|7-5 6-2
|2017
|[1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND)
|[2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina
|6-2 6-3
|2016
|[1] Martina Hingis / Sania Mirza (SUI/IND)
|Aneglique Kerber / Andrea Petkovic (GER)
|7-5 6-1
|2015
|Martina Hingis / Sabine Lisicki (SUI/GER)
|Caroline Garcia / Katarina Srebotnik (FRA/SLO)
|6-2 7-5
|2014
|Alla Kudryavtseva ( ) / Anastasia Rodionova (AUS)
|Kristina Mladenovic / Galina Voskoboeva (FRA/KAZ)
|6-3 6-1
|2013
|Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND)
|[4] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke (GER/CZE)
|4-6 6-4 [10-7]
|2012
|Nuria Llagostera Vives / Arantxa Parra Santonja (ESP)
|Raquel Kops-Jones / Abigail Spears (USA)
|7-6(2) 7-6(2)
|2011
|Alisa Kleybanova / Anastasia Pavlyuchenkova
|Klaudia Jans / Alicja Rosolska (POL)
|6-3 7-5
|2010
|Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka (CZE)
|Melinda Czink / Arantxa Parra Santonja (HUN/ESP)
|2-6 7-6(3) [10-4]
|2009
|Anna-Lena Groenefeld / Vania King (GER/USA)
|Klaudia Jans / Alicja Rosolska (POL)
|3-6 7-5 [10-5]