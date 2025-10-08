Schedule, draw and past champions

Be part of the action at the Brisbane International. Check the schedule, explore the draw and see which star players are hitting the court so you can plan your ultimate tennis experience.
Aryna Sabalenka at the Queensland Tennis Centre during the BRISBANE INTERNATIONAL in Brisbane

Tournament schedule

Get ready for eight days of world-class tennis at the Brisbane International!

It all builds to an unforgettable finals day, where champions are crowned and history is made.

Brisbane International is returning for 2026 – schedule will be available here soon.

Honour roll

Discover the rich history of Brisbane International champions, where world-class players have battled for glory since 2009. From rising stars to Grand Slam winners, explore the champions who have left their mark on our courts.

Men's singles

YearChampionFinalistScore
2025Jiri Lechecka (CZE)Reilly Opelka (USA)4-1 ret.
2024[2] Grigor Dimitrov (BUL)[1] Holger Rune (DNK)7-6(5) 6-4
2019[2] Kei Nishikori (JPN)[4] Daniil Medvedev6-4 3-6 6-2
2018[3] Nick Kyrgios (AUS)Ryan Harrison (USA)6-4 6-2
2017[7] Grigor Dimitrov (BUL)[3] Kei Nishikori (JPN)6-2 2-6 6-3
2016[4] Milos Raonic (CAN)[1] Roger Federer (SUI)6-4 6-4
2015[1] Roger Federer (SUI)[3] Milos Raonic (CAN)6-4 6-7(2) 6-4
2014Lleyton Hewitt (AUS)[1] Roger Federer (SUI)6-1 4-6 6-3
2013[1] Andy Murray (GBR)Grigor Dimitrov (BUL)7-6(0) 6-4
2012[1] Andy Murray (GBR)[3] Alexandr Dolgopolov (UKR)6-1 6-3
2011[1] Robin Soderling (SWE)[2] Andy Roddick (USA)6-3 7-5
2010[1] Andy Roddick (USA)[2] Radek Stepanek (CZE)7-6(2) 7-6(7)
2009[8] Radek Stepanek (CZE)[3] Fernando Verdasco (ESP)3-6 6-3 6-4

Women's singles

YearChampionFinalistScore
2025[1] Aryna SabalenkaPolina Kudermetova6-4 6-3
2024[2] Elena Rybakina (KAZ)[1] Aryna Sabalenka6-0 6-3
2020[2] Karolina Pliskova (CZE)[8] Madison Keys (USA)6-4 4-6 7-5
2019[5] Karolina Pliskova (CZE)Lesia Tsurenko (UKR)4-6 7-5 6-2
2018[3] Elina Svitolina (UKR)[Q] Aliaksandra Sasnovich6-2 6-1
2017[3] Karolina Pliskova (CZE)Alize Cornet (FRA)6-0 6-3
2016Victoria Azarenka[4] Angelique Kerber (GER)6-3 6-1
2015[1] Maria Sharapova[2] Ana Ivanovic (SRB)6-7(4) 6-3 6-3
2014[1] Serena Williams (USA)[2] Victoria Azarenka6-4 7-5
2013[3] Serena Williams (USA)Anastasia Pavlyuchenkova6-2 6-1
2012Kaia Kanepi (EST)Daniela Hantuchova (SVK)6-2 6-1
2011Petra Kvitova (CZE)Andrea Petkovic (GER)6-1 6-3
2010[1] Kim Clijsters (BEL)[WC] Justine Henin (BEL)6-3 4-6 7-6(6)
2009[2] Victoria Azarenka[3] Marion Bartoli (FRA)6-3 6-1

Men's doubles

YearChampionFinalistScore
2025[5] Lloyd Glasspool / Julian Cash (GBR/GBR)Jiri Lehecka / Jakub Mensik (CZE/CZE)6-3 6-7(2) 10-6
2024[2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer (GBR/NED)[1] Kevin Krawietz / Tim Putz (GER)7-6(3) 5-7 [12-10]
2019Marcus Daniell / Wesley Koolhof (NZL/NED)[4] Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR)6-4 7-6(6)
2018[1] Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS)
Leonardo Mayer / Horacio Zeballos (ARG)3-6 6-3 10-2
2017Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson (AUS)Gilles Muller / Sam Querrey (LUX/USA)7-6(7) 6-4
2016Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS)James Duckworth / Chris Guccione (AUS)7-6(4) 6-1
2015Jamie Murray / John Peers (GBR/AUS)Alexandr Dolgopolov / Kei Nishikori (UKR/JPN)6-3 7-6(4)
2014[2] Daniel Nestor / Mariusz Fyrstenberg (CAN/POL)[4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (COL)6-7(4) 6-4 [10-7]
2013Marcelo Melo / Tommy Robredo (BRA/ESP)[1] Eric Butorac / Paul Hanley (USA/AUS)4-6 6-1 [10-5]
2012[1] Max Mirnyi / Daniel Nestor (BLR/CAN)[2] Jurgen Melzer / Philipp Petzschner (AUT/GER)6-1 6-2
2011[3] Paul Hanley / Lukas Dlouhy (AUS/CZE)[4] Robert Lindstedt / Horia Tacau (SWE/ROU)6-4 ret.
2010Jeremy Chardy / Marc Gicquel (FRA)[1] Lukas Dlouhy / Leander Paes (CZE/IND)6-3 7-6(5)
2009Marc Gicquel / Jo-Wilfried Tsonga (FRA)Fernando Verdasco / Mischa Zverev (ESP/GER)6-4 6-3

Women's doubles

YearChampionFinalistScore
2025Mirra Andreeva / Diana ShnaiderPriscilla Hon / Anna Kalinskaya (AUS)7-6(6) 7-5
2024[5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (UKR/LVA)Greet Minnen / Heather Watson (BEL/GBR)7-5 6-2
2020[1] Hsieh Su-Wei / Barbora Strycova (TPE/CZE)Ashleigh Barty / Kiki Bertens (AUS/NED)3-6 7-6(7) [10-8]
2019[3] Nicole Melichar / Kveta Peschke (USA/CZE)[4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan (TPE)6-1 6-1
2018Kiki Bertens / Demi Schuurs (NED)[4] Andreja Klepac / María José Martinez Sanchez (SLO/ESP)7-5 6-2
2017[1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND)[2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina6-2 6-3
2016[1] Martina Hingis / Sania Mirza (SUI/IND)Aneglique Kerber / Andrea Petkovic (GER)7-5 6-1
2015Martina Hingis / Sabine Lisicki (SUI/GER)Caroline Garcia / Katarina Srebotnik (FRA/SLO)6-2 7-5
2014Alla Kudryavtseva ( ) / Anastasia Rodionova (AUS)Kristina Mladenovic / Galina Voskoboeva (FRA/KAZ)6-3 6-1
2013Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND)[4] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke (GER/CZE)4-6 6-4 [10-7]
2012Nuria Llagostera Vives / Arantxa Parra Santonja (ESP)Raquel Kops-Jones / Abigail Spears (USA)7-6(2) 7-6(2)
2011Alisa Kleybanova / Anastasia PavlyuchenkovaKlaudia Jans / Alicja Rosolska (POL)6-3 7-5
2010Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka (CZE)Melinda Czink / Arantxa Parra Santonja (HUN/ESP)2-6 7-6(3) [10-4]
2009Anna-Lena Groenefeld / Vania King (GER/USA)Klaudia Jans / Alicja Rosolska (POL)3-6 7-5 [10-5]

Past draws

Trace the champions’ paths from 2009 to 2019 by exploring the Brisbane International’s past draws.  