About the Brisbane International

Meet the valued partners, suppliers and media teams who help bring the Brisbane International to life. Get in touch with us for general or media enquiries.
Aryna Sabalenka (BLR) celebrates winning the Brisbane International Womens Final at the Queensland Tennis Centre in Brisbane

Our history

The Brisbane International, founded in 2009, is a premier professional tennis event staged on outdoor hard courts in Brisbane, Queensland.  
 
Featuring WTA 500 and ATP 250 competitions, it takes place each January at the Queensland Tennis Centre as part of the Summer of Tennis, leading into the Australian Open.

Contact us

General Enquiries

Phone: 1800 752 983
Email: brisbanetennis@tennis.com.au

Postal Address:
Brisbane International
190 King Arthur Tce
Tennyson QLD 4105

Street Address:
Queensland Tennis Centre
190 King Arthur Tce
Tennyson QLD 4105

Media Enquiries

For media accreditation enquiries please email brisbanemedia@tennis.com.au.
 