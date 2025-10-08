- History
Our history
The Brisbane International, founded in 2009, is a premier professional tennis event staged on outdoor hard courts in Brisbane, Queensland.
Featuring WTA 500 and ATP 250 competitions, it takes place each January at the Queensland Tennis Centre as part of the Summer of Tennis, leading into the Australian Open.
Contact us
General Enquiries
Phone: 1800 752 983
Email: brisbanetennis@tennis.com.au
Postal Address:
Brisbane International
190 King Arthur Tce
Tennyson QLD 4105
Street Address:
Queensland Tennis Centre
190 King Arthur Tce
Tennyson QLD 4105
Media Enquiries
For media accreditation enquiries please email brisbanemedia@tennis.com.au.