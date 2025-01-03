Scheduling Update: Saturday 4 January 2025

There has been a change in schedule due to the Women's Doubles Final on Saturday 4 January.
The match has been moved from 11am, day session, to the third match, night session, on Pat Rafter Arena.
The Order of Play on Pat Rafter Arena is:
SATURDAY 4 JANUARY 2025
DAY SESSION
Gates open 9:30am
12pm - Women's Semifinal
[Q] Polina Kudermetova vs Anhelina Kalinina (UKR)
3pm - Men's Semifinal
Jiri Lehecka (CZE) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL)
NIGHT SESSION
Gates Open 4:30pm
6:30pm - Women's Semifinal
[1] Aryna Sabalenka vs [8] Mirra Andreeva
Not before 8:30pm -Men's Semifinal
[1] Novak Djokovic (SRB) or [PR] Reilly Opelka (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
Women's Doubles Final (after suitable rest)
[WC] Priscilla Hon (AUS)/ Anna Kalinskaya vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider