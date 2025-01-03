Scheduling Update: Saturday 4 January 2025

There has been a change in schedule due to the Women's Doubles Final on Saturday 4 January.

The match has been moved from 11am, day session, to the third match, night session, on Pat Rafter Arena.

The Order of Play on Pat Rafter Arena is:

SATURDAY 4 JANUARY 2025

DAY SESSION

Gates open 9:30am

12pm - Women's Semifinal

[Q] Polina Kudermetova vs Anhelina Kalinina (UKR)

3pm - Men's Semifinal

Jiri Lehecka (CZE) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL)

NIGHT SESSION

Gates Open 4:30pm

6:30pm - Women's Semifinal

[1] Aryna Sabalenka vs [8] Mirra Andreeva

Not before 8:30pm -Men's Semifinal

[1] Novak Djokovic (SRB) or [PR] Reilly Opelka (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Women's Doubles Final (after suitable rest)

[WC] Priscilla Hon (AUS)/ Anna Kalinskaya vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider