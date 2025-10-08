Honour roll

Discover the rich history of Brisbane International presented by ANZ champions, where world-class players have battled for glory since 2009. From rising stars to Grand Slam winners, explore the champions who have left their mark on our courts.

Men's singles

Year Champion Finalist Score
2025 Jiri Lehecka (CZE) Reilly Opelka (USA) 4-1 ret.
2024 [2] Grigor Dimitrov (BUL) [1] Holger Rune (DNK) 7-6(5) 6-4
2019 [2] Kei Nishikori (JPN) [4] Daniil Medvedev 6-4 3-6 6-2
2018 [3] Nick Kyrgios (AUS) Ryan Harrison (USA) 6-4 6-2
2017 [7] Grigor Dimitrov (BUL) [3] Kei Nishikori (JPN) 6-2 2-6 6-3
2016 [4] Milos Raonic (CAN) [1] Roger Federer (SUI) 6-4 6-4
2015 [1] Roger Federer (SUI) [3] Milos Raonic (CAN) 6-4 6-7(2) 6-4
2014 Lleyton Hewitt (AUS) [1] Roger Federer (SUI) 6-1 4-6 6-3
2013 [1] Andy Murray (GBR) Grigor Dimitrov (BUL) 7-6(0) 6-4
2012 [1] Andy Murray (GBR) [3] Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-1 6-3
2011 [1] Robin Soderling (SWE) [2] Andy Roddick (USA) 6-3 7-5
2010 [1] Andy Roddick (USA) [2] Radek Stepanek (CZE) 7-6(2) 7-6(7)
2009 [8] Radek Stepanek (CZE) [3] Fernando Verdasco (ESP) 3-6 6-3 6-4

Women's singles

Year Champion Finalist Score
2025 [1] Aryna Sabalenka Polina Kudermetova 6-4 6-3
2024 [2] Elena Rybakina (KAZ) [1] Aryna Sabalenka 6-0 6-3
2020 [2] Karolina Pliskova (CZE) [8] Madison Keys (USA) 6-4 4-6 7-5
2019 [5] Karolina Pliskova (CZE) Lesia Tsurenko (UKR) 4-6 7-5 6-2
2018 [3] Elina Svitolina (UKR) [Q] Aliaksandra Sasnovich 6-2 6-1
2017 [3] Karolina Pliskova (CZE) Alize Cornet (FRA) 6-0 6-3
2016 Victoria Azarenka [4] Angelique Kerber (GER) 6-3 6-1
2015 [1] Maria Sharapova [2] Ana Ivanovic (SRB) 6-7(4) 6-3 6-3
2014 [1] Serena Williams (USA) [2] Victoria Azarenka 6-4 7-5
2013 [3] Serena Williams (USA) Anastasia Pavlyuchenkova 6-2 6-1
2012 Kaia Kanepi (EST) Daniela Hantuchova (SVK) 6-2 6-1
2011 Petra Kvitova (CZE) Andrea Petkovic (GER) 6-1 6-3
2010 [1] Kim Clijsters (BEL) [WC] Justine Henin (BEL) 6-3 4-6 7-6(6)
2009 [2] Victoria Azarenka [3] Marion Bartoli (FRA) 6-3 6-1

Men's doubles

Year Champion Finalist Score
2025 [5] Lloyd Glasspool / Julian Cash (GBR/GBR) Jiri Lehecka / Jakub Mensik (CZE/CZE) 6-3 6-7(2) 10-6
2024 [2] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer (GBR/NED) [1] Kevin Krawietz / Tim Putz (GER) 7-6(3) 5-7 [12-10]
2019 Marcus Daniell / Wesley Koolhof (NZL/NED) [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR) 6-4 7-6(6)
2018 [1] Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS)
 Leonardo Mayer / Horacio Zeballos (ARG) 3-6 6-3 10-2
2017 Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson (AUS) Gilles Muller / Sam Querrey (LUX/USA) 7-6(7) 6-4
2016 Henri Kontinen / John Peers (FIN/AUS) James Duckworth / Chris Guccione (AUS) 7-6(4) 6-1
2015 Jamie Murray / John Peers (GBR/AUS) Alexandr Dolgopolov / Kei Nishikori (UKR/JPN) 6-3 7-6(4)
2014 [2] Daniel Nestor / Mariusz Fyrstenberg (CAN/POL) [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (COL) 6-7(4) 6-4 [10-7]
2013 Marcelo Melo / Tommy Robredo (BRA/ESP) [1] Eric Butorac / Paul Hanley (USA/AUS) 4-6 6-1 [10-5]
2012 [1] Max Mirnyi / Daniel Nestor (BLR/CAN) [2] Jurgen Melzer / Philipp Petzschner (AUT/GER) 6-1 6-2
2011 [3] Paul Hanley / Lukas Dlouhy (AUS/CZE) [4] Robert Lindstedt / Horia Tacau (SWE/ROU) 6-4 ret.
2010 Jeremy Chardy / Marc Gicquel (FRA) [1] Lukas Dlouhy / Leander Paes (CZE/IND) 6-3 7-6(5)
2009 Marc Gicquel / Jo-Wilfried Tsonga (FRA) Fernando Verdasco / Mischa Zverev (ESP/GER) 6-4 6-3

Women's doubles

Year Champion Finalist Score
2025 Mirra Andreeva / Diana Shnaider Priscilla Hon / Anna Kalinskaya (AUS) 7-6(6) 7-5
2024 [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (UKR/LVA) Greet Minnen / Heather Watson (BEL/GBR) 7-5 6-2
2020 [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova (TPE/CZE) Ashleigh Barty / Kiki Bertens (AUS/NED) 3-6 7-6(7) [10-8]
2019 [3] Nicole Melichar / Kveta Peschke (USA/CZE) [4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan (TPE) 6-1 6-1
2018 Kiki Bertens / Demi Schuurs (NED) [4] Andreja Klepac / María José Martinez Sanchez (SLO/ESP) 7-5 6-2
2017 [1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND) [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina 6-2 6-3
2016 [1] Martina Hingis / Sania Mirza (SUI/IND) Aneglique Kerber / Andrea Petkovic (GER) 7-5 6-1
2015 Martina Hingis / Sabine Lisicki (SUI/GER) Caroline Garcia / Katarina Srebotnik (FRA/SLO) 6-2 7-5
2014 Alla Kudryavtseva ( ) / Anastasia Rodionova (AUS) Kristina Mladenovic / Galina Voskoboeva (FRA/KAZ) 6-3 6-1
2013 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza (USA/IND) [4] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke (GER/CZE) 4-6 6-4 [10-7]
2012 Nuria Llagostera Vives / Arantxa Parra Santonja (ESP) Raquel Kops-Jones / Abigail Spears (USA) 7-6(2) 7-6(2)
2011 Alisa Kleybanova / Anastasia Pavlyuchenkova Klaudia Jans / Alicja Rosolska (POL) 6-3 7-5
2010 Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka (CZE) Melinda Czink / Arantxa Parra Santonja (HUN/ESP) 2-6 7-6(3) [10-4]
2009 Anna-Lena Groenefeld / Vania King (GER/USA) Klaudia Jans / Alicja Rosolska (POL) 3-6 7-5 [10-5]