Honour Roll
Discover the honour roll of Adelaide International, featuring a complete list of tournament's title winners from 2020 to 2025.
Men's singles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Félix Auger-Aliassime
|Sebastian Korda
|6-3, 3-6, 6-1
|2024
|Jiri Lehecka
|Jack Draper
|4-6, 6-4, 6-3
|2023 | 2
|Soonwoo Kwon
|Roberto Bautista Agut
|6-4, 3-6, 7-6 [7-4]
|2023 | 1
|Novak Djokovic
|Sebastian Korda
|6-7 [8-10], 7-6 [7-3], 6-4
|2022 | 2
|Thanasi Kokkinakis
|Arthur Rinderknech
|6-7 [6-8], 7-6 [7-5], 6-3
|2022 | 1
|Gaël Monfils
|Karen Khachanov
|6-4, 6-4
|2021
|N/A
|N/A
|2020
|Andrey Rublev
|Lloyd Harris
|6-3, 6-0
Women's singles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Madison Keys
|Jessica Pegula
|6-3, 4-6, 6-1
|2024
|Jeļena Ostapenko
|Daria Kasatkina
|6-3, 6-2
|2023 | 2
|Belinda Bencic
|Daria Kasatkina
|6-0, 6-2
|2023 | 1
|Aryna Sabalenka
|Linda Noskova
|6-3, 7-6 [7-4]
|2022 | 2
|Madison Keys
|Alison Riske
|6-1, 6-2
|2022 | 1
|Ashleigh Barty
|Elena Rybakina
|6-3, 6-2
|2021
|Iga Świątek
|Belinda Bencic
|6-2, 6-2
|2020
|Ashleigh Barty
|Dayana Yastremska
|6-2, 7-5
Men's doubles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Simone Bolelli / Andrea Vavassori
|Kevin Krawietz / Tim Putz
|4-6, 7-6 [7-4], 11-9
|2024
|Rajeev Ram / Joe Salisbury
|Rohan Bopanna / Matthew Ebden
|7-5, 5-7, 11-9
|2023
|Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara
|Jamie Murray / Michael Venus
|6-3, 7-6 [7-3]
|2022 | 2
|Wesley Koolhof / Neal Skupski
|Ariel Behar / Gonzalo Escobar
|7-6 [7-5], 6-4
|2022 | 1
|Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan
|Ivan Dodig / Marcelo Melo
|7-6 [8-6], 6-1
|2021
|N/A
|N/A
|2020
|Máximo González / Fabrice Martin
|Ivan Dodig / Filip Polasek
|7-6 [14-12], 6-3
Women's doubles
|Year
|Champion
|Finalist
|Score
|2025
|Hanyu Guo / Alexandra Panova
|Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund Laura
|7-5, 6-4
|2024
|Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend
|Carline Garcia / Kristina Mladenovic
|7-5, 6-3
|2023
|Asia Muhammad / Taylor Townsend
|Storm Hunter / Katerina Siniakova
|6-1, 6-4
|2022 | 2
|Eri Hozumi / Makoto Ninomiya
|Tereza Martincová / Markéta Vondroušová
|1-6, 7-6 [7-4], [10-7]
|2022 | 1
|Ashleigh Barty / Storm Sanders
|Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepac
|6-1, 6-4
|2021
|Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk
|Hayley Carte / Luisa Strefani
|6-7, 6-4, 10-3
|2020
|Nicole Melichar / Xu Yifan
|Gabriela Dabrowski / Darija Jurak
|2-6, 7-5, [10-5]