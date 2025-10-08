Honour Roll

Adelaide International, featuring a complete list of tournament's title winners from 2020 to 2025.

Men's singles

Year  Champion  Finalist  Score 
2025  Félix Auger-Aliassime  Sebastian Korda  6-3, 3-6, 6-1 
2024 Jiri Lehecka Jack Draper 4-6, 6-4, 6-3 
2023 | 2  Soonwoo Kwon Roberto Bautista Agut  6-4, 3-6, 7-6 [7-4] 
2023 | 1 Novak Djokovic Sebastian Korda 6-7 [8-10],  7-6  [7-3], 6-4 
2022 | 2 Thanasi Kokkinakis Arthur Rinderknech 6-7 [6-8], 7-6 [7-5], 6-3
2022 | 1 Gaël Monfils Karen Khachanov 6-4, 6-4
2021 N/A N/A  
2020 Andrey Rublev Lloyd Harris 6-3, 6-0

Women's singles

Year  Champion  Finalist  Score 
2025  Madison Keys  Jessica Pegula 6-3, 4-6, 6-1
2024 Jeļena Ostapenko Daria Kasatkina 6-3, 6-2
2023 | 2  Belinda Bencic Daria Kasatkina 6-0, 6-2
2023 | 1 Aryna Sabalenka Linda Noskova 6-3, 7-6 [7-4]
2022 | 2 Madison Keys Alison Riske 6-1, 6-2
2022 | 1 Ashleigh Barty Elena Rybakina 6-3, 6-2
2021 Iga Świątek Belinda Bencic 6-2, 6-2
2020 Ashleigh Barty Dayana Yastremska  6-2, 7-5

Men's doubles

Year  Champion  Finalist  Score 
2025  Simone Bolelli /  Andrea Vavassori Kevin Krawietz / Tim Putz 4-6, 7-6 [7-4], 11-9
2024 Rajeev Ram / Joe Salisbury Rohan Bopanna / Matthew Ebden 7-5, 5-7, 11-9
2023 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Jamie Murray / Michael Venus 6-3, 7-6 [7-3]
2022 | 2 Wesley Koolhof / Neal Skupski Ariel Behar / Gonzalo Escobar 7-6 [7-5], 6-4
2022 | 1 Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan Ivan Dodig / Marcelo Melo 7-6 [8-6], 6-1
2021 N/A N/A  
2020 Máximo González / Fabrice Martin Ivan Dodig / Filip Polasek 7-6 [14-12], 6-3

Women's doubles

Year  Champion  Finalist  Score 
2025  Hanyu Guo / Alexandra Panova Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund Laura 7-5, 6-4
2024 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend Carline Garcia / Kristina Mladenovic 7-5, 6-3
2023 Asia Muhammad / Taylor Townsend Storm Hunter / Katerina Siniakova 6-1, 6-4
2022 | 2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Tereza Martincová / Markéta Vondroušová 1-6, 7-6 [7-4], [10-7]
2022 | 1 Ashleigh Barty / Storm Sanders Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepac 6-1, 6-4
2021 Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk Hayley Carte / Luisa Strefani 6-7, 6-4, 10-3
2020 Nicole Melichar / Xu Yifan Gabriela Dabrowski / Darija Jurak 2-6, 7-5, [10-5]